Poznáte, že nejde o obyčejné brýle? Navíc Xiaomi nasadilo nízkou cenu

Xiaomi ukázalo nové brýle Mijia Smart Audio Glasses 2. Nabízejí pohodlné volání i poslech hudby bez sluchátek, výdrž až 12 dní a modulární design.

Brýle s několika funkcemi

Přestože se na našem trhu Xiaomi prosadilo především jako značka chytrých telefonů, jeho záběr je skutečně obrovský. V jeho nabídce bychom našli vše od domácích spotřebičů až po elektromobily. Jak píše web Inteligentnisvet.cz, nedávno na jedné z čínských crowdfundingových platforem ukázalo druhou generaci chytrých audio brýlí Mijia Smart Audio Glasses 2.

Nenechte se však zmýlit názvem a futuristickým vzhledem. V žádném případě se nejedná o skutečné chytré brýle pro rozšířenou realitu, jako Meta Ray-Ban. Skutečnost je podstatně jednodušší. V podstatě se jedná o elegantní kombinaci klasických brýlí a bezdrátových sluchátek s otevřenou konstrukcí.

Xiaomi tím cílí na uživatele, kteří hledají pohodlnější alternativu ke klasickým bezdrátovým sluchátkům. Brýle totiž umožňují poslouchat hudbu, telefonovat nebo využívat hlasového asistenta, aniž by si člověk cokoliv dával do uší. Otevřený audio design zároveň zajišťuje, že zůstáváte ve spojení s okolím – což oceníte na ulici, v MHD i při řízení.

Výdrž až 12 dní, kvalitní mikrofony a nízká hmotnost

Xiaomi Mijia Audio Glasses 2 nabízí na svou kategorii překvapivě solidní výbavu. Výdrž baterie dosahuje 12 dní v pohotovostním režimu, až 12 hodin nepřetržitého přehrávání hudby nebo 9 hodin hovoru. Deset minut nabíjení pak přidá další čtyři hodiny. Díky Bluetooth 5.3 lze navíc brýle připojit ke dvěma zařízením současně, takže bez problémů přepínáte mezi telefonem a notebookem.

Zvuk zajišťují vestavěné směrové reproduktory s technologiemi pro minimalizaci úniku zvuku do okolí. V praxi to znamená, že i při vyšší hlasitosti by okolí nemělo slyšet, co právě posloucháte. O hovory se stará čtveřice mikrofonů s potlačením šumu pomocí algoritmu ENC, což zajišťuje čistý zvuk i ve venkovním prostředí.

Jejich výhodou je hmotnost pouhých 27,6 gramů a také decentní a modulární provedení. Xiaomi nabízí pět různých designů obrouček, které lze jednoduše měnit podle vkusu nebo účelu – od slunečních po klasické čiré čočky. Hodí se tak skutečně pro každého a pro jakoukoli příležitost.

Cena a dostupnost

Brýle se krátce objevily na crowdfundingové platformě se zvýhodněnou cenou 899 juanů (cca 3 100 Kč) pro podporovatele. Zájem o ně zcela jistě předčil všechna očekávání. Podle serveru XiaomiTime už v den zveřejnění kampaně zcela vyprodané, když se podařilo vybrat více než 6 milionů juanů (přibližně 19 milionů korun).

O globálním uvedení zatím Xiaomi oficiálně neinformovalo. Vzhledem k úspěchu první generace, která se mimo Čínu oficiálně nedostala, je však pravděpodobné, že se i druhá verze bude prodávat alespoň prostřednictvím alternativních prodejních kanálů.