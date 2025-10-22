Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo

V redakci jsme rozbalili Vivo X300 Pro. Telefon i jeho fotokit zaujmou propracovaným designem a profesionálním příslušenstvím.
Rozbalili jsme nové Vivo X300 Pro
Vivo před nedávnem představilo svou novou vlajku pro aktuální mobilní sezónu, model X300 Pro. Ten navazuje na předchozí model X200 Pro a rozhodně se jedná o jeden z nejočekávanějších telefonů dneška. Obrovská očekávání jsou vložena hlavně do nekompromisního fotoaparátu.
My jsme měli možnost tento telefon vyzkoušet a dnes si podrobněji rozebereme to, na co se můžete těšit. Ano, vrhneme se na unboxing, za kterým stojí kolega z redakce Mobilizujeme.cz, Roman Macháč. Balení je nezvykle velké a to má své opodstatnění. Obsahuje totiž speciální fotografický kit, ale o něm si povíme až později.
Samotný telefon je opravdu špička, a to jak designem, tak zpracováním. Konstrukce má o něco ostřejší hrany než minule, čistější linie a samozřejmě došlo i na robustní kruhový fotomodul s ikonickým modrým logem Zeiss. Na Vivo X300 Pro je opravdu radost pohledět.
Příslušenství, které Vivo X300 Pro promění ve fotoaparát
Ve spodní části bohatě dimenzovaného boxu se nachází unikátní příslušenství v podobě fotokitu. Základem je pouzdro, na které se instalují doprovodné prvky v podobě gripu s integrovanou baterií, spouští a také dedikovaným tlačítkem pro přiblížení.
V balení se dále nachází silný, kvalitně zpracovaný popruh, dekorativní kroužky na fotomodul a neschází ani adaptéry na filtry. Posledními prvky jsou adaptér telekonvertoru a přídavný objektiv. Ten zásadně zvětší ohnisko a tím prodlouží optický zoom bez ztráty kvality.
Za zmínku stojí i to, jak rychle dáš celou tuto sestavu dohromady. Jako první se na telefon nasadí speciální pouzdro a poté už je vše jen otázkou chvilky a pár cvaknutí. V tomto stavu připomíná Vivo X300 Pro skutečně spíše klasický fotoaparát, než telefon.
Kdy dorazí mobil do Česka?
Vivo oficiálně potvrdilo, že nová řada X300 dorazí i do Evropy a dočkáme se jí 30. října 2025. České ceny prozatím nejsou známé, ale dobrou zprávou je to, že by se mělo na trhu objevit i výše zmíněné fotografické příslušenství.