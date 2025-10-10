Logo Mobilizujeme.cz

Nejlepší headset budoucnosti? Samsung Galaxy XR vyzve Apple Vision Pro

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy XR | Zdroj: AndroidHeadlines
Samsung se chystá vyzvat Apple. Headset Galaxy XR přinese 4K microOLED displej a OS One UI XR. Do prodeje zamíří už v říjnu.

Headset od Samsungu na pořádných renderech

Samsung připravuje svou soupravu pro rozšířenou realitu, která je známá pod označením „Project Moohan“, již poměrně dlouho. O tomto přímém konkurentovi headsetu Apple Vision Pro toho víme poměrně dost, nicméně nyní se nám na něj poskytl prozatím nejlepší pohled.

Už z designu je jasně patrné, že Samsung jde přímo proti modelu Vision Pro od Applu. Oba headsety jsou si opravdu velmi podobné, ale na druhou stranu, v tomto segmentu moc prostoru pro kreativitu není a vzhled víceméně vychází z funkčnosti zařízení.

Hlavním prvkem headsetu jsou dva microLED displeje se 4K rozlišením a konstrukce dále obsahuje hlavový popruh, který je stavitelný. Popruh se utahuje a uvolňuje pomocí knoflíku v zadní části a headset není, stejně jako Apple Vision Pro, vybavený vestavěnou baterií.

Ta je externí a k soupravě se připojuje kabelem, což je samozřejmě kvůli snížení váhy. Na první pohled je zkrátka evidentní, že se Samsung u modelu Vision Pro velmi inspiroval, ale kromě něj se bude jednat o přímou konkurenci také headsetu Meta Quest.

Samsung Galaxy XR | Zdroj: AndroidHeadlines
Výbava a schopnosti

Tato náhlavní souprava poběží na operačním systému One UI XR, který je postaven na novém Androidu XR. Ten Google představil vloni a do akce by se měl, právě díky headsetu od Samsungu, dostat již letos. Uživatelské rozhraní vypadá velmi čistě a přímočaře, což je dobrá zpráva.

Samsung svou prvotinou míří do nejvyšších pater a například microOLED displeje s jemností 4032 ppi nabízí o takřka 6 milionů více pixelů než ty v Apple Vision Pro. O pohon této novinky se postará procesor Qualcomm XR2+ Gen 2, což je na druhou stranu poněkud zvláštní volba.

Byl totiž představen již v lednu 2024, takže to není zrovna nejnovější čipová sada, nicméně Samsung určitě ví, co dělá a na vše, co bude potřeba, postačí. Pokud headset z dílen jihokorejského výrobce svého soka od Applu v něčem porazí na hlavu, bude to hmotnost.

Ta by údajně měla čítat 545 gramů, zatímco Vision Pro váží mezi 600 až 650 gramy a to je opravdu znatelný rozdíl. Právě vyšší hmotnost je jedním z hlavních záporů náhlavní soupravy z Cupertina. Výdrž na jedno nabití by se měla pohybovat okolo 2 hodin.

Samsung Galaxy XR | Zdroj: AndroidHeadlines
Cena a dostupnost

Datum představení či uvedení na trh této náhlavní soupravy, která by se měla jmenovat Samsung Galaxy XR, prozatím pořád nebylo oficiálně potvrzeno. Mluví se ale o tom, že se této novinky údajně dočkáme ještě v průběhu tohoto měsíce, tedy v říjnu 2025.

Na trh by se měla náhlavní souprava dostat 21. nebo 22. října 2025 a dostupnost bude pravděpodobně omezená jen na vybrané trhy. Cena bude, dle očekávání, vysoká a nejčastěji se skloňuje částka okolo 1 800 dolarů, což je nějakých 45 800 korun.

Zdroj: AndroidHeadlines

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

