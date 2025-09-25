Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší

Když chcete pračku a sušičku v jednom. Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg má rychlé programy, parní praní a chytré dávkování.
Pere rychle a efektivně
Xiaomi přináší novou pračku se sušičkou v jednom, která spojuje elegantní design, úsporný provoz a moderní technologie. Model Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg je díky své hloubce jen 57 cm ideální i do menších domácností, ale přitom nabízí extra velký buben s průměrem 525 mm pro pohodlné praní větších dávek prádla.
O pohon se stará přímý motor s technologií Power Wash, který díky konstrukci bez řemenu vydrží déle, pere tiše a zároveň vyvine vyšší odstředivou sílu. Spotřebitelé navíc ocení až 25% úsporu energie oproti základním požadavkům EU třídy A.
Chytrá funkce Dual Auto Dosing automaticky dávkuje správné množství pracího prostředku i aviváže pro každý cyklus, což šetří čas i peníze. Pro rychlé praní je tu program Smart Wash, který zvládne hloubkové praní už za 36 minut, nebo Quick Wash, který vyperete plnou náplň prádla za pouhých 12 minut.
Pračka Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, ovládání | Zdroj: Xiaomi
Pračka Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, vkládání prádla | Zdroj: Xiaomi
Umí prát i sušit
Pračka zvládne také praní a sušení v jednom – až 3 kg prádla za 180 minut. O hygienu se stará parní praní, které likviduje 99,99 % bakterií, nebo funkce Refresh, která osvěží prádlo párou a redukuje záhyby. Nechybí ani speciální režim Aromatherapy Wash, který dodá oblečení příjemnou vůni i bez aviváže.
Sušení využívá pokročilé senzory a technologii 3D proudění vzduchu. Režim Smart Dry Control hlídá vlhkost a šetří energii, zatímco Gentle Drying udržuje stálou teplotu 55–65 °C, aby se minimalizovalo srážení a poškození tkanin.
O čistotu samotného spotřebiče se starají samočisticí funkce – odplachování zásuvky na prací prostředek, vysokoteplotní čištění bubnu či automatické oplachování dveří a těsnění. Díky tomu je zajištěna dlouhá životnost a maximální hygiena.
Specifikace
Úsporný provoz v energetické třídě A+
Rychlé programy: 12 minut / 36 minut
Funkce praní a sušení v jednom zařízení
Parní praní a možnost Aromatherapy Wash
Chytré senzory sušení bez srážení tkanin
Cena a dostupnost
Pračka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg se začne na českém trhu prodávat koncem roku 2025 prostřednictvím oficiálních kanálů Xiaomi a u autorizovaných prodejců. Cena je zatím neznámá.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.