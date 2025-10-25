Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily

Huawei Watch GT 6 ukazují, že chytré hodinky nemusí stát majlant, aby nabídly špičkové funkce. Tři z nich mě opravdu dostaly.
Hodinky pro každou příležitost
Před pár týdny jsem měl možnost otestovat chytré hodinky Huawei Watch GT 6. Jde o velmi šikovné zařízení s krásným designem a spoustou užitečných funkcí. Ve výsledku na mě udělaly opravdu dobrý dojem a obzvláště tyto 3 věci příjemně překvapily.
Baterie se skvělou výdrží
Huawei je moderní značka a není divu, že do hodinek Watch GT 6 nasadil novou křemíkovou baterii s vysokou hustotou. Její kapacita je tedy ve výsledku 540 mAh a v praktickém použití je to znát.
I přes velký 1,32palcový AMOLED displej, plnohodnotný systém HarmonyOS, velkou spoustu možností v oblasti monitoringu sportu a zdraví, vydrží hodinky opravdu mnoho. Bez jakéhokoliv omezení vydrží klidně celý týden, o čemž by se některým konkurentům mohlo jenom zdát.
Skvělý parťák pro sportovce
U hodinek značky Huawei si již zákazníci zvyknuli, že je jim v oblasti monitoringu zdraví a sportu naservírováno vždy mnoho. To platí i pro Huawei Watch GT 6.
V otázce zdraví zvládnou samozřejmě monitorovat tep, podrobně sbírat data o spánku nebo hlídat hladinu kyslíku v krvi. Umí ale i pomáhat zvládat stres, změří teplotu vaší pokožky a dámy potěší podrobným sledováním menstruačního cyklu.
V otázce sledování sportovních aktivit patří hodinky k těm nejlepším na trhu. Nabízí velkou spoustu sportů k monitorování, přičemž u některých se blíží profesionálním nástrojům. Díky přítomné technologii například umí měřit výkon na kole ve wattech, což je něco, co cyklisti rozhodně ocení.
Díky dvoupásmové GPS je velmi přesně zaznamenáno sportování venku a s daty lze příjemně pracovat v aplikaci Huawei Health. No a pokud chcete dostat opravdu profesionální data, lze k hodinkám pomocí Bluetooth připojit například externí hrudní pás.
Cena jako příjemné překvapení
Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 nabízí zákazníkovi naprosto kompletní balíček. Hodinky dobře vypadají, jsou zpracovány z prémiových materiálů, mají krásný displej nebo šikovný a prvotřídně odladěný systém HarmonyOS. Skvěle jsou na tom i v otázce monitoringu zdraví – tep, měření spánku, monitoring hladiny kyslíku v krvi a mnoho dalšího.
Pro sportovce jsou navíc připraveny ony skvělé režimy téměř profesionálních rozměrů. To vše se pak Huawei podařilo zabalit do ceny 6 299 Kč. Vzhledem ke všem vlastnostem bych osobně zcela pochopil cenu atakující klidně 10 tisíc korun a relativně nízká cena mě tudíž opravdu mile překvapila.