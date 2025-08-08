Logo Mobilizujeme.cz

Samsung ukázal sílu. Elektromobil s jeho baterií zvládl 1 205 km bez nabíjení

Pavel Škopek
Elektromobil Lucid Air Grand Touring | foto: Du Pont Registry
Elektromobil Lucid Air Grand Touring | foto: Du Pont Registry

Lucid Air Grand Touring má díky skvělé aerodynamice a bateriím od firmy Samsung reálný dojezd přes 1 000 km. Zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů.

Baterie, která mění pravidla hry

Zatímco většina elektromobilů zvládne na jedno nabití cestu mezi Prahou a Ostravou tam a zpět jen stěží, Lucid Air Grand Touring s baterií od Samsungu dokázal něco, co zní jako z jiného světa. Rekordní jízda ze Švýcarska do Německa bez jediného zastavení u nabíječky posunula hranice toho, co je u elektromobilů možné.

Lucid Air Grand Touring se na začátku července zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky zdolání 1205 km trasy ze švýcarského Svatého Mořice do německého Mnichova na jedno nabití. Klíčem jsou válcové baterie 21700 od Samsungu, které v kombinaci s rychlonabíjecí architekturou umožňují doplnit energii na dalších až 400 kilometrů už za 16 minut.

V porovnání s běžnými elektromobily je rozdíl dramatický. Současné modely střední třídy se pohybují mezi 400 a 600 kilometry reálného dojezdu, přičemž takto extrémní hodnoty jako u Lucidu jsou zatím doménou jen několika luxusních značek. Výhodou řešení Samsungu je kromě kapacity i rychlost dobíjení, která významně zkracuje čas strávený u nabíjecí stanice.

Válcové baterie Samsung 21700 pro elektromobily | foto: Samsung SDI
Válcové baterie Samsung 21700 pro elektromobily | foto: Samsung SDI

Čtěte také: Elektromobily s neomezeným dojezdem? Němci zakopali cívky do silnic

Spolupráce dvou technologických lídrů

Samsung SDI, která s Lucidem spolupracuje už od roku 2016, označuje rekordní jízdu za potvrzení technologického směru, který kombinuje vysoký výkon s důrazem na bezpečnost. Podle firmy má tato bateriová technologie potenciál stát se standardem pro příští generaci elektromobilů. Z pohledu automobilového průmyslu jde o ukázku, jak úzké partnerství výrobce baterií a automobilky dokáže přinést konkrétní výsledky viditelné v praxi.

Úspěch Lucidu Air Grand Touring ukazuje, že limity dojezdu se daří posouvat rychleji, než mnozí očekávali. Lucid boří zažitý mýtus o omezeném dojezdu a ukazuje, že elektromobilita nemusí být omezením ani při dlouhých cestách. Tento rekord může ovlivnit investice do vývoje baterií a urychlit zavádění podobných technologií i do vozů dostupnějších tříd, což by mohlo zásadně změnit konkurenci na trhu.

Český řidič má ovšem smůlu a zatím může sledovat, jak Lucid láme světové rekordy, pouze zpovzdálí. Lucid Air se v tuzemsku oficiálně neprodává a ani v dohledné době to nevypadá na změnu.

Zdroj: Elektrickevozy.cz

