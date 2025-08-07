Logo Mobilizujeme.cz

GPT‑5 je tu. Nejpokročilejší umělá inteligence dorazila do ChatGPT

Luboš Srb
ChatGPT | foto: PCMag
ChatGPT | foto: PCMag

GPT‑5 je nejnovější AI model od OpenAI. Přináší lepší porozumění, vyšší spolehlivost a nové funkce. Jak funguje, kolik stojí a kdo ho může používat?

Co je GPT-5?

OpenAI spustilo novou verzi své chytré umělé inteligence s názvem GPT‑5. Jde o dosud nejchytřejší model, který umí lépe přemýšlet, odpovídat přesněji a poradí si i s obrázky, zvukem nebo videem.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

GPT‑5 umí rozpoznat složité otázky, rozdělit si je na části a pak na ně odpovědět krok za krokem. Díky tomu se méně „plete“, rychleji reaguje a lépe chápe, co po něm vlastně uživatel chce.

ChatGPT teď používá GPT‑5. Ale ne pro každého stejně

Nový model GPT‑5 je dostupný všem uživatelům ChatGPT. Ti, kdo službu používají zdarma, mají přístup omezený. Plný výkon modelu získají jen ti, kdo si platí měsíční předplatné (např. tarif Plus nebo Pro).

GPT-5 | foto: OpenAI
GPT-5 | foto: OpenAI

Čtěte také: Vyzkoušel jsem objednání pizzy přes ChatGPT. Za 15 minut jsem ji měl u dveří

Jak se liší GPT-5, GPT-5 mini a GPT-5 nano?

Kromě hlavní verze GPT‑5 existují i menší varianty – GPT-5 mini a GPT-5 nano. Ty jsou rychlejší nebo úspornější, takže se hodí třeba pro mobilní zařízení nebo do různých aplikací a firemních řešení.

ChatGPT nově umožňuje vybrat styl odpovědí

Novinkou je také možnost nastavit si styl, jakým s vámi ChatGPT komunikuje. Můžete si vybrat z několika „osobností“ – třeba vážnějšího robota, přátelského posluchače nebo vtipného nerda.

GPT‑5 zvládá složité úkoly jako programování nebo medicínu

Největší síla GPT‑5 je v řešení složitých úkolů. Skvěle si poradí s programováním, odbornými dotazy z medicíny, matematiky nebo třeba financí. OpenAI říká, že model má úroveň odborníka.

Nový směr umělé inteligence

GPT‑5 dokáže vytvořit celé programy nebo dokumenty jen podle běžného zadání. Stačí napsat, co potřebujete, a model si vše domyslí. To je důležitý krok k univerzálně použitelné umělé inteligenci.

Cena a dostupnost

GPT‑5 je dostupný i v bezplatné verzi ChatGPT, ale s omezeními. Pokud je systém přetížený, můžete místo něj dostat lehčí verzi modelu. Přístup k plnému GPT‑5 není ve free režimu garantován.

Tarif ChatGPT Plus stojí 23 dolarů (cca 540 Kč) měsíčně a zajišťuje přednostní přístup ke GPT‑5. Vyšší verze ChatGPT Pro vyjde na 229 dolarů (cca 5 380 Kč) měsíčně a nabízí maximální limity i výkon.

Zajímá vás, jak GPT‑5 funguje v praxi? V dalším článku ukážeme, jak si s ním poradit v českém prostředí – od běžné konverzace až po generování kódu. Mezitím nám napište do diskuze pod článkem, co na nový AI model od OpenAI říkáte vy!

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

DJI představilo robotický vysavač s průhledným designem a technologií z dronů
Ondřej Koníček

DJI představilo robotický vysavač s průhledným designem a technologií z dronů

Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje
Tomáš Rajnoch

Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje

Hackeři našli nečekaně jednoduchý způsob, jak se nabourat do chytré domácnosti
Richard Šimáček

Hackeři našli nečekaně jednoduchý způsob, jak se nabourat do chytré domácnosti

Rekordní sleva padla na loňský bestseller od Xiaomi. Koupíte ho už od 9 790 Kč
PR článek

Rekordní sleva padla na loňský bestseller od Xiaomi. Koupíte ho už od 9 790 Kč

Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem
Ondřej Koníček

Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem

Od nabíjeného mobilu chytnul dům. Žena vysoudila 4,2 milionu korun
Ondřej Koníček

Od nabíjeného mobilu chytnul dům. Žena vysoudila 4,2 milionu korun

To nejlepší nakonec? Samsung Galaxy S25 FE se blíží, známe datum představení
Ondřej Koníček

To nejlepší nakonec? Samsung Galaxy S25 FE se blíží, známe datum představení

Na Netflix míří filmový hit z české produkce. V kinech byl teprve nedávno
Tomáš Rajnoch

Na Netflix míří filmový hit z české produkce. V kinech byl teprve nedávno

Jen za půlku ceny! Samsung rozjel neodolatelnou akci na hodinky a prsten
PR článek

Jen za půlku ceny! Samsung rozjel neodolatelnou akci na hodinky a prsten