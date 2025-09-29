Logo Mobilizujeme.cz

5 důvodů, proč koupit telefon Samsung Galaxy S25 FE

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy S25 FE a prodejní balení | Zdroj: Luboš Srb
Výbava z vlajkových lodí v mnohem cenově dostupnějším kabátku. Samsung Galaxy S25 FE ale zaujme nejen skvělým poměrem cena / výkon.

Samsung, který stojí za zvážení

Samsung letos vydal dalšího člena své velmi populární řady FE, neboli Fan Edition, v jejímž rámci prodává odlehčené vlajkové přístroje. Nejnovější varianta se jmenuje Galaxy S25 FE, vychází z aktuální vlajkové řady Galaxy S25 a je to opravdu povedený přístroj.

Nabízí prvky, které jsou často k dispozici jen pro ty nejlepší telefony z dílen jihokorejského výrobce, a přitom je k dispozici za relativně rozumnou cenu. Ano, poměr cena / výkon je jednou z předností modelu Galaxy S25, ale samozřejmě je jich víc.

Tento telefon na český trh vstoupil počátkem září, takže je to pořád ještě novinka a potěší všechny fanoušky, kteří chtějí v rámci výbavy vlajkové prvky, ale zároveň chtějí trochu ušetřit. Pojďme se tedy podívat na to, proč tento model vlastně kupovat.

Samsung Galaxy S25 FE, zepředu | Zdroj: Luboš Srb
5 důvodů, proč si koupit Samsung Galaxy S25 FE

Prověřený design, který nestárne

Samsung postavil tento odlehčený model okolo prověřeného a velmi elegantního designu, který využívá již několik let. Telefonu tedy dominuje minimalistický fotomodul s objektivy jednotlivě integrovanými do šasi. Je to jednoduché, ale velmi elegantní a stylové.

Špičkové (a odolné) zpracování

Galaxy S25 FE se může pochlubit nejenom elegantním designem, ale také precizním zpracováním v čele s kvalitními materiály. Rámeček je vyrobený z hliníku, přední i zadní část kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus+ a konstrukce disponuje krytím IP68, takže odolá prachu i vodě.

Displej vlajkových kvalit

Další předností tohoto modelu je displej, který má takřka vlajkové kvality. Čelní stranu zabírá 6,7palcový AMOLED panel s FullHD+ rozlišením, frekvencí 120 Hz a LTPO technologií, takže frekvence se dynamicky přizpůsobuje obsahu. Maximální jas se může vyšplhat až na 1900 nitů.

Samsung Galaxy S25 FE, zezadu | Zdroj: Luboš Srb
Prověřený fotoaparát

V oblasti fotografování se Galaxy S25 FE spoléhá na prověřenou trojnásobnou sestavu s rozlišením 50 + 8 + 12 Mpx. Hlavní fotoaparát doplňuje teleobjektiv s 3× optickým zoomem a ultra-širokoúhlá jednotka. První dva objektivy jsou opticky stabilizované a ostření zastřešuje PDAF systém.

Špičková podpora

Samsung Galaxy S25 FE běží z krabice na novém systému One UI 8, který je postaven na Androidu 16. Je to jedna z nejlepších nadstaveb současnosti a Samsung vyniká také v oblasti podpory. Této odlehčené vlajce přislíbil rovnou sedm systémových aktualizací, takže dostane ještě Android 23.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S25 FE se na českém trhu prodává ve čtyřech barevných verzích zahrnujících tmavě modrou, světle modrou, černou a bílou. Základní provedení s pamětí 128 GB vychází na 18 790 Kč a varianta s dvojnásobnou pamětí 256 GB pak stojí 20 390 Kč.

Zdroj: autorský obsah / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

