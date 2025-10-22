Logo Mobilizujeme.cz

Nezapomenutelný unboxing: Vivo X300 Pro s fotokitem nás úplně dostalo

Ondřej Koníček
Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo

V redakci jsme rozbalili Vivo X300 Pro. Telefon i jeho fotokit zaujmou propracovaným designem a profesionálním příslušenstvím.

Rozbalili jsme nové Vivo X300 Pro

Vivo před nedávnem představilo svou novou vlajku pro aktuální mobilní sezónu, model X300 Pro. Ten navazuje na předchozí model X200 Pro a rozhodně se jedná o jeden z nejočekávanějších telefonů dneška. Obrovská očekávání jsou vložena hlavně do nekompromisního fotoaparátu.

My jsme měli možnost tento telefon vyzkoušet a dnes si podrobněji rozebereme to, na co se můžete těšit. Ano, vrhneme se na unboxing, za kterým stojí kolega z redakce Mobilizujeme.cz, Roman Macháč. Balení je nezvykle velké a to má své opodstatnění. Obsahuje totiž speciální fotografický kit, ale o něm si povíme až později.

Samotný telefon je opravdu špička, a to jak designem, tak zpracováním. Konstrukce má o něco ostřejší hrany než minule, čistější linie a samozřejmě došlo i na robustní kruhový fotomodul s ikonickým modrým logem Zeiss. Na Vivo X300 Pro je opravdu radost pohledět.

Příslušenství, které Vivo X300 Pro promění ve fotoaparát

Ve spodní části bohatě dimenzovaného boxu se nachází unikátní příslušenství v podobě fotokitu. Základem je pouzdro, na které se instalují doprovodné prvky v podobě gripu s integrovanou baterií, spouští a také dedikovaným tlačítkem pro přiblížení.

V balení se dále nachází silný, kvalitně zpracovaný popruh, dekorativní kroužky na fotomodul a neschází ani adaptéry na filtry. Posledními prvky jsou adaptér telekonvertoru a přídavný objektiv. Ten zásadně zvětší ohnisko a tím prodlouží optický zoom bez ztráty kvality.

Za zmínku stojí i to, jak rychle dáš celou tuto sestavu dohromady. Jako první se na telefon nasadí speciální pouzdro a poté už je vše jen otázkou chvilky a pár cvaknutí. V tomto stavu připomíná Vivo X300 Pro skutečně spíše klasický fotoaparát, než telefon.

Kdy dorazí mobil do Česka?

Vivo oficiálně potvrdilo, že nová řada X300 dorazí i do Evropy a dočkáme se jí 30. října 2025. České ceny prozatím nejsou známé, ale dobrou zprávou je to, že by se mělo na trhu objevit i výše zmíněné fotografické příslušenství.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka
Ondřej Koníček

Zamiřte do IKEA: Do Česka dorazila nejlepší rychlá a cenově dostupná nabíječka

Budeme tohle nosit na hlavě? Nový Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro
Ondřej Koníček

Budeme tohle nosit na hlavě? Nový Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro

Jedna aplikace na všechno? ChatGPT Atlas je prohlížeč prorostlý chatbotem
Ondřej Koníček

Jedna aplikace na všechno? ChatGPT Atlas je prohlížeč prorostlý chatbotem

Nejlepší neomezený tarif? Češi, nenechte si utéct nabídku roku 2025, brzy skončí
Ondřej Koníček

Nejlepší neomezený tarif? Češi, nenechte si utéct nabídku roku 2025, brzy skončí

WhatsApp chystá funkci, která omezí spam
Tomáš Rajnoch

WhatsApp chystá funkci, která omezí spam

Megaúlovek z Lidlu: Tahle věc se hodí do každé domácnosti, stojí jen 16 Kč
Tomáš Rajnoch

Megaúlovek z Lidlu: Tahle věc se hodí do každé domácnosti, stojí jen 16 Kč

Nejlepší mobil roku 2026? Má mít přelomový displej a 200Mpx fotoaparát
Ondřej Koníček

Nejlepší mobil roku 2026? Má mít přelomový displej a 200Mpx fotoaparát

Apple přiznal chybu. Tohle si zapněte, pokud na iPhonu nechcete Liquid Glass
Ondřej Koníček

Apple přiznal chybu. Tohle si zapněte, pokud na iPhonu nechcete Liquid Glass

Stačí umístit do WC mísy a propojit s telefonem. Gadget zařídí rozbor vašeho&#8230;
Tomáš Rajnoch

Stačí umístit do WC mísy a propojit s telefonem. Gadget zařídí rozbor vašeho…