Recenze Nothing Ear (3) – Povedená sluchátka s unikátním prvkem

Nothing Ear (3) jsou stylová, bezdrátová sluchátka za 4 500 korun. Vyplatí se, nebo se raději poohlédnout po jiných?
Pokračovatel rodu
Nová bezdrátová sluchátka Nothing Ear (3) pokračují tam, kde první model této značky v roce 2021 začal. Na něj navázalo několik dalších provedení a je sympatické, že Nothing drží designovou linii i s nejnovější generací. Částečně transparentní design totiž vypadá i po letech velmi dobře.
Poloprůhledné jsou stopky sluchátek a samozřejmě i pouzdro, které dostalo o něco více prémiové materiály. Kromě plastu obsahuje také hliník, takže působí kvalitnějším dojmem a dílenské zpracování jak pouzdra, tak samotných sluchátek, je opravdu výborné.
Pouzdro obsahuje informační diody, USB-C port, speciální tlačítko Talk, kterém si povíme později a disponuje odolností IP54. To ostatně platí i pro sluchátka. Chválíme podporu bezdrátového nabíjení a také vcelku nízkou hmotnost – pouzdro váží 61 gramů a sluchátka 5,2 gramu každé.
Jak se Nothing Ear (3) nosí?
Sluchátka padnou do uší velmi dobře a celkově dostanete hned čtyři velikosti silikonových nástavců, tedy špuntů. Z výroby jsou nasazeny druhé největší (M) a v balení se nachází tři další varianty (XS, S a L), takže si svou ideální velikost si najde každý.
Ani při delším nošení mě nijak nebolely uši, sluchátka v nich drží velmi pevně a dobře se používá také jejich ovládání. To není dotykové, jak je zvykem, ale stopky sluchátek jsou vybaveny tlakovými senzory, které potěší příjemnou odezvou.
Jedním stiskem pozastavíte přehrávání nebo přijmete hovor a toto je jediné gesto, které je nastavené napevno a nelze ho přenastavit. Dvojité i trojité stisknutí, stejně jako podržení, lze přenastavit a k dispozici je i gesto, kdy senzory dvakrát stisknete a podržíte.
Výbava je opravdu na úrovni
Hlavním prvkem výbavy těchto sluchátek je technologie aktivního potlačení okolního ruchu, tady ANC. To dokáže eliminovat ruchy až do hlasitosti 45 dB a k dispozici jsou čtyři možnosti nastavení – nízké potlačení, střední, vysoké a adaptivní. ANC lze také vypnout, nebo přepnout na průhlednost.
Potlačení funguje velmi dobře, umí spolehlivě odfiltrovat i výraznější ruchy a je na něj spolehnutí. Je možné nastavit, aby se režim průhlednosti aktivoval automaticky při příjmu hovoru a sluchátka nabízí také technologii detekce umístění do ucha.
Když sluchátko vyjmete, automaticky se pozastaví přehrávání a to se opět spustí v okamžiku, kdy ho vrátíte zpět. Samozřejmostí jsou technologie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair pro snadné připojení, stejně jako režim s nízkou odezvou pro hraní her.
Jak je na tom kvalita zvuku?
Nothing Ear (3) jsou postavena okolo 12mm dynamických měničů s PMI + TPU membránami a nabízí frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz. Mají Hi-Res Audio certifikaci a podporují kodeky AAC a LDAC. Bohužel schází podpora LHDC 5.0 kodeku jako u minulé generace.
Co se týče kvality zvuku, tak ta je už v základním nastavení velmi slušná, ačkoliv projev je zaměřený na výraznější basy. To samozřejmě nemusí každému vyhovovat, ale s nastavením zvuku si lze pochopitelně vyhrát a přizpůsobit ho sobě a svým preferencím.
Ekvalizér nabízí komplexní možnosti nastavení a k dispozici je i přizpůsobení přesně vašim uším a tomu, co slyšíte. Tato kalibrace trvá zhruba 3 minuty a díky ní získáte projev, který bude přizpůsobený přímo vám. Nutno ještě dodat, že pro veškerá nastavení je nezbytná aplikace.
Ta se jmenuje Nothing X, je docela přehledná a celkově se používá velmi příjemně. Lze v ní aktivovat například i režim nízké odezvy, zde pojmenovaný Nízký režim zpoždění, nebo sluchátka takříkajíc prozvonit v okamžiku, kdy je nemůžete najít.
Nový způsob volání
Sluchátka samozřejmě disponují integrovanými mikrofony, takže přes ně lze telefonovat, nicméně nově se dva mikrofony dostaly i do nabíjecího pouzdra. Výrobce je označuje „Super Mic“, jsou umístěny vedle USB-C konektoru, ve spodní části pouzdra a jedná se o velmi zajímavý prvek.
Jak to vlastně funguje? Velmi jednoduše. Když máte nasazena sluchátka a telefonujete, tak zvuk se přenáší klasicky přes mikrofony integrované v nich. Pokud ale u sebe máte nabíjecí box a dvakrát stisknete tlačítko Talk, aktivuje se „Super Mic“ a můžete mluvit do něj.
Telefonování přes nabíjecí box cílí hlavně na rušnější prostředí, kdy by mohly mít mikrofony ve sluchátkách problém pobrat a odfiltrovat váš hlas. Přece jen, mluvíte do krabičky, kterou si držíte u obličeje a vše tak probíhá z bezprostřední blízkosti, takže kvalita by měla být lepší.
Výsledek je velmi slušný, kvalita hovoru je opravdu o něco lepší než v případě klasického telefonování, ale v opravdu velmi rušném prostředí zázraky čekat nelze. Tak jako tak se jedná o zajímavou a rozhodně použitelnou technologii, která své uplatnění má.
Kromě dvojitého stisku tlačítka Talk a permanentní aktivace mikrofonů v krabičce lze používat i režim vysílačky. To znamená, že mikrofony jsou aktivní jen při držení tlačítka a když ho pustíte, hovor se přepne na mikrofony ve sluchátkách. Prodleva při přepnutí je minimální, ale znatelná.
Výdrž a nabíjení
Každé ze sluchátek má baterii o kapacitě 55 mAh a v pouzdře se nachází akumulátor o velikosti 500 mAh. Výdrž se liší nejenom podle toho, zda používáte technologii ANC, ale i dle typu zvoleného kodeku. Nejlépe je na tom kodek AAC s vypnutým ANC, to zvládnou sluchátka až 10 hodin.
Výdrž s kodekem AAC:
vypnuté ANC: až 10 hodin
aktivní ANC: až 5,5 hodiny
vypnuté ANC sluchátka + pouzdro: až 38 hodin
aktivní ANC sluchátka + pouzdro: až 22 hodin
Výdrž s kodekem LDAC:
vypnuté ANC: až 5,5 hodiny
aktivní ANC: až 3,5 hodiny
vypnuté ANC sluchátka + pouzdro: až 22 hodin
aktivní ANC sluchátka + pouzdro: až 14 hodin
Výdrž tedy není rekordní, ale rozhodně je slušná a na jedno nabití si lze užít dlouhé hudební seance. Co se nabíjení týče, tak kabelem nabijete krabičku na 100 % za 70 minut a bezdrátově za 120 minut. Sluchátka se po 5 minutách v pouzdře nabijí na 1 hodinu poslechu (bez ANC).
Závěr recenze sluchátek Nothing Ear (3)
Sluchátka Nothing Ear (3) se rozhodně povedla jejich testování jsem si užil. Bavil mě jejich částečně transparentní design, který se ani po letech neomrzel, výborné zpracování jak sluchátek, tak nabíjecího boxu a také komfortní nošení.
Kvalita zvuku je velmi dobrá, aktivní potlačení ruchu také a chválím i aplikaci Nothing X, kde si můžete s nastavením zvuku opravdu vyhrát a přizpůsobit si ho svým preferencím. Jedna z hlavních předností je pak technologie „Super Mic“ a možnost telefonování přes nabíjecí box.
Ta se ukázala býti jako až překvapivě využitelná a dokážu si představit, že ji budou uživatelé, kteří telefonují se sluchátky v uších pravidelně, používat. „Super Mic“ zlepšuje kvalitu hovorů v rušnějším prostředí a jedná se zajímavý prvek. Cena sluchátek na českém trhu čítá 4 499 Kč.