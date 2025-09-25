Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi má klimatizaci, která ochladí místnost již za 30 sekund. Je tichá a úsporná

Luboš Srb
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series | Zdroj: Xiaomi

Léto bez vedra, zima bez studených zdí. Xiaomi Mijia Pro Eco má A+++ účinnost, AI úsporný režim, tichý provoz a ovládání přes mobil.

Vysoký výkon a přitom nízká spotřeba

Xiaomi rozšiřuje svou řadu chytrých domácích spotřebičů o klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Novinka je dostupná ve výkonových variantách 2,6 kW a 3,5 kW a zaujme špičkovou energetickou účinností, která splňuje přísnou evropskou certifikaci A+++ jak pro chlazení, tak i pro vytápění.

Hlavním tahákem je režim Mijia AI Energy Saving, který dynamicky upravuje výkon podle aktuálních podmínek. Díky tomu dokáže snížit spotřebu energie až o 27 %, aniž by uživatel přišel o komfort. Klimatizace zvládne ochladit místnost za 30 sekund a vytopit ji za 60 sekund.

Velkou předností je i samotný systém proudění vzduchu. Mikroperforované lamely a čtrnáct směrových klapek zajišťují jemný vánek bez nepříjemného přímého ofuku. Pro okamžitý výkon je k dispozici Turbo režim, který udrží stabilní teplotu i při náročných podmínkách.

Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, jednotka v místnosti | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, jednotka v místnosti | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, jednotka v místnosti | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, venkovní jednotka | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, venkovní jednotka | Zdroj: Xiaomi
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Series, venkovní jednotka | Zdroj: Xiaomi

Ovládání přes aplikaci či hlasem

Mijia Air Conditioner Pro Eco lze ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, kde je možné sledovat spotřebu energie, stav filtrů či nastavit vlastní noční režimy pro pohodlný spánek. Nechybí ani hlasové ovládání přes Google Assistant nebo chytrá detekce velikosti místnosti a světla.

O bezproblémový chod se starají praktické funkce údržby – připomínky čištění filtrů, snadno vyjímatelný filtr, automatické vysokoteplotní čištění i OTA aktualizace. Tyto prvky prodlužují životnost zařízení a zjednodušují jeho používání.

Mijia Air Conditioner Pro Eco tak spojuje vysoký výkon, nízkou spotřebu a chytré funkce, které z něj dělají ideální řešení pro moderní a udržitelný životní styl.

Specifikace

  • Energetická účinnost A+++ pro chlazení i vytápění
  • AI režim šetří až 27 % energie
  • Rychlé ochlazení za 30 s a vytopení za 60 s
  • Ovládání přes aplikaci Xiaomi Home a hlasem
  • Snadná údržba s automatickým čištěním filtrů

Cena a dostupnost

Klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco Series se začne na českém trhu prodávat koncem roku 2025 prostřednictvím oficiálních kanálů Xiaomi a u autorizovaných prodejců. Cena je zatím neznámá.

Zdroj: Xiaomi

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Nejnovější články

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší
Luboš Srb

Pomocník do domácnosti. Pračka od Xiaomi vypere za 12 minut, prádlo i usuší

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít
Luboš Srb

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení
Ondřej Koníček

S novým iPhonem 17 nejde volat? Uživatelé si stěžují, Apple hledá řešení

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení
Ondřej Koníček

Samsung potěší fanoušky. Vrcholný Galaxy S26 Ultra přinese skvělé vylepšení

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit
Ondřej Koníček

Češi představili chytrý prsten, se kterým se dá platit

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc
PR článek

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo
Martin Skořepa

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo

Xiaomi 15T &#038; 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka
Tomáš Rajnoch

Xiaomi 15T & 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili
Ondřej Koníček

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili