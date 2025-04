Všechno bude jinak: Které iPhony Apple zařízne a které ještě dostanou iOS 19?

iOS 19 možná odstřihne iPhony z roku 2018. Modely XR, XS a XS Max by tak mohly od Applu dostat poslední update a skončit s podporou už u iOS 18.

Zařízne Apple modely z roku 2018?

Už jen necelé dva měsíce zbývají do tradiční vývojářské konference WWDC 2025, kde by měl Apple představit iOS 19. S blížícím se vydáním nové verze operačního systému však přichází i tradiční otázka: Kdo se ho ještě dočká a kdo půjde z kola ven? Podle nového úniku se bude jednat hned o tří modely: iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max.

Tato zvěst pochází podle serveru MacRumors ze soukromého a anonymního účtu na síti X, který pravidelně sdílí přesné informace o softwarových platformách společnosti Apple. Tento účet již nesčetněkrát správně vypustil informace o chystaných aktualizacích softwaru společnosti Apple, včetně podrobností o kompatibilitě s iOS 18 v loňském roce. Nový únik se však liší od prosincového úniku serveru iPhoneSoft, podle kterého budou všechny modely iPhonu, na kterých lze spustit iOS 18, schopné spustit i iOS 19.

Všechny tři zařízení, kterých by se to mělo týkat, byla představena v září 2018 a používají čip A12 Bionic, což naznačuje, že iOS 19 přestane už tento čip podporovat. Pro jejich majitele to znamená, že jejich poslední verze operačního systému zůstane iOS 18. Systém bude i nadále funkční, ale už nedostane žádné nové funkce ani bezpečnostní aktualizace. To může mít vliv zejména na bezpečnost a kompatibilitu s novějšími aplikacemi během příštích let.

Neoficiální grafika iOS 19

Kdo zůstává ve hře?

Pokud se informace potvrdí, mají iOS 19 jistý všechny modely od iPhonu 11 výše. To samozřejmě neznamená, že všechny modely dostanou stejné funkce. Především ty pokročilé budou pravděpodobně omezeny na novější iPhony s rychlejšími procesory. Například Apple Intelligence běží pouze na modelech iPhone 15 Pro a iPhone 16.

Pokud jde modely iPadů, které budou podporovat iPadOS 19, konečné se pravděpodobně dočká cenově dostupný iPad sedmé generace s čipem A10 Fusion. Naopak zařízení vybavená čipem A12 Bionic, jako například iPad mini 5, by měla být s touto verzí systému stále kompatibilní.

Apple si tak drží výhodu v dlouhodobé podpoře. Přestože Samsung a Google už také slibují až 7 let aktualizací u vybraných modelů, Apple to i bez veřejných proklamací prakticky plní. Například iPhone 8 dostával aktualizace sedm let od svého uvedení.