Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná

Léto bez vedra, zima bez studených zdí. Xiaomi Mijia Pro Eco má A+++ účinnost, AI úsporný režim, tichý provoz a ovládání přes mobil.
Vysoký výkon a přitom nízká spotřeba
Xiaomi rozšiřuje svou řadu chytrých domácích spotřebičů o klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Novinka je dostupná ve výkonových variantách 2,6 kW a 3,5 kW a zaujme špičkovou energetickou účinností, která splňuje přísnou evropskou certifikaci A+++ jak pro chlazení, tak i pro vytápění.
Hlavním tahákem je režim Mijia AI Energy Saving, který dynamicky upravuje výkon podle aktuálních podmínek. Díky tomu dokáže snížit spotřebu energie až o 27 %, aniž by uživatel přišel o komfort. Klimatizace zvládne ochladit místnost za 30 sekund a vytopit ji za 60 sekund.
Velkou předností je i samotný systém proudění vzduchu. Mikroperforované lamely a čtrnáct směrových klapek zajišťují jemný vánek bez nepříjemného přímého ofuku. Pro okamžitý výkon je k dispozici Turbo režim, který udrží stabilní teplotu i při náročných podmínkách.
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, jednotka v místnosti | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, venkovní jednotka | Zdroj: Xiaomi
Ovládání přes aplikaci či hlasem
Mijia Air Conditioner Pro Eco lze ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, kde je možné sledovat spotřebu energie, stav filtrů či nastavit vlastní noční režimy pro pohodlný spánek. Nechybí ani hlasové ovládání přes Google Assistant nebo chytrá detekce velikosti místnosti a světla.
O bezproblémový chod se starají praktické funkce údržby – připomínky čištění filtrů, snadno vyjímatelný filtr, automatické vysokoteplotní čištění i OTA aktualizace. Tyto prvky prodlužují životnost zařízení a zjednodušují jeho používání.
Mijia Air Conditioner Pro Eco tak spojuje vysoký výkon, nízkou spotřebu a chytré funkce, které z něj dělají ideální řešení pro moderní a udržitelný životní styl.
Specifikace
Energetická účinnost A+++ pro chlazení i vytápění
AI režim šetří až 27 % energie
Rychlé ochlazení za 30 s a vytopení za 60 s
Ovládání přes aplikaci Xiaomi Home a hlasem
Snadná údržba s automatickým čištěním filtrů
Cena a dostupnost
Klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco Series se začne na českém trhu prodávat koncem roku 2025 prostřednictvím oficiálních kanálů Xiaomi a u autorizovaných prodejců. Cena je zatím neznámá.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.