Filmový hit Minecraft vydělal téměř miliardu dolarů. Chystá se pokračování

Ondřej Koníček
Minecraft 2
Minecraft 2 | Zdroj: Warner Bros.

Fenomén Minecraft slaví úspěch nejen ve hrách. Film vydělal téměř miliardu dolarů a pokračování dorazí v roce 2027.

Minecraft je globální fenomén

Kdo by neznal Minecraft, slavnou švédskou hru rozvíjející kreativitu a logické myšlení. Nesmírně populární sandbox s nezaměnitelnou grafikou postavenou na kostkách patří mezi popkulturní ikony a vůbec poprvé jsme se s ním setkali v roce 2009.

Původně byl dílem jednoho člověka, programátora Markuse Alexeje Perssona známého pod přezdívkou Notch, nicméně v roce 2014 ho koupil Microsoft. Ten v něm viděl obrovský potenciál a povedlo se ho naplnit. Minecraft se stal jednou z nejpopulárnějších her všech dob.

Je tak rozšířený, že se drží na prvním místě žebříčku nejprodávanějších her vůbec a není pravděpodobné, že by jeho 350 milionů prodaných kopií někdo překonal. Ve hře je maximálně GTA 6, ale ani to pravděpodobně tuto metu nepřekoná.

Minecraft film
Minecraft film | Zdroj: Warner Bros.

Kostičky se vrací na stříbrné plátno

Vzhledem k úspěchu Minecraftu není s podivem, že se poměrně dlouhou dobu mluvilo o filmové adaptaci. Jak známo, filmové adaptace her bývají často ne úplně povedené, nicméně finančně si většinou vedou, nevalné kvalitě navzdory, velmi dobře.

A přesně tato formule platí i pro filmový Minecraft. Film jako takový nestál za moc a byl možná až příliš infantilní, nicméně se z něj stal obrovský globální hit. S tržbami ve výši skoro 1 miliardy dolarů se stal třetím nejúspěšnějším filmem tohoto roku.

Po animáku Super Mario Bros. ve filmu z roku 2023 je filmový Minecraft druhou nejúspěšnější filmovou adaptaci hry všech dob. Vzhledem k úspěchu se dalo čekat, že se dočkáme pokračování a to bylo nyní oficiálně oznámeno.

Kdy Minecraft 2 dorazí?

Druhý díl Minecraftu byl nejenom oficiálně ohlášen, ale rovnou dostal i datum premiéry. Ta byla nastavena na 23. července 2027, což je velmi odvážný krok. Ve stejný den totiž to kin dorazí také Simpsonovi ve filmu 2, kteří budou pro kostičkovaný svět více než tuhým sokem.

