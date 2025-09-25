Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení

Samsung Galaxy S26 Ultra má konečně dostat rychlejší 60W nabíjení. Změna po čtyřech letech, baterie ale zůstane na 5000 mAh.
Nové vlajky od Samsungu se blíží
Samsung má za sebou již všechny velké premiéry tohoto roku a to znamená, že se může plně začít soustředit na svou nadcházející vlajkovou řadu. Ta dostane označení Galaxy S26 a dorazí zkraje příštího roku. Vrcholným modelem se stane tradiční specifikace Ultra.
Právě v souvislosti s tímto modelem se v poslední době často skloňuje rychlost nabíjení, respektive jeho výkon. To je oblast, ve které Samsung dlouhodobě zaostává za čínskou konkurencí a je na podobné úrovni, jako Apple a Google. Již brzy by se ale situace mohla změnit.
Aktuální vlajkový model Galaxy S25 Ultra disponuje nabíjením o výkonu 45 W, což je, mírně řečeno, výrazný podprůměr. Konkurenční vlajkové modely z Číny nabízí často nabíjení o výkonu 100 W a to je v celkovém důsledku opravdu obrovský rozdíl. Samsung ale na nabíjení konečně zapracuje.
Změna po čtyřech letech
Nabíjení o výkonu 45 W se do vlajkové specifikace Ultra od Samsungu dostalo v roce 2022, a to s modelem Galaxy S22 Ultra. Od té doby se nezměnilo prakticky nic, ačkoliv úniky naznačující, že se konečně dočkáme výkonnějšího nabíjení, se množily rok co rok.
Letos je situace stejná, ale dá se předpokládat, že se s novou generací opravdu dočkáme výkonnějšího nabíjení. Tento aspekt u svých aktuálních vlajek zlepšil jak Apple s iPhony 17, tak Google s Pixelem 10 Pro XL, takže se dá čekat, že Samsung nebude chtít zůstat pozadu.
Původně se mluvilo o tom, že vybaví svůj vrcholný model Galaxy S26 Ultra nabíjením o výkonu 65 W, nicméně nyní přichází do řečí jiné číslo. Údajně se dočkáme nabíjení s výkonem 60 W, což sice pořád není žádná sláva a na čínskou konkurenci to nestačí, ale je to alespoň nějaká změna k lepšímu.
Nové vlajky se starými bateriemi
Nová vlajková řada Galaxy S26 by měla dorazit zkraje roku a u modelu Ultra se tedy předpokládá nasazení 60W nabíjení. Bohužel to ale vypadá, že telefon zůstane věrný starému typu baterií a dostane akumulátor o kapacitě 5000 mAh.
Ten bude postavený na tradiční bázi a nedočkáme se tedy nového typu postaveného na křemíku a uhlíku, který nabízí většina značek z Číny. Ty do svých telefonů aplikují baterie o kapacitě klidně 7000 mAh, což je meta, na kterou si u Samsungu evidentně budeme muset ještě počkat.