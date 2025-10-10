Víkendovka na streamu: Naservírujte si tuhle povedenou českou komedii

Film Kouzlo derby od Petra Kolečka dorazil na Prima+. Skvělá komedie s Jiřím Langmajerem a Ondřejem Sokolem v hlavních rolích.
Český hit na Prima+
Streamovací platformy každý den přidají do své nabídky spoustu skvělých titulů. Tentokrát se o velmi zajímavý kousek postarala tuzemská služba Prima+. Ta do své knihovny zařadila povedený český komediální snímek Kouzlo derby.
Film Kouzlo derby se objevil v kinech teprve 17. července a o pár měsíců později je již online. Film režíroval zkušený režisér Petr Kolečko, jenž má za sebou například hity jako Vyšehard: Seryjál nebo ONEMANSHOW: The Movie.
Novinka je na Prima+ ke shlédnutí již od 6. října a díky své délce 107 minut jde o naprosto ideální snímek pro víkendový večer. Ke shlédnutí je film až ve FullHD rozlišení a při tarifu prima+ PREMIUM vás nebudou rušit žádné reklamy.
Příběhy protkané fotbalovým derby
Film Kouzlo derby není jako každý jiný a nabízí divákům velmi originální podívanou. Scénáristi si připravili spletitý příběh plný postav, jenž se točí okolo fotbalového derby Sparta versus Slavia.
Ve filmu se tak objevuje fotbalový rozhodčí, profesorka bohemistiky milující fotbal, otec a přítel dcery, přičemž každý z nich je fanouškem z opačného táboru. Dále je divákovi nabízen příběh komentátora a experta ve studiu nebo mladého fotbalového talenta.
V této komedii se tedy rozehrává několik dějových linek, které se ale postupem času začnou propojovat. Všechny tyto příběhy nás zavedou až na stadion, kde sledující čeká velké vyvrcholení. Film tak nabízí spoustu vtipných scén a ukazuje, že láska a vášeň se u lidí může objevovat v různých podobách.
Ty největší české hvězdy
Jelikož nabízí film spoustu hlavních a vedlejších postav, je obsazení velmi pestré. Petr Kolečko se svým týmem nicméně nešetřili a do rolí obsadili ty největší tuzemské hvězdy. Roli rozhodčího například ztvárňuje populární herec Jiří Langmajer.
V dalších rolí se poté objevuje Ondřej Sokol, Jitka Čvančarová, Petra Nesvačilová, Martin Finger nebo Michal Dlouhý. Z populárních tváří dále nechybí Michal Isteník nebo Petr Uhlík, jehož si diváci mohou pamatovat z role Ladislava Hojera v seriálu Metoda Markovič: Případ Hojer. Za tuto roli si herec nakonec odnesl prestižní ocenění Český lev.
Letní kinohit
Jak už jsem zmínil, film Kouzlo derby měl premiéru 17. července letošního roku. V kinech posléze film odstartoval opravdu velkolepě a jen za první víkend se na film přišlo podívat více než 38 tisíc diváků.
Ve sledovanosti tudíž Kouzlo derby nikoho nepustilo před sebe. Celkově poté film v kinech vidělo téměř 150 tisíc diváků, díky kterým film vydělal krásných více než 26 milionů korun.