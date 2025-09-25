Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit

Sledujte tep, spánek i stres s chytrým prstenem Niceboy One Ultra. Má elegantní keramický design, výdrž 7 dní a zvládá i NFC platby.
Nový chytrý prsten míří na scénu
Nositelná elektronika roste na popularitě a speciální kategorií jsou chytré prsteny. Společnost Niceboy platí za relativně velkého hráče a právě tato populární značka nyní přichází s novým chytrým prstenem pojmenovaným One Ultra. Ten váží jen několik gramů, ale umí toho opravdu hodně.
V oblasti vzhledu je Niceboy One Ultra opravdu povedený model, který kombinuje pokročilý design s kvalitním zpracováním. Je vyroben z vysoce odolné keramiky a jeho broušený, černý povrch podtrhne elegantnost každého outfitu, ke kterému si ho vezmete.
Zvýšená odolnost je pak samozřejmostí, a to nejenom proti fyzickému poškození, ale i vodě. Prsteny jsou často vystaveny všem možným vlivům a nosíme je opravdu neustále, takže kvalitní zpracování a vysoká odolnost jsou nezbytnými prvky.
Soukromý doktor na prstu
Prsten Niceboy One Ultra nabízí nejenom elegantní design a pořádnou porci odolnosti, ale také výbornou výbavu a pokročilé schopnosti. Umí měřit například srdeční tep, tělesnou teplotu, okysličení krve a krevní tlak, přičemž zvládne také sledování variability srdečního rytmu.
Tu poté vyhodnocuje a na základě výsledků analyzuje nejenom fáze spánku, ale i úroveň stresu. Dále umí měřit kroky, spálené kalorie a je vybaven NFC čipem, což znamená, že umí provádět také bezkontaktní platby se standardním zabezpečením, jako u platební karty.
To znamená, že při platbě do 500 korun není nutné zadávat PIN kód a za zmínku stojí také to, že všechny funkce jsou k dispozici bez nutnosti platit předplatné. Prsten na jedno nabití vydrží až sedm dní, přičemž platby je možné provádět i po jeho vybití.
Cena a dostupnost
Prsten Niceboy One Ultra je k dispozici ve velikostech od 6 po 14 a svou velikost si můžete zvolit prostřednictvím bezplatného sizing kitu. Cena této novinky pro český trh byla stanovena na 3 999 Kč a platby jsou dostupné exkluzivně pro klienty mBank do 31. prosince 2025.