Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit

Ondřej Koníček
Placení s prstenem Niceboy One Ultra | Zdroj: Niceboy
Sledujte tep, spánek i stres s chytrým prstenem Niceboy One Ultra. Má elegantní keramický design, výdrž 7 dní a zvládá i NFC platby.

Nový chytrý prsten míří na scénu

Nositelná elektronika roste na popularitě a speciální kategorií jsou chytré prsteny. Společnost Niceboy platí za relativně velkého hráče a právě tato populární značka nyní přichází s novým chytrým prstenem pojmenovaným One Ultra. Ten váží jen několik gramů, ale umí toho opravdu hodně.

V oblasti vzhledu je Niceboy One Ultra opravdu povedený model, který kombinuje pokročilý design s kvalitním zpracováním. Je vyroben z vysoce odolné keramiky a jeho broušený, černý povrch podtrhne elegantnost každého outfitu, ke kterému si ho vezmete.

Zvýšená odolnost je pak samozřejmostí, a to nejenom proti fyzickému poškození, ale i vodě. Prsteny jsou často vystaveny všem možným vlivům a nosíme je opravdu neustále, takže kvalitní zpracování a vysoká odolnost jsou nezbytnými prvky.

Niceboy One Ultra | Zdroj: Niceboy
Soukromý doktor na prstu

Prsten Niceboy One Ultra nabízí nejenom elegantní design a pořádnou porci odolnosti, ale také výbornou výbavu a pokročilé schopnosti. Umí měřit například srdeční tep, tělesnou teplotu, okysličení krve a krevní tlak, přičemž zvládne také sledování variability srdečního rytmu.

Tu poté vyhodnocuje a na základě výsledků analyzuje nejenom fáze spánku, ale i úroveň stresu. Dále umí měřit kroky, spálené kalorie a je vybaven NFC čipem, což znamená, že umí provádět také bezkontaktní platby se standardním zabezpečením, jako u platební karty.

To znamená, že při platbě do 500 korun není nutné zadávat PIN kód a za zmínku stojí také to, že všechny funkce jsou k dispozici bez nutnosti platit předplatné. Prsten na jedno nabití vydrží až sedm dní, přičemž platby je možné provádět i po jeho vybití.

Chytrý prsten Niceboy One Ultra | Zdroj: Niceboy
Cena a dostupnost

Prsten Niceboy One Ultra je k dispozici ve velikostech od 6 po 14 a svou velikost si můžete zvolit prostřednictvím bezplatného sizing kitu. Cena této novinky pro český trh byla stanovena na 3 999 Kč a platby jsou dostupné exkluzivně pro klienty mBank do 31. prosince 2025.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

