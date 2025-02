Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra – Evoluce správným směrem

Samsung Galaxy S25 Ultra je jeden z nejzajímavějších mobilů roku 2025. Má titanový rám, špičkový výkon, či 200Mpx fotoaparát. Obstojí v konkurenci?

Nejočekávanější telefon roku?

Nový vlajkový mobil Samsung Galaxy S25 Ultra reprezentuje to nejlepší, co bude tuto mobilní sezónu jihokorejský výrobce nabízet a stejně jako každý rok, i letos by se mělo jednat o telefon atakující nejvyšší mobilní příčky. Mezigeneračních změn ale není mnoho, novinkami Samsung spíše šetřil a v některých oblastech jsme se dočkali dokonce downgradu. Jak si tedy očekávaný smartphone vedl v našem testu?

Dieta ku prospěchu věci

V oblasti designu Galaxy S25 Ultra bylo provedeno několik zásadních změn, které jsou víceméně všechny ku prospěchu věci. Konstrukce již nemá tak ostré rohy, které se dočkaly výrazného zakulacení a telefon se tedy nosí příjemněji v kapse. Boční rámeček je naopak nově plochý a nikoliv mírně vypouklý, jako u předchůdce, což by mohlo značit méně příjemné držení, ale tak tomu není. Do dlaně plochý rámeček víceméně vůbec neřeže a nová Ultra se drží poměrně příjemně. Může za to i výrazná dieta, díky které je poslední generace o znatelných 14 gramů lehčí než minulý model.

Samsung Galaxy S25 Ultra, displej | foto: Luboš Srb

Samsung Galaxy S25 Ultra v ruce | foto: Luboš Srb

Mimo to je o 0,4 mm tenčí, o výrazných 1,4 mm užší a z vrcholných vlajek se jedná o telefon, který se drží nejpříjemněji. Ano, pořád je to velký a těžký přístroj, ale ergonomie je výborná. Konstrukce je pak opravdu špičková, kombinuje titanový rámeček s odolným sklem Gorilla Armor 2 vpředu a verzi Victus 2 na zádech, takže se dá předpokládat, že nová Ultra něco vydrží. Zvýšená odolnost neschází, konkrétněji stupeň IP68, což je sice taková klasika, ale konkurenční čínské vlajky již ve většině případů přešly na vyšší krytí dle normy IP69.

Design zadní strany je vyvedený v podobném stylu, jako u předchůdce Galaxy S24 Ultra, ale jednotlivé objektivy fotoaparátu jsou zase o něco větší a výraznější. Z šasi dost vystupují, takže telefon se při položení na pevný povrch kolébá a objektivy se také rády zachytávají za jakoukoliv nitku v kapse. Jedná se zkrátka o daň za tento minimalistický a celkově velmi elegantní design.

Displej o desetinku palce narostl

Samsung osadil novou S25 Ultra, v porovnání s předchůdcem, o 0,1 palce větším displejem, takže na čelní straně se nachází 6,9palcový panel. To je, spolu s iPhonem 16 Pro Max, největší displej v branži a jedná o po všech směrech špičkový panel. Je postavený na AMOLED technologii, nabízí LTPO technologii, tudíž frekvenci dynamicky se přizpůsobující obrazu a pořádnou porci jasu. Ten se může vyšplhat až na hodnotu 2600 nitů, což je stejná hodnota, jako u předchůdce a v tomto směru patří S25 Ultra k lepšímu průměru.

Nastavení panelu Nastavení displeje Nastavení obnovovací frekvence Rozlišení displeje



Někteří konkurenti, hlavně Pixel 9 Pro XL, nabízí o chlup jasnější displeje, ale vlajka od Samsungu kontruje QHD+ rozlišením a špičkovou jemností o hodnotě 498 ppi. Displej pak pochopitelně podporuje technologie HDR10 a HDR10+. Podání barev je pořádně syté, jak se na správný AMOLED displej sluší a patří, nicméně jejich nastavení je možné měnit a k dispozici jsou i tři možnosti v oblasti nastavení rozlišení (HD+, FHD+ a nejvyšší QHD+). Obrovská pochvala míří směrem k rychlé a přesné ultrasonické čtečce otisků prstů.

Zmínit pak musím i nesmírně tenký a zcela symetrický vnitřní rámeček displeje (1,32 mm), jenž je nejtenčí v branži. Na displej je, i díky němu opravdu radost pohledět, a to ve všech směrech. Papírový jas sice rekordy neboří, ale čitelnost je naprosto výborná za všech okolností a celkově je displej opravdu výborně naladěný a bez připomínek.

Samsung Galaxy S25 Ultra, horní část displeje | foto: Luboš Srb

Očekávaný systém One UI 7

Modelová řada Galaxy S25 obsahuje první telefony od Samsungu, které běží na novém One UI 7, jenž je postaveno na Androidu 15. V rámci tohoto systému jsme se s touto verzí dočkali největších a nejzásadnějších změn, a to jak na poli grafiky, tak funkcí a samozřejmě AI. Mírně přepracované rozhraní je ku prospěchu věci a zajímavou novinkou je hlavně aplikace Now Brief. Ta vám ráno nabídne sumář toho, co vás v průběhu dne čeká, ukáže vám předpověď počasí a v průběhu dne tento přehled upravuje. Další novinkou je pak funkce Now Bar.

One UI 7 Zamknutá obrazovka Ovládací panel Shrnutí dne



Ten je jakousi alternativou k dynamickému výřezu Dynamic Island od Applu, ačkoliv se informace jím poskytované nezobrazují v průstřelu, ale mimo něj. Systém je samozřejmě napěchován umělou inteligencí a zahrnuje jak asistenta Bixby od Samsungu, tak Gemini od Googlu i Copilota od Microsoftu. V rámci Galaxy AI je k dispozici spousta všemožných, více či méně praktických funkcí a některé z nich si určitě oblíbíte. Takovou klasikou je Circle to Search, tedy vyhledávání přes displej a použitelný je i textový asistent, asistent přepisu, či simultánní překlad hovoru.

Galaxy AI Galaxy AI Režimy Navigační panel



U překladatelů ale mějte na paměti, že v základu nabízí jen Angličtinu s Němčinou a jiné jazykové modely si budete muset stáhnout. Za zmínku stojí i asistent pro procházení webu, který umí shrnout či přeložit stránky a dokonce i přečíst zvýrazněný text nahlas. Myslete ale na to, že jsou tyto funkce k dispozici jen pro webový prohlížeč od Samsungu. Z další nabídky Galaxy AI jsou k dispozici funkce Poznámkový asistent, Asistent fotografií, Asistent přepisu, Kreslení, Mazání zvuku či funkce k úpravě pozadí a popředí u fotografií.

Multitasking Multitasking Zmenšená aplikace Rozdělená obrazovka



Galaxy AI je zkrátka zase o chlup schopnější a aktuálně se jeví jako nejpoužitelnější soubor AI funkcí v rámci všech značek. One UI 7 jinak běží naprosto plynule, v tomto směru si nezadá s iOS od Applu a nabízí všechny možné vychytávky, jaké si můžete představit. Umí provozovat plovoucí aplikace, dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, neschází AOD displej ani spousta praktických gest. Za zmínku pak rozhodně stojí i příkladná podpora v podobě sedmi aktualizací systému, a to znamená, že se na novou řadu Galaxy S25 dostane Android 22.

Samsung Galaxy S25 Ultra, spodní část displeje | foto: Luboš Srb

Stylus trochu ztratil na funkcích

Oním downgradem, který jsem v úvodu umínil, je scházející Bluetooth připojení dotykového pera S Pen. To znamená, že nyní ho již není možné použít jako vzdálené ovládání telefonu (například vzdálená spoušť fotoaparátu), nicméně nijak zásadní problém to není. Pořád se jedná o výborně použitelný nástroj, který výrazně zvýší vaši produktivitu s telefonem. Můžete psát poznámky na displej, které pak telefon převede na text a to samé umí i s nakreslenými obrázky. Výsledky umí být často opravdu zajímavé a nápadité.

S Pen Nastavení S Penu Generování obrázků s AI Generování obrázků s AI



Pokud často pracujete s textem, je S Pen neocenitelný pomocník a uvítáte ho určitě i při úpravě fotografií a všude, kde je třeba zvýšená přesnost. Osobně jsem ho nejvíce používal k psaní poznámek na displej, kdy nemusíte ani zapínat telefon a stačí, že S Pen vytáhnete z jeho slotu a můžete psát na vypnutý displej.

Výkon, výdrž a nabíjení

O pohon vlajky Galaxy S25 Ultra se stará nejvýkonnější procesor dneška pro telefony s Androidem, a to Snapdragon 8 Elite. Navíc ve speciální verzi „For Galaxy“, která je ještě o chlup výkonnější. Výsledkem je naprosto nekompromisní výkon, který ani není v silách uživatele zcela využít a můžete si být jistí, že si užijete naprosto plynule i ty nejnáročnější hry na nejvyšší možné nastavení. V AnTuTu zvládne tento procesor překonat hranici 2,2 milionu bodů, což je další důkaz, že výkonem opravdu překypuje. Jenže co chlazení?

Antutu Geekbench Stress Test Stress Test



Snapdragon 8 Elite je známý vyšší produkcí tepla a přehříváním, nicméně Samsung u své vlajky zapracoval na chladicím systému, který je velmi efektivní a odvádí svou práci na jedničku. Ano, telefon se zahřívá, ale jen při delších herních seancích a nikdy ne tak, aby to bylo nepříjemné. Při běžné činnosti je šasi maximálně vlažné a v tomto směru si opravdu není na co stěžovat. Ani žádné vypínání benchmarků se nekonalo, což je věc, která konkurenční telefony osazené tímto procesor také čas od času trápí.

Baterie Ochrana baterie Nastavení nabíjení Bezdrátové sdílení napájení



Baterie má kapacitu 5000 mAh, což je v na dnešní dobu spíše méně, ale výdrž je poměrně solidní. Den a půl zvládnete na jedno nabití bez většího omezování, a když se budete trochu snažit, lze se dostat i na dva dny, ale to spíše například o víkendu, když na telefonu tolik nebudete. Tak jako tak, i když je výdrž slušná, konkurence umí víc. A to platí i pro nabíjení s výkonem 45 W, což je na rok 2025 již nedostatečné. S originálním Samsung adaptérem trvá nabití na 100 % lehce přes hodinu a to opravdu není žádný zázrak. Bezdrátové nabíjení má výkon 25 W a podporuje standard Qi 2.1.

Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Luboš Srb

Fotograf pro každou příležitost

Vrcholné modely Ultra od Samsungu patří pravidelně mezi nejschopnější telefony co se fotoaparátu týče a bodují hlavně dokonalou univerzálností. Jejich sestava pohodlně pokryje veškeré možné scénáře, a to se letos u Galaxy S25 Ultra naštěstí nezměnilo. Kombinace hlavního fotoaparátu s ultra-širokoúhlým objektivem a dvojicí teleobjektivů, která umí pokrýt kvalitním optickým zoomem velmi slušný rozsah, se hodí do všech situací a můžete si být jistí, že fotoaparát bude podávat za všech okolností ty nejlepší výkony.

Primární snímač: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, 0.6µm pixely, OIS, Laser AF

Teleobjektiv: 10 Mpx, f/2.4, 67mm, 1/3.52″, OIS, Dual Pixel PDAF, 3× optický zoom

Periskopický teleobjektiv: 50 Mpx, f/3.4, 111mm, 1/2.52″, OIS, Dual Pixel PDAF, 5× optický zoom

Ultra-širokoúhlý objektiv: 50 Mpx, f/1.9, záběr 120˚, 0.7µm pixely, Dual Pixel PDAF

Selfie kamerka: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, 1.12µm pixely, Dual Pixel PDAF

Samsung Galaxy S25 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Fotoaparát nového modelu S25 Ultra je opravdu povedený a je pravděpodobné, že budete využívat všechny jeho aspekty. Hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx odvádí parádní práci a jím zachycené snímky jsou příkladně detailní, jen s minimální porcí šumu a ideálně ostré, tedy ne přeostřené. Podání barev je blízké realitě, vyvážení bílé výborné a opravdu si není prakticky na co stěžovat. Zklamaní určitě nebudete a to platí i pro oba teleobjektivy. Ten klasický nabízí 3× optický zoom a druhý, s periskopickou konstrukcí, pokrývá 5× optický zoom.

Oba tyto fotoaparáty odvádí opět výbornou práci, a i když je šumu, logicky, o něco více než v případě primárního fotoaparátu, výsledky jsou výborné. Fotografie jsou detailní, s příjemným podáním barev a kvalitativně jsou na výši. Ještě 10× hybridní zoom je na tom s kvalitou i detaily výborně, a i když už je šumu zase o trochu víc, snímky jsou pořád bez větších připomínek použitelné. Vlastně až do hranice zhruba 30násobného přiblížení jsou výsledky více než obstojné. Za touto hranicí už ale detailů rychle ubývá a šumu přibývá.

Focení s mobilem Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Luboš Srb

Noční snímky raději bez nočního režimu

Snímky pořízené s maximálním, 100násobným zoomem už samozřejmě výrazné zásahy softwaru a dopočítávání detailů nezapřou, ale jsou o chlup lepší než minule. Ultra-širokoúhlý fotoaparát pak nově nabízí rozlišení 50 Mpx a je postaven okolo nového snímače, nicméně nějaké zásadní dopady na kvalitu jsem nezaznamenal. Snímky z tohoto fotoaparátu jsou detailní a barevně opět povedené, ale vyložené zlepšení v porovnání s loňským, 12Mpx ultra-širokoúhlým fotoaparátem, se nedostavilo. Fotografie jím pořízené jsou lehce nadprůměrné, stejně jako vloni.

Ultra-širokoúhlý fotoaparát je vybaven automatickým ostřením, takže poslouží k pořízení makro snímků a ty lze zachytit i přes periskopický teleobjektiv. V obou případech se dočkáte hezkých, detailních makro fotografií s nízkým šumem a solidní ostrostí. Noční fotografie jsou slušné, a to hlavně bez použití nočního režimu. Ten sice scénu výrazněji prosvítí, ale snímky působí zbytečně uměle a přeostřeně. Když necháte noční režim ležet ladem, dočkáte se mnohem přirozeněji působících fotografií, které sice budou méně detailní, ale na první pohled budou působit věrněji.

Focení s telefonem Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Luboš Srb

Selfie kamerka má opět rozlišení 12 Mpx, což se sice může zdát jako málo, ale jedná s o prověřený fotoaparát, jenž podává výborné výsledky. Snímky jsou detailní, odstín kůže reálný a potěšující je i přítomnost automatického ostření. Co se týče videí, tak všechny fotoaparáty zvládají 4K záznamy při 60 fps, přičemž hlavní, ultra-širokoúhlý a periskopický teleobjektiv nabízí í i 8K videa při 30 fps. Stabilizace obrazu je dostupná pro všechny objektivy, ale v nastavení je možné ji vypnout a jako výchozí kodek je nastaven h.265 (HEVC).

Jak fotí Samsung Galaxy S25 Ultra?

















Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 3× / 5×













Zoom 10× / 20× / 30×













Zoom 100×













Makro snímky





Závěr recenze Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung se letos rozhodl, že bude se svou novou vlajkou hrát na jistotu, a to se mu vyplatilo. Nový Galaxy S25 Ultra je výborně vyladěný telefon, který vyniká hned v několika ohledech a vyloženě nezklame naopak nikde. Mezi hlavní přednosti této novinky patří nejtenčí a nejlehčí šasi v rámci třídy, parádní konstrukce s titanovým rámem, kvalitní displej, pero S Pen, naprosto nekompromisní výkon a fotoaparát, na který je spolehnutí za všech situací. A samozřejmě i výborný systém One UI 7 s příkladnou podporou a pořádnou porcí umělé inteligence.

Telefonování s mobilem Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Luboš Srb

Stejně jako u každé vlajky od Samsungu, i u té nejlepší a nejdražší si musím postěžovat na pomalé nabíjení. A tentokrát i na výdrž. Ne, že by byla špatná, to ani omylem a ona je naopak dobrá, ale konkurence umí s bateriemi nové generace nabídnout přece jen víc. Zvýšená odolnost IP68 už se u některých výrobců také posunula, na IP69 a větší objektivy fotoaparátu znamenají, že se o kus více zachytávají za jakoukoliv nitku v kapse. Do vkusu se mi úplně netrefily ani fotografie pořízené nočním režimem, které často působily až moc umělým dojmem.

Hodnocení

Skvělá konstrukce Balení bez nabíječky Super displej Pomalé nabíjení Vysoký výkon Konkurence nabízí lepší výdrž Špičkový fotoaparát Noční režim Povedený systém s AI

Samsung Galaxy S25 Ultra: specifikace