WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci

Pokud jste si do adresáře uložili kontakt s číslem +1 (800) 242-8478 a zahájili konverzaci, automaticky jste si začali psát právě s asistentem ChatGPT od OpenAI. Jde o skvělý způsob spojení s umělou inteligencí, který celosvětově využívá už přes 50 milionů uživatelů, včetně Čechů a Slováků.
Jak ale nyní OpenAI uvádí, svého chatbota ChatGPT brzy z aplikace WhatsApp odebere. OpenAI to okomentovalo slovy, že Meta (vlastník WhatsApp) změnil podmínky a zásady používání aplikace. Díky tomu je fungování ChatGPT nadále nemožné. OpenAI svůj nástroj z aplikace WhatsApp stáhne už 15. ledna 2026.
Přesuňte svou historii konverzací
Jde o poměrně nepříjemný krok, jenž zasáhne opravdu mnoho uživatelů. Mnozí z nich se navíc často vrací do historie konverzací a čerpá z nich potřebné informace. Jak ale OpenAI uvádí, o tyto konverzace uživatel nemusí přijít.
Existuje totiž způsob, jak historii konverzace s ChatGPT z chatovací aplikace WhatsApp importovat do vašeho běžného ChatGPT účtu. Své profily u těchto dvou aplikací zkrátka propojíte mezi sebou a historie konverzací se jednoduše přesune.
Jak propojit WhatsApp účet s ChatGPT
Do 15. ledna 2026 tedy budou moci uživatelé WhatsAppu přesunout historii konverzace pomocí jednoduchých kroků.
Otevřete aplikaci WhatsApp
Otevřete chat s kontaktem +1 (800) 242-8478
Kliknete na profil ChatGPT
Kliknete na „Link your ChatGPT account“
Jakmile uskutečníte poslední krok, budete přesměrování na přihlášení k účtu OpenAI. Po přihlášení se poté již konverzace automaticky přehraje a budete k ní mít přístup skrze aplikaci ChatGPT.
Tato možnost ale zatím není spuštěna, což by se nicméně mělo během následujících dnů změnit. Z přesunem konverzace si však rozhodně nedávejte načas. Jakmile to nestihnete do avizovaného 15. ledna 2026, nenávratně vaše historie konverzací s ChatGPT zmizí.