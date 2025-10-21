Tyto 3 věci nám výrobci telefonů záměrně tají. Víte o tom?

Výrobci telefonů často přehánějí. Neříkají vám celou pravdu o voděodolnosti, nabíjení ani originálních nabíječkách.
Výrobci telefonů nám mažou med kolem pusy
Když výrobci prezentují své nové telefony, samozřejmě se snaží vypíchnout jejich nejlepší vlastnosti a často se jedná o přehlídku superlativů. Jenže ne vše je ve finále pravda a poměrně často se stává, že nám výrobci neříkají vše a mažou nám zbytečně med kolem pusy.
Odolnost proti vodě
Jsou věci, které výrobci telefonů před svými zákazníky dokonce záměrně tají a jednou z nich je odolnost vůči vodě. Většina moderních telefonů disponuje krytím, které odolá vniknutí vody (nejčastěji IP65, IP67 a IP68), ale skutečnost je trochu složitější.
Když totiž toto krytí selže a vy telefon utopíte, tak záruka na toto poškození bohužel neplatí, a to nehledě na garantovanou odolnost. Výrobci se tím krytí proti vnějším vlivům, jako je slaná voda, která je velmi agresivní, nebo stárnutí těsnění, jenž může časem vodu propustit.
Nabíjení nejede tak, jak má
Výrobci se dlouhodobě předhání v tom, jak výkonné nabíjení u svých telefonů nabídnou. Čísla jsou to vskutku krásná a dnešní telefony nabízí nabíjení klidně o výkonu 100 W i více, ale jedná se spíše o teoretické hodnoty, kterých nabíjení umí dosáhnout jen na pár sekund.
Čím je baterie více nabitá, tím je nabíjení pomalejší a na plný výkon nejede ani při začátku nabíjení. Výrobci se tak kryjí proti jejímu možnému poškození. Proto je lepší dívat se ani ne tak na nabíjecí výkon, ale na to, jaký výrobce udává čas potřebný k plnému nabití.
Originální nabíječky
Třetí věc, kterou nám výrobci zatajují, je funkčnost nabíjení s originálními nabíječkami. Výrobci nás do nich tlačí, ale když zvolíte nabíječku od jiné značky s potřebnými evropskými certifikacemi, vše bude fungovat tak, jak má a dočkáte se stejných, či velmi podobných nabíjecích časů, navíc tím mnohdy dost ušetříte.
Věděli jste o všech těchto věcech, které nám výrobci telefonů často tají? Napište nám do diskuze pod článkem!