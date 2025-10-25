Recenze AirPods Pro 3 – Vynikající sluchátka, ale žádný obří mezigenerační skok

AirPods Pro 3 přinášejí vylepšení, ale žádné převratné novinky. Apple sází na jistotu a dokonalé vyladění detailů.
Design a konstrukce
Apple je mistr v kontinuitě a AirPods Pro 3 to jen potvrzují. Na první pohled jsou prakticky k nerozeznání od předchozích generací. Bílý lesklý plast, krátké nožky a kompaktní pouzdro – klasika, která prostě funguje. Přiznám se, že by mě ale potěšilo aspoň malé osvěžení designu.
Zpracování je tradičně špičkové. Vše lícuje, magnety v pouzdře drží perfektně a pant působí bytelně. Apple přidal i vyšší odolnost IP57, takže se nemusím bát běhu v dešti nebo tréninku v posilovně. To je příjemný posun, i když na první pohled zůstává vše při starém.
Samotná sluchátka sedí v uších pohodlně. Ani po několika hodinách nošení nemám pocit tlaku nebo únavy, což se o každých špuntech říct nedá. Apple prostě ví, jak udělat ergonomii pro většinu uší. A to i pro toho, komu špuntová sluchátka nikdy neseděla.
Detail sluchátka AirPods Pro 3 | Zdroj: Luboš Srb
Detail špuntu AirPods Pro 3 | Zdroj: Luboš Srb
Ovládání a uživatelský zážitek
Když otevřu víčko pouzdra, na displeji iPhonu se okamžitě objeví animace s propojením. Je to drobnost, ale přesně ten typ zážitku, který Apple zvládá na jedničku.
Ovládání gesty zůstává stejné – stisknutí nožky pro přehrávání nebo přepnutí mezi aktivním potlačením hluku (ANC) a Režimem Propustnosti. Odezva je rychlá a jistá, nemám potřebu sahat po telefonu. Přechod mezi zařízeními v rámci iCloudu funguje bezchybně, což je pro mě jako uživatele více Apple produktů obrovské plus.
Novinkou je senzor srdečního tepu. Při sportu dokáže sledovat tepovou frekvenci a doplnit tak data z Apple Watch nebo iPhonu. Nejde o funkci, kterou bych využíval denně, ale během běhu nebo chůze po městě funguje překvapivě spolehlivě.
Zvuk a potlačení hluku
Zvukově se AirPods Pro 3 drží osvědčeného stylu Applu. Hrají čistě, vyváženě, s jistými středy a příjemnými basy. Nejsem audiofil, ale poslouchám hodně hudby i podcastů a musím říct, že jsem spokojený. I když jsem vlastnil už první generaci, necítím zásadní zvukový posun – a vlastně mi to vůbec nevadí.
Apple tvrdí, že nové AirPods mají dvojnásobně účinnější aktivní potlačení hluku. V reálu bych ale neřekl, že je to slyšitelně výrazné. Možná o něco lépe filtrují nízké dunění v MHD, ale rozdíl oproti druhé generaci bych hledal lupou. Na druhou stranu, ANC u Applu patří k nejlepším vůbec a stále odvádí výbornou práci.
Režim Propustnosti je špičkový. Okolní zvuky zní přirozeně, takže se nemusím bát přecházet silnici nebo komunikovat s lidmi bez sundání sluchátek. Apple tu znovu dokazuje, že ladí zvuk nejen pro hudbu, ale i pro reálný život.
Chytré funkce a přidaná hodnota
Apple přidal i několik nových funkcí, které dávají AirPods Pro 3 trochu jiný rozměr. Jednou z nich je živý překlad – na papíře velmi zajímavá funkce, v praxi ale pro české uživatele zatím omezená. Čeština totiž chybí, takže zůstává spíš jako příslib do budoucna.
Výdrž baterie se mírně zlepšila. Na jedno nabití zvládnou sluchátka kolem 8 hodin (AirPods Pro 2 maximálně 6 hodin), s pouzdrem naopak výdrž klesla ze 30 na 24 hodin. Nabíjení přes USB-C je dnes už standardem v rámci celého ekosystému Applu – a to je rozhodně dobře.
Mikrofony při hovorech fungují perfektně. I venku ve větru nebo v dopravě je druhá strana slyší zřetelně. Tohle je přesně ten detail, který oceníte až ve chvíli, kdy přejdete z levnějších sluchátek.
Zhodnocení
AirPods Pro 3 nejsou revolucí. Jsou to spíš pečlivě vyleštěná sluchátka, která posouvají zážitek zase o kousek dál – i když ne dramaticky. Apple vsadil na jistotu a v podstatě jen doladil to, co už dříve fungovalo skvěle.
Pokud máte první generaci, upgrade dává smysl – především kvůli lepší výdrži, odolnosti a drobným funkcím navíc. Pokud ale používáte druhou generaci, nejspíš neucítíte důvod přecházet.
Za cenu 6 490 Kč dostanete výborně fungující sluchátka s perfektní integrací do ekosystému Apple. Není to žádná revoluce, ale pořád jde o jedny z nejlepších „špuntů“, které můžete k iPhonu mít.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
