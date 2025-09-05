Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit

Lilo a Stitch je dobrodružná komedie, která se šla do kin teprve v květnu a nyní už zamířila na streamovací platformu Disney+.
Disney+ přináší nový hit
Streamovací platforma Disney+ nabízí svým uživatelům spoustu celosvětových hitů. Nabídku navíc často rozšiřuje a momentálně na službu zamířil jeden z největších letošních kino hitů.
Řeč je o hraném snímku Lilo a Stitch, jenž putoval do kin v letošním květnu a od středy, konkrétně 3. září, je ke shlédnutí na platformě Disney+. Pokud tedy hledáte rodinný snímek na víkendový večer, je Lilo a Stitch skvělou volbou.
Jde o dobrodružnou komedii, která bude bavit celou rodinu včetně těch nejmenších. Snímek je dlouhý 108 minut a kromě českých titulek nabízí Disney+ také český dabing.
Mladá dívka s mimozemským parťákem
Film Lilo a Stitch zná dnes hodně filmových nadšenců po celém světě. Stejnojmenný film totiž vyšel již v roce 2002 a šlo o animovanou verzi. Ta je dnes již oblíbenou klasikou a po třiadvaceti letech se dočkala hrané adaptace.
Příběh sleduje mladou havajskou dívku jménem Lilo, které zemřeli rodiče a proto teď žije sama se svou starší sestrou Nani. Lila je samotářka a bohužel nemá přátelé, se kterými by si mohla hrát a trávit čas. To její sestru samozřejmě trápí a tak se rozhodne, že Lile dovolí adopci pejska.
Jednoho dne tedy sestry vyrazí do útulku, kde si Lila vybere tvora jménem Stitch. Rozhodně ale nejde o psa. Jde o mimozemský experiment vycvičený k hromadnému ničení. Lila si jej ale zamiluje a společně zažijí spoustu dobrodružství.
Jeden z nejúspěšnějších filmů roku
Lilo a Stitch se v kinech objevil na konci letošního května a doslova se zalíbil po celém světě. Snímek s rozpočtem zhruba 100 milionů dolarů (cca 2,3 miliardy korun) se stal velmi úspěšným a vydělal přes jednu miliardu dolarů (zhruba 23,1 miliard korun). Díky těmto číslům jde o jeden z nejúspěšnějších filmů letošního roku.
Mezi nejúspěšnější filmy se Lilo a Stitch řadí i v jiných ohledech. Jde teprve o pátou hranou adaptaci animovaného snímku Disney, který kdy v kinech vydělal přes jednu miliardu dolarů.
Mladé a talentované obsazení
Jelikož je snímek Lilo a Stitch rodinným filmem s dětskými hrdiny, obsadilo Disney do hlavních rolí neokoukané tváře. Hlavní postavu jménem Lilo hraje Maia Kealoha, pro kterou jde o první filmovou zkušenost. Sestru Nani poté ztvárňuje Sydney Agudong.
