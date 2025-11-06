Logo Mobilizujeme.cz

Zábava a umění v jednom: Alza má hrající piano z LEGO kostiček v obří slevě

Ondřej Koníček
LEGO sada Velké piano | Zdroj: LEGO
LEGO sada Velké piano | Zdroj: LEGO

Postavte si funkční piano z Lega! Luxusní sada Velké piano s 3 662 dílky je skvělým dárkem pro každého.

Tip nejen pro milovníky hudby

Lego je nejuniverzálnější dárek na světě a uděláte s ním většinou radost jak dětem, tak dospělákům. Speciálně pro dospělé uživatele pak vznikají náročnější sady a do tohoto ranku patří i sada Velké piano, kterou aktuálně nabízí v rámci Black Friday akce český prodejce Alza.

Jak asi tušíte, jedná se o model piana, který vyniká obří porcí i těch nejmenších detailů a také tím, že je plně funkční a můžete si na něm zahrát. Tato sada se do prodeje dostala přes platformu Lego Ideas, kde se hlasuje o to, který fanouškovský výtvor se dostane do sériové výroby.

Jedná se o sadu pro pokročilé stavitele a obsahuje 3 662 dílků, takže kompletace bude opravdu výzvou. Model piana má po sestavení 225 mm na výšku, 305 mm na šířku, je 355 hluboký a jedná se o ideální dárek hlavně pro muzikanty či vášnivé milovníky hudby.

Funkční piano z Lega

Tato Lego stavebnice piana je opravdu velmi detailní a má vše, co byste našli i na opravdovém pianu. Neschází mu tedy horní víko, které jde podepřít, vyklápěcí kryt na klávesy, kola pro snadnou manipulaci, nebo výškově nastavitelná stolička.

Klaviatura s 25 klávesami je odnímatelná a uvnitř najdeme autentické kladivo, pohyblivé tlumiče, pedál a motor. Nejlepší ale na tomto pianu je, že je plně funkční. Pomocí bezplatné aplikace Powered Up mu vdechnete život a můžete si na něm zahrát.

Aplikace ale nabízí i automatické hraní, takže si můžete sednout a užít si jednu ze čtyř přichystaných skladeb. Funkce automatického hraní vyžaduje 6 baterií typu AAA a rozhodně se jedná o jednu z nejzajímavějších sad, jaké kdy vznikly.

Cena a dostupnost

Sada Velké piano (21323) je, vzhledem ke své velkosti a propracovanosti, velmi drahá. Přímo na webu Lego stojí zhruba 10 000 korun, nicméně Alza ji nabízí o něco levněji a nyní, v rámci Black Friday, navíc s dodatečnou slevou 5 %. Vychází jen na 7 689 Kč, což je skvělá nabídka.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Recenze Nothing Ear (3) – Povedená sluchátka s unikátním prvkem
Ondřej Koníček

Recenze Nothing Ear (3) – Povedená sluchátka s unikátním prvkem

Z produktů Apple zmizí tahle užitečná funkce. Poděkovat za to můžete EU
Ondřej Koníček

Z produktů Apple zmizí tahle užitečná funkce. Poděkovat za to můžete EU

Google chce datacentra ve vesmíru. Poběží na nich AI, pohánět je budou soláry
Pavel Škopek

Google chce datacentra ve vesmíru. Poběží na nich AI, pohánět je budou soláry

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet
Tomáš Rajnoch

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet

Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu
PR článek

Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech
Ondřej Koníček

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle
Ondřej Koníček

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc
PR článek

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství
Ondřej Koníček

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství