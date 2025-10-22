Logo Mobilizujeme.cz

WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci

Tomáš Rajnoch
WhatsApp | Zdroj: Pexels
WhatsApp | Zdroj: Pexels

OpenAI ruší ChatGPT ve WhatsAppu. Uživatelé si mohou konverzace přenést do svého účtu, než funkce zanikne 15. ledna 2026.

WhatsApp ukončuje spolupráci s OpenAI

Chatovací aplikaci WhatsApp využívají měsíčně přes 3 miliardy uživatelů. Těm se vývojáři snaží přinášet praktické funkce, které užívání aplikace ještě více zpříjemní. V minulosti například WhatsApp mezi praktické funkce zařadil AI chatbota ChatGPT.

Pokud jste si do adresáře uložili kontakt s číslem +1 (800) 242-8478 a zahájili konverzaci, automaticky jste si začali psát právě s asistentem ChatGPT od OpenAI. Jde o skvělý způsob spojení s umělou inteligencí, který celosvětově využívá už přes 50 milionů uživatelů, včetně Čechů a Slováků.

Jak ale nyní OpenAI uvádí, svého chatbota ChatGPT brzy z aplikace WhatsApp odebere. OpenAI to okomentovalo slovy, že Meta (vlastník WhatsApp) změnil podmínky a zásady používání aplikace. Díky tomu je fungování ChatGPT nadále nemožné. OpenAI svůj nástroj z aplikace WhatsApp stáhne už 15. ledna 2026.

Konverzace s ChatGPT ve WhatsAppu | Zdroj: Richard Šimáček
Konverzace s ChatGPT ve WhatsAppu | Zdroj: Richard Šimáček

Přesuňte svou historii konverzací

Jde o poměrně nepříjemný krok, jenž zasáhne opravdu mnoho uživatelů. Mnozí z nich se navíc často vrací do historie konverzací a čerpá z nich potřebné informace. Jak ale OpenAI uvádí, o tyto konverzace uživatel nemusí přijít.

Existuje totiž způsob, jak historii konverzace s ChatGPT z chatovací aplikace WhatsApp importovat do vašeho běžného ChatGPT účtu. Své profily u těchto dvou aplikací zkrátka propojíte mezi sebou a historie konverzací se jednoduše přesune.

Jak propojit WhatsApp účet s ChatGPT

Do 15. ledna 2026 tedy budou moci uživatelé WhatsAppu přesunout historii konverzace pomocí jednoduchých kroků.

  1. Otevřete aplikaci WhatsApp
  2. Otevřete chat s kontaktem +1 (800) 242-8478
  3. Kliknete na profil ChatGPT
  4. Kliknete na „Link your ChatGPT account“

Jakmile uskutečníte poslední krok, budete přesměrování na přihlášení k účtu OpenAI. Po přihlášení se poté již konverzace automaticky přehraje a budete k ní mít přístup skrze aplikaci ChatGPT.

Tato možnost ale zatím není spuštěna, což by se nicméně mělo během následujících dnů změnit. Z přesunem konverzace si však rozhodně nedávejte načas. Jakmile to nestihnete do avizovaného 15. ledna 2026, nenávratně vaše historie konverzací s ChatGPT zmizí.

Zdroj: OpenAI

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

