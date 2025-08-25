WhatsApp maže účty. Stačí jen 45 dnů a přijdete o vše

Dejte si pozor, jak dlouho nepoužíváte aplikaci WhatsApp. Společnost Meta má nastavené poměrně přísné pravidlo pro smazání neaktivních účtů.
Raději občas zkontrolujte svůj WhatsApp
Pokud používáte aplikaci WhatsApp a neděláte tak příliš často, měli byste si svou aktivitu v jejím rámci čas od času zkontrolovat. Tato platforma má totiž poměrně přísná pravidla týkající se nečinnosti, a pokud nebudete více než 120 dní aktivní, váš účet bude smazán.
Jedná se o trvalé smazání účtu, a to včetně uživatelských dat a Meta, která WhatsApp provozuje, má nastaveny dvě úrovně nečinnosti. Jedna je nastavena na oněch 120 dnů, po kterých o svůj účet přijdete a druhá se pak může projevit mnohem dřív, a to po 45 dnech.
To platí pro případ, že by bylo vaše číslo přiřazeno někomu jinému. To by se mohlo stát v okamžiku, když by se operátor rozhodl vaše číslo zrecyklovat a použít pro nového zákazníka. Ten by mohl tímto způsobem samozřejmě získat data z vašeho WhatsApp účtu.
Důvodem je bezpečnost
Tato pravidla jsou samozřejmě nastavena kvůli ochraně dat. Pokud vám ale bude účet po 120 dnech kvůli nečinnosti smazán a máte vytvořenou zálohu, můžete svá data a historii chatů registrací stejného čísla a obnovením záloh opět oživit.
Neaktivita v tomto případě znamená to, že není účet vůbec připojen k internetu a pouhé otevření aplikace WhatsApp bez internetu se nepočítá. Jak již ale bylo zmíněno, lokálně uložená data, tedy záloha přímo v telefonu, pochopitelně zůstávají nedotčena.
Pokud tedy používáte WhatsApp spíše méně, ale máte v něm uloženy věci, o které nechcete přijít, rozhodně je mějte zálohované. Jednou za čas se také s aplikací připojte k internetu, abyste se nedostali na oněch 120 dnů a nemuseli řešit obnovu ze zálohy.