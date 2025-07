Tesla dorazila k novému majiteli zcela sama. Autonomní budoucnost je tady

Tesla poprvé doručila vůz zcela bez řidiče. Model Y ujel 24 km autonomně, čímž přepsal historii dopravy. Budoucnost dorazila dřív než jsme čekali.

První autonomní doručení Tesly

Doby, kdy jste si pro nový vůz museli zajít do autosalonu nebo k prodejci, nejspíše brzy budou minulostí, protože Tesla doručila svůj vůz historicky jako první zcela bez pomoci člověka, plně autonomně. Prvenství si odbyl vůz Tesla Model Y, který zamířil rovnou z texaské gigafactory ke svému novému majiteli.

Během samodoručení vůz urazil vzdálenost celkem 24 km, po dálnici se proháněl rychlostí až 110 km/h a celá cesta mu trvala cca 30 minut. Rozhodně velkým milníkem je i to, že ve voze nebyl nainstalován žádný nadbytečný bezpečnostní systém monitorující průběh jízdy a nebylo možné vůz ovládat ani na dálku, takže šlo opravdu o 100% autonomní doručení bez jakéhokoliv lidského vstupu.

Zároveň šlo dle Elona Muska i o první případ, kdy se autonomní vozidlo prohánělo na americké dálnici bez přítomnosti řidiče. To poukazuje na to, že si je Tesla svým autopilotem v USA už jistá a brzy se stane autonomní doručování naprostým standardem. V Evropě by bylo spuštění něčeho takového velmi komplikované z legislativního hlediska, ale najdou se i státy, kde jsou k tomu velmi blízko.

Doručení proběhlo dříve, než bylo v plánu

Původně automobilka plánovala, že první Model Y se doručí až na začátku července. Musk poté avizoval, že k prvnímu doručení dojde 28. června, ale nakonec se vše stihlo dříve a vůz k novému majiteli dorazil už 27. června. I ve velmi pokrokových USA jsou autonomní vozy stále poměrně problematické, tedy alespoň v některých státech z nich. Texas je v tomto ohledu výjimkou.

V EU je plně autonomní doprava a doručení ještě hudbou docela daleké budoucnosti, protože neexistuje žádná obecná unijní regulace, která by to plně vymezila a určila, jak by měla nebo neměla fungovat. Poměrně dobře jsou na tom ale v Německu, kde je na určitých komunikacích možné využít čtvrtou úroveň autonomního řízení. Při tom není třeba zásah řidiče, ale platí to jen v definovaných zónách.

Nejvíce realistické je autonomní doručení vozů v evropských podmínkách možné ve Finsku, kde je už možné testování autonomních vozidel na veřejných komunikacích a ve vozidlech není nutné mít lidskou obsluhu ani volant, ale je nutné mít povolení. Česko v tomto ohledu zatím zaostává a nemáme žádný zákon, který by provoz plně autonomních vozů umožňoval. To se ale v budoucnu změní.

Zdroj: Elektrickevozy.cz