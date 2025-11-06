Z produktů Apple zmizí tahle užitečná funkce. Poděkovat za to můžete EU

Apple ustupuje před regulacemi EU. Z iPhonů a Apple Watch zmizí synchronizace Wi-Fi kvůli zákonu DMA.
Vztahy mezi Applem a EU nejsou nejlepší
Evropa, potažmo Evropská unie, moc ráda mluví do byznysu technologickým gigantům a takový Apple by o tom mohl napsat knihu. Kvůli nařízení známému jako Akt o digitálních trzích (DMA) například není v rámci EU, tedy ani v Česku, dostupná umělá inteligence Apple Intelligence.
Další důkaz toho, že směrnice od EU nejsou jen ku prospěchu věci, je funkce Live Translation pro AirPods. Ta dorazí k branám Evropy až v rámci iOS 26.2, nicméně v ostatních zemích je k dispozici již od původního iOS 26. Ano, za toto zpoždění může nařízení DMA.
Zpoždění ještě není nic závažného, ale rušení funkcí kvůli tomuto nařízení už je větší problém. A právě to se děje nyní. Apple ze svých zařízení na starém kontinentu v dohledné době odstraní jednu z těch nejvíce praktických funkcí, a to, zcela dle očekávání, kvůli EU směrnicím.
Jedna funkce přijde, druhá naopak zmizí
Spolu s iOS 26.2 tedy do Evropy dorazí funkce Live Translation pro AirPods, nicméně jedna funkce, respektive spíše funkcionalita, bude v rámci této verze iOS odstraněna. Mezi iPhonem a Apple Watch nebude možné synchronizovat údaje o Wi-Fi.
Apple tuto funkci zakáže v Evropě z důvodu, aby se vyhnul požadavku ze strany EU na otevření Wi-Fi iPhonu příslušenství třetích stran. Tento požadavek měl být splněn do konce roku 2025 a tím, že bude odstraněna synchronizace údajů mezi hodinkami a iPhonem, se mu Apple vyhne.
Kalifornský gigant to ale nedělá natruc, jak by se mohlo zdát, ale spíše kvůli bezpečnosti uživatelů. Jak známo, Apple není příliš nakloněný myšlence otevírání svého ekosystému třetím stranám, protože tím ztratí nad spoustou věcí kontrolu, což by mohl být případ i otevření Wi-Fi.
Jaký to bude mít dopad na uživatele?
Není úplně jasné, jaký bude mít zákaz synchronizace údajů Wi-Fi mezi iPhonem a Apple Watch dopad na uživatele a jak to ovlivní používání. Když bude spárovaný iPhone poblíž hodinek, dopad by neměl být žádný a problémy by mohly nastat až tehdy, pokud bude iPhone mimo dosah.