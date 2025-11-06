Zábava a umění v jednom: Alza má hrající piano z LEGO kostiček v obří slevě

Postavte si funkční piano z Lega! Luxusní sada Velké piano s 3 662 dílky je skvělým dárkem pro každého.
Tip nejen pro milovníky hudby
Lego je nejuniverzálnější dárek na světě a uděláte s ním většinou radost jak dětem, tak dospělákům. Speciálně pro dospělé uživatele pak vznikají náročnější sady a do tohoto ranku patří i sada Velké piano, kterou aktuálně nabízí v rámci Black Friday akce český prodejce Alza.
Jak asi tušíte, jedná se o model piana, který vyniká obří porcí i těch nejmenších detailů a také tím, že je plně funkční a můžete si na něm zahrát. Tato sada se do prodeje dostala přes platformu Lego Ideas, kde se hlasuje o to, který fanouškovský výtvor se dostane do sériové výroby.
Jedná se o sadu pro pokročilé stavitele a obsahuje 3 662 dílků, takže kompletace bude opravdu výzvou. Model piana má po sestavení 225 mm na výšku, 305 mm na šířku, je 355 hluboký a jedná se o ideální dárek hlavně pro muzikanty či vášnivé milovníky hudby.
Funkční piano z Lega
Tato Lego stavebnice piana je opravdu velmi detailní a má vše, co byste našli i na opravdovém pianu. Neschází mu tedy horní víko, které jde podepřít, vyklápěcí kryt na klávesy, kola pro snadnou manipulaci, nebo výškově nastavitelná stolička.
Klaviatura s 25 klávesami je odnímatelná a uvnitř najdeme autentické kladivo, pohyblivé tlumiče, pedál a motor. Nejlepší ale na tomto pianu je, že je plně funkční. Pomocí bezplatné aplikace Powered Up mu vdechnete život a můžete si na něm zahrát.
Aplikace ale nabízí i automatické hraní, takže si můžete sednout a užít si jednu ze čtyř přichystaných skladeb. Funkce automatického hraní vyžaduje 6 baterií typu AAA a rozhodně se jedná o jednu z nejzajímavějších sad, jaké kdy vznikly.
Cena a dostupnost
Sada Velké piano (21323) je, vzhledem ke své velkosti a propracovanosti, velmi drahá. Přímo na webu Lego stojí zhruba 10 000 korun, nicméně Alza ji nabízí o něco levněji a nyní, v rámci Black Friday, navíc s dodatečnou slevou 5 %. Vychází jen na 7 689 Kč, což je skvělá nabídka.