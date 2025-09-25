S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení

Po škrábancích a prohýbání se u iPhonů 17 objevuje další problém. Některým uživatelům selhává navázání hovoru. Apple situaci prošetřuje.
Lidé u nových iPhonů objevují chyby
Apple představil řadu iPhone 17 před pár týdny a obecně byly novinky přijaty opravdu výborně. Uživatelé jsou z nich, stejně jako odborná veřejnost, nadšeni, nicméně na povrch začínají vyplouvat menší či větší kauzy, které je doprovází. Například náchylnost fotomodulu na poškrábání.
Dále je to také výrazné prohýbání v oblasti zad a ne úplně ideální zpracování. Nyní se k těmto aférám přidává další, která podrývá samotnou podstatu telefonu jako takového. Nové iPhony 17 prý mají problémy s navázáním hovorů, což je opravdu vážný nedostatek.
Na tyto obtíže začali na technologických fórech upozorňovat noví majitelé iPhonů 17 a jak se ukazuje, problém je to možná větší, než by se mohlo zdát. Potíže tohoto rázu totiž v rámci pořádaných anket přiznává 50 % z dotázaných, tedy polovina uživatelů.
Z iPhonu 17 se nedovoláte
Jak to tak vypadá, jedná se o zcela náhodnou věc. Uživatelé, kteří tento problém nemají, hlásí naopak silnější signál než u předchozích modelů. Naštěstí se jedná o vcelku vymezený okruh a problémy tohoto rázu jsou hlášeny v rámci operátorů T-Mobile, AT&T, Verizon a MVNO.
To znamená, že se jedná o relativně specifické obtíže, které potkávají pouze zákazníky těchto operátorů. Celkově se jedná o zajímavou situaci, protože změna designu u modelů Pro a Pro Max měla původně způsobit výrazně lepší příjem signálu.
Vzhledem k vysokému počtu lidí, kterých se týká a stejně velkého počtu uživatelů, kteří naopak hlásí lepší signál, se pravděpodobně jedná o softwarový problém. Apple ho tedy dle všech předpokladů vyřeší v rámci některé z nadcházejících aktualizací.
Apple o problému ví
Pokud tento problém máte, neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu Applu. Ta tyto obtíže uznává a může vás vyzvat buď k navrácení iPhonu, který vymění za nový, nebo k zaslání telefonu do oficiálního servisu. Zde bude resetován a věci navráceny do původního stavu.
Je ale evidentní, že Apple o celém problému ví a že na nápravě nějakým způsobem pracuje. Jedná se totiž o poměrně závažný problém, který ohrožuje podstatu telefonu jako takového a je jasné, že Apple nechce na trhu iPhone, ze kterého nejdou provádět hovory.