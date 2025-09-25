Logo Mobilizujeme.cz

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení

Ondřej Koníček
Proč nekoupit iPhone 17? | foto: Apple, úprava: Ondřej Koníček
Proč nekoupit iPhone 17? | foto: Apple, úprava: Ondřej Koníček

Po škrábancích a prohýbání se u iPhonů 17 objevuje další problém. Některým uživatelům selhává navázání hovoru. Apple situaci prošetřuje.

Lidé u nových iPhonů objevují chyby

Apple představil řadu iPhone 17 před pár týdny a obecně byly novinky přijaty opravdu výborně. Uživatelé jsou z nich, stejně jako odborná veřejnost, nadšeni, nicméně na povrch začínají vyplouvat menší či větší kauzy, které je doprovází. Například náchylnost fotomodulu na poškrábání.

Dále je to také výrazné prohýbání v oblasti zad a ne úplně ideální zpracování. Nyní se k těmto aférám přidává další, která podrývá samotnou podstatu telefonu jako takového. Nové iPhony 17 prý mají problémy s navázáním hovorů, což je opravdu vážný nedostatek.

Na tyto obtíže začali na technologických fórech upozorňovat noví majitelé iPhonů 17 a jak se ukazuje, problém je to možná větší, než by se mohlo zdát. Potíže tohoto rázu totiž v rámci pořádaných anket přiznává 50 % z dotázaných, tedy polovina uživatelů.

Příchozí hovor na telefonu iPhone 15 Pro | Zdroj: Apple
Příchozí hovor na telefonu iPhone 15 Pro | Zdroj: Apple

Z iPhonu 17 se nedovoláte

Jak to tak vypadá, jedná se o zcela náhodnou věc. Uživatelé, kteří tento problém nemají, hlásí naopak silnější signál než u předchozích modelů. Naštěstí se jedná o vcelku vymezený okruh a problémy tohoto rázu jsou hlášeny v rámci operátorů T-Mobile, AT&T, Verizon a MVNO.

To znamená, že se jedná o relativně specifické obtíže, které potkávají pouze zákazníky těchto operátorů. Celkově se jedná o zajímavou situaci, protože změna designu u modelů Pro a Pro Max měla původně způsobit výrazně lepší příjem signálu.

Vzhledem k vysokému počtu lidí, kterých se týká a stejně velkého počtu uživatelů, kteří naopak hlásí lepší signál, se pravděpodobně jedná o softwarový problém. Apple ho tedy dle všech předpokladů vyřeší v rámci některé z nadcházejících aktualizací.

Apple o problému ví

Pokud tento problém máte, neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu Applu. Ta tyto obtíže uznává a může vás vyzvat buď k navrácení iPhonu, který vymění za nový, nebo k zaslání telefonu do oficiálního servisu. Zde bude resetován a věci navráceny do původního stavu.

Je ale evidentní, že Apple o celém problému ví a že na nápravě nějakým způsobem pracuje. Jedná se totiž o poměrně závažný problém, který ohrožuje podstatu telefonu jako takového a je jasné, že Apple nechce na trhu iPhone, ze kterého nejdou provádět hovory.

Zdroj: PhoneArena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší
Luboš Srb

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná
Luboš Srb

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít
Luboš Srb

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení
Ondřej Koníček

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit
Ondřej Koníček

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc
PR článek

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo
Martin Skořepa

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo

Xiaomi 15T &#038; 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka
Tomáš Rajnoch

Xiaomi 15T & 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili
Ondřej Koníček

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili