Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (90. díl)

Na co nového se podívat na Netflixu? Vybrali jsme ty nejzajímavější filmy a seriály, které vychází v tomto týdnu a stojí za váš čas.
Nejlepší novinky na Netflixu
Netflix pravidelně přidává do své obsáhlé knihovny spoustu zajímavého obsahu. Jde o způsob, díky kterému se streamovací platforma těší vysoké oblibě již několik let.
I v následujících dnech se diváci mohou těšit na velkolepé filmy, chytlavé seriály nebo zajímavé dokumenty. Jaké novinky dorazí tentokrát a co by vám rozhodně nemělo uniknout?
Love is Blind (2025)
Na Netflix míří již 9. série populární reality show Love is Blind. Tímto pořadem provádí diváky zkušení moderátoři Nick a Vanessa Lachyeovi, kteří nám představí partu nezadaných žen a mužů. V tomto experimentu hledají jedinci lásku. Svého protějška dobře poznají a nakonec se i zasnoubí. To vše ale ještě dříve, než se navzájem uvidí.
Datum premiéry: 1.10. 2025
Slender Man (2018)
Do své nabídky zařazuje Netflix také povedený konkurenční hit Slender Man. Jde o hororový snímek, ve kterém zmizí jedna dívka. Skupinka kamarádek poté ze zmizení podezírá zákeřného Slender Mana. Na internetu o něm kolují různé zvěsti a tak se ho kamarádky pokusí ze zoufalství vyvolat.
Datum premiéry: 1.10. 2025
Chlapáci (2025)
Netflix před několika lety vypustil do světa komediální snímek o mužích ve středním věku, jenž se stal velmi populárním a postupně natočilo adaptaci několik zemí. Nyní se se svým snímkem Chlapáci přidává německá produkce.
Ve filmu se tudíž setkáme se čtyřmi kamarády, kteří jsou již po čtyřicítce. Ti se společně snaží adaptovat na nový moderní svět, který razí jiný pohled na maskulinitu. Jejich pokusy ovšem často končí velmi komicky.
Datum premiéry: 2.10. 2025
Monstrum: Příběh Eda Geina (2025)
Seriály Monstrum jsou na Netflixu velmi úspěšné a nyní přichází přírůstek do této rodiny – Monstrum: Příběj Eda Geina. Netflix divákům odvypráví šokující příběh muže jménem Ed Geina.
Šlo o masového vraha a vykradače hrobů. Jeho hrůzné činy navíc inspirovaly spoustu filmařů, kteří díky tomu vytvořili ty nejhrůzostrašnější hollywoodské trháky.
Datum premiéry: 3.10. 2025
Policajtky (2025)
Nový seriál Policajtky je inspirován skutečnými událostmi a vrací se do Švédska v 50. letech minulého století. Zde jedno policejní oddělení trpí nedostatkem zaměstnanců. Tento problém se rozhodnou vyřešit tak, že do svého sboru najmou první ženy.
Datum premiéry: 3.10. 2025
Starý pes, nové kousky (2025)
Pokud máte rádi zvířata a komediální seriály, bude vás novinky Starý pes, nové kousky rozhodně bavit. Hlavním hrdinou je starší veterinář Antón, jenž má hluboko do kapsy.
Až do teď dělal ošetřovatele hospodářských zvířat, avšak tato práce ho již nenaplňuje a vezme místo v luxusním zverimexu. Zde bude prodávat pamlsky pro rozmazlené pejsky a přitom potká spoustu zajímavých lidí.
Datum premiéry: 3.10. 2025
Steve (2025)
Snímek Steve je britské drama v hlavní roli s oscarovým hercem Cillianem Murphym. Ten ztvárňuje poctivého ředitele školy, která je určena pro problémové kluky. Každý den je velmi náročný a hlavní hrdina se tyto hochy snaží neustále zklidnit. Někdy toho má ale sám až nad hlavu.
Datum premiéry: 3.10. 2025
Já, padouch 3 (2017)
Pro malé diváky si Netflix připravil povedený komediální film Já, padouch 3. Gru si tentokrát nechá utéct superpadoucha, jenž byl v 80. letech dětskou hvězdou.
A i když se Guovi zrovna nezadařilo a přijde díky tomu o svou práci, přesto něco získá. Na scéně se totiž objeví jeho ztracené a zapomenuté dvojče.
Datum premiéry: 5.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.