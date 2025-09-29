iPhone 17 odřený na prodejnách? Apple zjistil, v čem je problém a má řešení

iPhone 17 působí poškrábaně už v prodejnách. Apple zjistil, že jde o zbytky materiálu ze stojánků, a vydal pokyny k jejich úpravě a čištění.
iPhone 17 lze snadno poškrábat
Aktuálně na trhu nejsou více diskutované telefony, než před pár týdny představené nové iPhony 17. Obecně byly přijaty výborně, a to jak odbornou, tak laickou veřejností a je o ně obrovský zájem. Jak už to tak ale bývá, ani novým iPhonům se nevyhnuly mírné „porodní bolesti“.
Většina stížností se týká ne zcela ideální odolnosti konstrukce vůči poškrábání, což se týče hlavně oblasti okolo hran modulu fotoaparátu a magnetů v zádech. Tato situace se ukázala jako vážná a uživatelé si všimli škrábanců dokonce i na telefonech vystavených v obchodech Apple Store.
Kalifornský gigant se každopádně na tento problém zaměřil a situaci trochu uklidnil. Většinou se totiž nejedná o opravdové škrábance, ale o zbytky materiálu, které se na telefony dostaly ze stojánku v obchodě. Tyto nečistoty jde v drtivé většině případů snadno vyčistit (ne ale vždy).
Obchody Apple Store napravují situaci
Tento materiál, který navozuje dojem z poškrábaného telefonu, se pravděpodobně uvolňuje z opotřebovaných MagSafe stojánků v obchodech Apple Store. Je nutno dodat také to, že s podobnými problémy se potýkají i vystavené modely loňské řady iPhone 16.
Stojánky v Apple Store jsou podobné, jako MagSafe nabíječky a obsahují kovový kroužek. Při manipulaci s telefony je snadné do tohoto kroužku narazit, což může postupem času způsobit jeho poškození a uvolnění materiálu, který se poté přichytí na zadní část telefonu s magnety.
Některé obchody proto začaly doplňovat tyto stojánky o silikonový kroužek, který by měl odštěpení materiálu zabránit. Některé telefony, které byly těmito částečkami opravdu poškozeny, to sice již nezachrání, nicméně Apple rozeslal pokyny, jak se nově o telefony v jeho obchodech starat.
Čistota půl zdraví
Vedení Applu informovalo zaměstnance obchodů Apple Store o tom, aby častěji čistili záda vystavovaných iPhonů. Zaměstnanci byli instruováni k použití tradičního čistícího roztoku v kombinaci se solnou látkou, což by mělo pomoct udržovat telefony v lepší formě.
Tak jako tak to vypadá, že jsou záda a oblast fotoaparátu u nových iPhonů 17 opravdu o něco více náchylná k poškození. Hlavně tedy hrany platformy fotoaparátu. Při koupi těchto novinek proto určitě doporučujeme použít kvalitní kryt, který ochrání jak záda, tak fotoaparát.