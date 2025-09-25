Logo Mobilizujeme.cz

Chytrá lednička od Xiaomi: Upozorní přes mobil, když ji zapomenete zavřít

Luboš Srb
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L | Zdroj: Xiaomi

Hledáte lednici, která zvládne velký nákup i chytré funkce? Xiaomi Mijia Cross Door 502L má 502 litrů prostoru a ovládání přes aplikaci.

Prémiový design, chytré funkce

Xiaomi rozšířilo svou řadu chytrých spotřebičů o novou lednici Mijia Refrigerator Cross Door 502L. Jde o model, který kombinuje velký objem, prémiový design a chytré funkce, díky nimž se stává praktickým pomocníkem v každé moderní domácnosti.

Celkový objem 502 litrů je rozdělený do několika samostatně řízených teplotních zón. Nechybí Fresh konvertibilní přihrádka s možností nastavení teploty od -1 do 5 °C, která se hodí například na maso, ryby nebo zeleninu. Další režimy Auto, Super Cool a Super Freeze zajišťují ideální podmínky podle potřeby.

Technologie Ag⁺ freshness pomáhá udržet potraviny déle čerstvé. Díky antibakteriálním vlastnostem snižuje pachy a omezuje růst bakterií. O praktičnost se starají i dveře s otevíráním do 90°, což usnadňuje manipulaci i při umístění lednice těsně u stěny.

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, horní část | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, horní část | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, horní část | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, spodní část | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, spodní část | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, spodní část | Zdroj: Xiaomi

Propojení ledničky s telefonem

Lednici lze propojit s aplikací Xiaomi Home. Ta uživatele upozorní, pokud dveře zůstanou otevřené déle než dvě minuty, nebo umožní vzdáleně nastavit teplotu. To pomáhá nejen šetřit energii, ale i zabránit plýtvání jídlem.

O chod se stará dvojitá invertorová technologie, která zajišťuje tichý provoz a vysokou účinnost. Díky vestavěné Wi-Fi je navíc ovládání jednoduché a pohodlné, ať už jste doma, nebo na cestách.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L tak představuje chytré řešení pro rodiny i náročnější uživatele, kteří chtějí spojit prostornou lednici s moderní technologií a maximálním pohodlím.

Specifikace

  • Objem 502 litrů
  • Konvertibilní přihrádka -1 až 5 °C
  • Režimy Auto, Super Cool, Super Freeze
  • Ag⁺ technologie proti bakteriím
  • Wi-Fi a aplikace Xiaomi Home
  • Tichý invertorový provoz

Cena a dostupnost

Chytrá lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L se začne na českém trhu prodávat koncem roku 2025 prostřednictvím oficiálních kanálů Xiaomi a u autorizovaných prodejců. Cena je zatím neznámá.

Zdroj: Xiaomi

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

