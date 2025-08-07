GPT‑5 je tu. Nejpokročilejší umělá inteligence dorazila do ChatGPT

GPT‑5 je nejnovější AI model od OpenAI. Přináší lepší porozumění, vyšší spolehlivost a nové funkce. Jak funguje, kolik stojí a kdo ho může používat?
Co je GPT-5?
OpenAI spustilo novou verzi své chytré umělé inteligence s názvem GPT‑5. Jde o dosud nejchytřejší model, který umí lépe přemýšlet, odpovídat přesněji a poradí si i s obrázky, zvukem nebo videem.
GPT‑5 umí rozpoznat složité otázky, rozdělit si je na části a pak na ně odpovědět krok za krokem. Díky tomu se méně „plete“, rychleji reaguje a lépe chápe, co po něm vlastně uživatel chce.
ChatGPT teď používá GPT‑5. Ale ne pro každého stejně
Nový model GPT‑5 je dostupný všem uživatelům ChatGPT. Ti, kdo službu používají zdarma, mají přístup omezený. Plný výkon modelu získají jen ti, kdo si platí měsíční předplatné (např. tarif Plus nebo Pro).
Kromě hlavní verze GPT‑5 existují i menší varianty – GPT-5 mini a GPT-5 nano. Ty jsou rychlejší nebo úspornější, takže se hodí třeba pro mobilní zařízení nebo do různých aplikací a firemních řešení.
ChatGPT nově umožňuje vybrat styl odpovědí
Novinkou je také možnost nastavit si styl, jakým s vámi ChatGPT komunikuje. Můžete si vybrat z několika „osobností“ – třeba vážnějšího robota, přátelského posluchače nebo vtipného nerda.
GPT‑5 zvládá složité úkoly jako programování nebo medicínu
Největší síla GPT‑5 je v řešení složitých úkolů. Skvěle si poradí s programováním, odbornými dotazy z medicíny, matematiky nebo třeba financí. OpenAI říká, že model má úroveň odborníka.
Nový směr umělé inteligence
GPT‑5 dokáže vytvořit celé programy nebo dokumenty jen podle běžného zadání. Stačí napsat, co potřebujete, a model si vše domyslí. To je důležitý krok k univerzálně použitelné umělé inteligenci.
Cena a dostupnost
GPT‑5 je dostupný i v bezplatné verzi ChatGPT, ale s omezeními. Pokud je systém přetížený, můžete místo něj dostat lehčí verzi modelu. Přístup k plnému GPT‑5 není ve free režimu garantován.
Tarif ChatGPT Plus stojí 23 dolarů (cca 540 Kč) měsíčně a zajišťuje přednostní přístup ke GPT‑5. Vyšší verze ChatGPT Pro vyjde na 229 dolarů (cca 5 380 Kč) měsíčně a nabízí maximální limity i výkon.
Zajímá vás, jak GPT‑5 funguje v praxi? V dalším článku ukážeme, jak si s ním poradit v českém prostředí – od běžné konverzace až po generování kódu. Mezitím nám napište do diskuze pod článkem, co na nový AI model od OpenAI říkáte vy!
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
