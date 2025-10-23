Plagiát z Číny vypadá jako iPhone 17 Pro. Vyjde jen na 837 korun

Falešný iPhone 17 Pro je menší než kreditka. Stojí jen 837 Kč, běží na Androidu a připomíná roztomilou, ale zcela nepoužitelnou hračku.
Miniaturní kopie iPhonu 17 z Číny
Jakmile vyjde nový iPhone, je prakticky 100% jistotou, že ho všemožní, více či méně pochybní čínští výrobci okopírují takřka 1:1. Kolikrát ho „stvoří“ ještě před oficiálním představením, a to na základě úniků, různých fotografií z továren a maket pro výrobce krytů a pouzder.
Falešné iPhony mají několik věcí společných – jsou velmi levné, v drtivé většině případů disponují mizerným hardwarem a samozřejmě běží na Androidu, nikoliv iOS. Jedna z nejzajímavějších kopií iPhonu 17 Pro se nyní objevila na Amazonu a ta vyniká ještě v jednom aspektu.
Jedná se o opravdu kompaktní telefon a tím myslím vskutku nesmírně maličký. Má zhruba velikost platební karty a je postavený okolo 4palcového displeje. Samozřejmě se jedná o laciný LCD panel a jeho rozlišení je 480 × 480 pixelů, tedy méně než u iPhonu 4 z roku 2010.
Android překabátěný za iOS
Této kopii iPhonu 17 Pro se dá pochválit snad jen to, že vlastně působí docela roztomile. V balení dokonce dostanete maličký silikonový obal, ochranné sklo na displej a popruh. Jinak je to ale počin, který si asi dobrovolně nikdo nepořídí a dá se koupit jen jako zajímavost.
Na iOS pochopitelně můžete zapomenout a telefon běží na Androidu, který ale iOS svým vzezřením připomíná. Otázkou je, jakou verzi telefon používá, protože v popisku se nachází informace o přítomnosti Androidu 8.1, Androidu 9, ale také Androidu 12.
Operační paměť by měla mít kapacitu 3 GB RAM a vnitřní úložiště pak 32 GB, ale zda je to pravda, není jasné. U procesoru je totiž zmíněn MediaTek Dimensity 1100, což je ale zcela jistě lež, protože je uvedeno, že telefon podporuje jen 2G/3G sítě.
Na kolik tato kopie iPhonu 17 Pro vyjde?
Tato sice roztomilá a kompaktní, ale jinak mizerná kopie iPhonu 17 Pro se dá koupit na Amazonu a vychází na 39,99 dolarů, tedy na nějakých 837 korun. Do Česka se sice poslat nedá, ale možná je to dobře. Uživatelské hodnocení jsou totiž mizerné a telefon obdržel jen 1,6 z 5 hvězdiček.