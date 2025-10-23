Logo Mobilizujeme.cz

Plagiát z Číny vypadá jako iPhone 17 Pro. Vyjde jen na 837 korun

Ondřej Koníček
Falešný iPhone 17 Pro | Zdroj: Amazon
Falešný iPhone 17 Pro | Zdroj: Amazon

Falešný iPhone 17 Pro je menší než kreditka. Stojí jen 837 Kč, běží na Androidu a připomíná roztomilou, ale zcela nepoužitelnou hračku.

Miniaturní kopie iPhonu 17 z Číny

Jakmile vyjde nový iPhone, je prakticky 100% jistotou, že ho všemožní, více či méně pochybní čínští výrobci okopírují takřka 1:1. Kolikrát ho „stvoří“ ještě před oficiálním představením, a to na základě úniků, různých fotografií z továren a maket pro výrobce krytů a pouzder.

Falešné iPhony mají několik věcí společných – jsou velmi levné, v drtivé většině případů disponují mizerným hardwarem a samozřejmě běží na Androidu, nikoliv iOS. Jedna z nejzajímavějších kopií iPhonu 17 Pro se nyní objevila na Amazonu a ta vyniká ještě v jednom aspektu.

Jedná se o opravdu kompaktní telefon a tím myslím vskutku nesmírně maličký. Má zhruba velikost platební karty a je postavený okolo 4palcového displeje. Samozřejmě se jedná o laciný LCD panel a jeho rozlišení je 480 × 480 pixelů, tedy méně než u iPhonu 4 z roku 2010.

Falešný iPhone 17 Pro je velmi kompaktní | Zdroj: Amazon
Falešný iPhone 17 Pro je velmi kompaktní | Zdroj: Amazon

Android překabátěný za iOS

Této kopii iPhonu 17 Pro se dá pochválit snad jen to, že vlastně působí docela roztomile. V balení dokonce dostanete maličký silikonový obal, ochranné sklo na displej a popruh. Jinak je to ale počin, který si asi dobrovolně nikdo nepořídí a dá se koupit jen jako zajímavost.

Na iOS pochopitelně můžete zapomenout a telefon běží na Androidu, který ale iOS svým vzezřením připomíná. Otázkou je, jakou verzi telefon používá, protože v popisku se nachází informace o přítomnosti Androidu 8.1, Androidu 9, ale také Androidu 12.

Operační paměť by měla mít kapacitu 3 GB RAM a vnitřní úložiště pak 32 GB, ale zda je to pravda, není jasné. U procesoru je totiž zmíněn MediaTek Dimensity 1100, což je ale zcela jistě lež, protože je uvedeno, že telefon podporuje jen 2G/3G sítě.

Na kolik tato kopie iPhonu 17 Pro vyjde?

Tato sice roztomilá a kompaktní, ale jinak mizerná kopie iPhonu 17 Pro se dá koupit na Amazonu a vychází na 39,99 dolarů, tedy na nějakých 837 korun. Do Česka se sice poslat nedá, ale možná je to dobře. Uživatelské hodnocení jsou totiž mizerné a telefon obdržel jen 1,6 z 5 hvězdiček.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Nový 14“ MacBook Pro M5 v prodeji. Je skvělý a taky o 2 500 Kč výhodnější
PR článek

Nový 14“ MacBook Pro M5 v prodeji. Je skvělý a taky o 2 500 Kč výhodnější

WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci
Tomáš Rajnoch

WhatsApp naštve miliony uživatelů. Odstraní tuto populární funkci

Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo
Ondřej Koníček

Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka
Ondřej Koníček

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka

Budeme tohle nosit na hlavě? Nový Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro
Ondřej Koníček

Budeme tohle nosit na hlavě? Nový Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro

Jedna aplikace na všechno? ChatGPT Atlas je prohlížeč prorostlý chatbotem
Ondřej Koníček

Jedna aplikace na všechno? ChatGPT Atlas je prohlížeč prorostlý chatbotem

Nejlepší neomezený tarif? Češi, nenechte si utéct nabídku roku 2025, brzy skončí
Ondřej Koníček

Nejlepší neomezený tarif? Češi, nenechte si utéct nabídku roku 2025, brzy skončí

WhatsApp chystá funkci, která omezí spam
Tomáš Rajnoch

WhatsApp chystá funkci, která omezí spam

Megaúlovek z Lidlu: Tahle věc se hodí do každé domácnosti, stojí jen 16 Kč
Tomáš Rajnoch

Megaúlovek z Lidlu: Tahle věc se hodí do každé domácnosti, stojí jen 16 Kč