Logo Mobilizujeme.cz

Z produktů Apple zmizí tahle užitečná funkce. Poděkovat za to můžete EU

Ondřej Koníček
Apple Watch SE 3 | Zdroj: Apple
Apple Watch SE 3 | Zdroj: Apple

Apple ustupuje před regulacemi EU. Z iPhonů a Apple Watch zmizí synchronizace Wi-Fi kvůli zákonu DMA.

Vztahy mezi Applem a EU nejsou nejlepší

Evropa, potažmo Evropská unie, moc ráda mluví do byznysu technologickým gigantům a takový Apple by o tom mohl napsat knihu. Kvůli nařízení známému jako Akt o digitálních trzích (DMA) například není v rámci EU, tedy ani v Česku, dostupná umělá inteligence Apple Intelligence.

Další důkaz toho, že směrnice od EU nejsou jen ku prospěchu věci, je funkce Live Translation pro AirPods. Ta dorazí k branám Evropy až v rámci iOS 26.2, nicméně v ostatních zemích je k dispozici již od původního iOS 26. Ano, za toto zpoždění může nařízení DMA.

Zpoždění ještě není nic závažného, ale rušení funkcí kvůli tomuto nařízení už je větší problém. A právě to se děje nyní. Apple ze svých zařízení na starém kontinentu v dohledné době odstraní jednu z těch nejvíce praktických funkcí, a to, zcela dle očekávání, kvůli EU směrnicím.

iPhone 17 Pro, zepředu | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17 Pro, zepředu | Zdroj: Luboš Srb

Jedna funkce přijde, druhá naopak zmizí

Spolu s iOS 26.2 tedy do Evropy dorazí funkce Live Translation pro AirPods, nicméně jedna funkce, respektive spíše funkcionalita, bude v rámci této verze iOS odstraněna. Mezi iPhonem a Apple Watch nebude možné synchronizovat údaje o Wi-Fi.

Apple tuto funkci zakáže v Evropě z důvodu, aby se vyhnul požadavku ze strany EU na otevření Wi-Fi iPhonu příslušenství třetích stran. Tento požadavek měl být splněn do konce roku 2025 a tím, že bude odstraněna synchronizace údajů mezi hodinkami a iPhonem, se mu Apple vyhne.

Kalifornský gigant to ale nedělá natruc, jak by se mohlo zdát, ale spíše kvůli bezpečnosti uživatelů. Jak známo, Apple není příliš nakloněný myšlence otevírání svého ekosystému třetím stranám, protože tím ztratí nad spoustou věcí kontrolu, což by mohl být případ i otevření Wi-Fi.

Jaký to bude mít dopad na uživatele?

Není úplně jasné, jaký bude mít zákaz synchronizace údajů Wi-Fi mezi iPhonem a Apple Watch dopad na uživatele a jak to ovlivní používání. Když bude spárovaný iPhone poblíž hodinek, dopad by neměl být žádný a problémy by mohly nastat až tehdy, pokud bude iPhone mimo dosah.

Zdroj: 9to5Mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Recenze Nothing Ear (3) – Povedená sluchátka s unikátním prvkem
Ondřej Koníček

Recenze Nothing Ear (3) – Povedená sluchátka s unikátním prvkem

Google chce datacentra ve vesmíru. Poběží na nich AI, pohánět je budou soláry
Pavel Škopek

Google chce datacentra ve vesmíru. Poběží na nich AI, pohánět je budou soláry

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet
Tomáš Rajnoch

Google Mapy nově poznají, v jakém jízdním pruhu jedete a kdy máte sjet

Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu
PR článek

Pořiďte si Windows 11 a Office 2021 Pro v bleskovém výprodeji za nejnižší cenu

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech
Ondřej Koníček

iPhone Air s Androidem? Nový, 5,99 mm tenký mobil od Motoroly bere dech

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle
Ondřej Koníček

Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc
PR článek

Black Friday sráží ceny Motoroly o tisíce. Novinku s obří baterií koupíte pod 6 tisíc

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství
Ondřej Koníček

YouTube přitvrzuje. Vymyslel způsob, jak donutit přejít na Premium členství

Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží
Ondřej Koníček

Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží