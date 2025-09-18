Nothing Ear (3) mají krásný design, špičkový zvuk a pouzdro s unikátní funkcí

Nothing Ear (3) přinášejí ikonický průhledný design, Super Mic pro čisté hovory a ANC. Na jedno nabití vydrží až 10 hodin a stojí 4 699 Kč.
Nejnovější sluchátka od Nothingu
Mladá společnost Nothing zažívá velmi úspěšný rok, a po premiéře svého prvního vlajkového telefonu a prvních sluchátek přes uši představuje další novinku. Tentokrát se jedná o sluchátka Ear (3), která navazují na dlouhou tradici špuntových sluchátek Nothing.
Sluchátka jsou postavena okolo ikonického, částečně průhledného designu a tento prvek najdeme jak na jejich konstrukci, tak v rámci nabíjecí krabičky. Mají relativně krátkou stopku a Nothing u nejnovější generace vůbec poprvé zakomponoval do konstrukce kovové prvky.
Nabíjecí pouzdro je vyrobeno z recyklovaného hliníku a díky speciálnímu nano vstřikování, které spojuje plast a kov, nebylo třeba používat při jeho konstrukci lepidlo. Pravé sluchátko je od levého odlišeno tradiční červenou tečkou a samozřejmostí je zvýšená odolnost, a to dle normy IP54.
Hovory té nejvyšší kvality
Sluchátka Nothing Phone (3) se mimo jiné vyznačují zaměřením na co nejvyšší kvalitu hovorů, a právě kvůli tomu dostala do vínku technologii Super Mic. Tu lze aktivovat pomocí dedikovaného tlačítka Talk na nabíjecím pouzdře, které obsahuje dvojitý mikrofon.
Ten je poháněný technologií filtrování okolního hluku, zaměřuje se na hlas uživatele a potlačuje okolní hluk až do hladiny 95 dB. Díky tomu se dočkáte křišťálově čistých hovorů prakticky v jakémkoliv prostředí a mimo hovory poslouží i k záznamu nápadů do aplikace Essential Space.
Hlasové poznámky se přes funkci Super Mic synchronizují do Essential Space a automaticky se přepisují. To pochopitelně vyžaduje operační systém Nothing OS. Každé sluchátko dále obsahuje tři směrové mikrofony v kombinaci s jednotkou pro snímání hlasu.
Výbava, výdrž
Jedním z hlavních prvků výbavy je pochopitelně technologie aktivního potlačení okolního ruchu (ANC), která funguje v reálném čase a sluchátka jsou postavena okolo 12mm dynamického měniče. Nabízí bohatý, avšak zároveň přirozený zvuk a také skvělou výdrž na baterii.
Každé sluchátko obsahuje baterii s kapacitou 55 mAh, což postačí až na 10 hodin poslechu na jedno nabití. Výdrž s pouzdrem je pak výborných 38 hodin. Nabíjecí pouzdro se nabíjí přes USB-C konektor, ale podporuje i praktické bezdrátové dobíjení. Připojení obstarává Bluetooth 5.4 s LDAC.
Cena a dostupnost
Nothing Ear (3) jsou kompatibilní s Androidem, iOS i Windows a nabízí také režim s nízkou odezvou pro hráče (120 ms). Předobjednávky se spouští 19. září, standardní prodej odstartuje 8. října a česká cena této novinky byla stanovena na 4 699 Kč.