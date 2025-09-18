Logo Mobilizujeme.cz

Apple chystá MacBook Pro s dotykovým displejem. Výroba začne v příštím roce

Ondřej Koníček
Počítač Apple MacBook na stole | foto: Unsplash

Apple chystá první MacBook Pro s dotykovým OLED displejem. Přiblíží se tak iPadům, ale do výroby půjde nejdříve v roce 2026.

Apple na to půjde jinak

Notebooky s dotykovými displeji samozřejmě existují již drahně let, a i když jich je pořád méně než klasických modelů, nabízí je všechny hlavní značky. Až na Apple. Ten nikdy MacBook s dotykovým displejem v nabídce neměl, a to se o něm spekuluje prakticky odjakživa.

Nyní to ale vypadá, že se ho opravdu konečně dočkáme a další informace o MacBooku s dotykovým displejem přinesl renomovaný Apple analytik Kchuo. Dle něj dostane dotykový displej očekávaný model MacBook Pro postavený na OLED technologii.

Na trhu se aktuálně nachází MacBooky Pro s procesory Apple M4 a M4 Pro, které, pokud jsou informace pravdivé, jsou vzdáleny ještě dvě generace od OLED modelu. Než dorazí varianta s dotykovým displejem, měli bychom se dočkat ještě verzí s procesory M5 a M6.

OLED MacBook Pro | foto: Cult of Mac

MacBooky a iPady si budou zase o kousek blíž

Přidáním dotykového displeje do MacBooků se mezírka mezi notebooky a tablety Applu zase o trochu zmenší. Zmenšila se již letos, spolu se systémem iPadOS 26 a dotykový displej přiblíží tyto dva typy elektroniky zase o něco málo více k sobě.

V notebooku má dotykový displej určitě smysl a ocení ho hlavně mladší generace, která vyrostla právě na tabletech, nebo telefonech s dotykovými displeji. Ta bude používat raději dotykový displej, než touchpad nebo trackpoint.

Některé prvky se i na notebooku dělají lépe a příjemněji s pomocí dotykového displeje, než touchpadu či myši. Plány na MacBook Pro s dotykovým displejem prý již postupují napříč dodavatelským řetězcem a je tedy pravděpodobné, že nakonec opravdu dorazí.

Kdy se MacBooku Pro s dotykovým displejem dočkáme?

Vzhledem k tomu, že než MacBook Pro s dotykovým displejem dorazí, měl by Apple představit ještě standardní modely s procesory M5 a M6, ještě si na něj chvíli počkáme. Dle nejnovějších informací by měl vstoupit do výroby koncem roku 2026 a do prodeje zkraje 2027.

Zdroj: 9to5mac

