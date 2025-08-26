Logo Mobilizujeme.cz

Tohle zařízení s AI „natočí“ vaše sny a ráno vám je přehraje ve formě videa

Pavel Škopek
Dream Recorder AI | foto: Modern
Dream Recorder AI | foto: Modern

Říkáte si, jaké by to asi bylo pustit si ráno po probuzení své sny? Dream Recorder je zařízení, které vám s tím pomůže.

Vzpomínky z noci jako video

Obraz, který jste nikdy nefotili. Film, který neexistuje. A přesto jej můžete znovu prožít. Dream Recorder dokáže zachytit obraz vašeho snu a dát mu vizuální podobu. Nejde o ostrý záznam, ale o rozostřenou, atmosférickou krajinu, která působí jako vzpomínka promítaná starým projektorem.

Nefunguje to tak, že by byl sen přímo nahrán z mysli. Tak daleko přece jen ještě nejsme. Uživatel musí po probuzení nejprve slovně popsat, co se mu zdálo. Dream Recorder toto vyprávění zaznamená a pomocí generativní umělé inteligence vytvoří záznam, který věrně odráží neurčitost snové paměti. Výsledné video je záměrně rozmazané, s retro estetikou a „ultra-low“ rozlišením. Vizuální styl je přitom možné upravit podle vkusu tak, aby vypadaly hrubě, lo-fi nebo připomínaly rané filmy.

Zařízení uchová až sedm nočních záznamů. Díky tomu lze zpětně pozorovat opakující se symboly, témata nebo emoce. Pro někoho může být Dream Recorder nástrojem sebereflexe, pro jiného inspirací k psaní, výtvarné tvorbě nebo hlubšímu zkoumání vlastního podvědomí. Je to osobní deník snů ve vizuální formě.

Dream Recorder AI si může postavit každý | foto: Modern
Dream Recorder AI si může postavit každý | foto: Modern

Ticho místo měření a rad

Chytré hodinky a prsteny dnes běžně na základě biometrických dat sledují a analyzují kvalitu spánku, jeho fáze i délku a doporučují, jak odpočinek zlepšit. Modem se svým Dream Recorderem jde na spánek úplně jinak. Nezajímají ho data ani biologické parametry, ale čistě subjektivní zážitek. Důležité je, co se odehrálo ve snech a jak to převyprávět obrazem.

Tento koncept zapadá do směru „tiché technologie“, která minimalizuje digitální rozptýlení. Dream Recorder funguje zcela bez telefonu, aplikací či notifikací. V ložnici vytváří klidný prostor bez obrazovek. Jediným prvkem je jemné noční světlo, které neruší a přitom značí, že zařízení je připraveno zaznamenávat.

Celý projekt uvolnil Modem jako open-source. Na GitHubu jsou vedle samotného softwaru, na kterém Dream Recorder AI běží, k dispozici i modely pro 3D tisk a seznam použitých běžně dostupných komponent. Sestavení je jednoduché, nevyžaduje žádné pájení a náklady se pohybují kolem 285 eur (7000 korun). Tím se technologie otevírá nejen profesionálům, ale i zvědavým amatérům, studentům nebo tvůrčím nadšencům.

Zdroj: dreamrecorder.ai

Autor článku

Pavel Škopek - Redaktor

Pavel se dlouhodobě zajímá o moderní technologie – od mobilů až po elektromobily. Ve volném čase rád fotí, sleduje dobré filmy, čte a jezdí na elektrokole.

