Apple inspiruje ostatní. Tyto mobily s Androidem budou mít prostředí jako iPhone

iOS 26 přinesl styl Liquid Glass s průhledným efektem. Apple zaujal natolik, že ho nyní kopíruje i čínské Vivo.
iOS 26 a jeho tekuté sklo
Když Apple představil na akci WWDC 2025 nový systém iOS 26, jednalo se o jednu z největších aktualizacích v jeho historii. Kromě změny v označení, kdy původně navazující číslovku 19 nahradila číslovka 26, jsme se dočkali také výrazné proměny grafiky uživatelského rozhraní.
Apple představil nový styl pojmenovaný Liquid Glass, tedy tekuté sklo, který při prezentaci vypadal naprosto úchvatně, ale první beta verze odhalily jeho neduhy. Částečně průhledné prvky působily rušivě a velká část systému byla špatně přehledná.
Apple iOS 26 postupně učesal a efekt průhledného skla zmírnil, ale styl Liquid Glass zaujal a bylo jasné, že dříve nebo později ho některý z konkurenčních výrobců okopíruje. Tak se nyní stalo a onou značkou, která se v iOS 26 inspirovala, se stalo čínské Vivo se systémem OriginOS 6.
Oppo se inspiruje Applem rádo
Kopírování je v mobilním byznysu na běžném pořádku a jeden výrobce se často nechá inspirovat jiným. Apple funguje jako zdroj inspirace poměrně často a Oppo se u něj inspirovalo už vloni, když svou vlajku Find X8 osadilo extra tlačítkem pro ovládání fotoaparátu.
Stačí letmý pohled na OriginOS 6 a je zcela jasné, odkud vítr vane. Designový jazyk tohoto systému postaveného na Androidu 16 je evidentně inspirovaný stylem Liquid Glass a vidět je to například na stejně zaoblených a průhledných tlačítkách.
Velmi podobné jsou pak také hodiny, ovládací centrum a celé podání systému se blíží iOS 26 opravdu výrazně. Neschází ani průsvitná oznámení či tapety, které se mění z 2D na 3D, což je velmi podobné funkci Apple Spatial Scenes.
Sklo, nebo voda?
Vivo sice při představení svého systému zmínilo jako hlavní inspiraci vodu, nicméně není pochyb o tom, že se inspirací stalo spíše tekuté sklo od Applu. Systém OriginOS 6 by se měl do ostrého provozu dostat s další vlajkovou lodí výrobce, řadou Find X9, která dorazí 16. října 2025.