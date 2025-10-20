Proč bude iPhone Fold dost možná velkým zklamáním?

iPhone Fold se stává záhadou. Problémy s konstrukcí a obrovská očekávání mohou zhatit plány Applu na přelomový model.
Nejočekávanější skládačka s otazníky
Skládací iPhone, neboli iPhone Fold, je rozhodně nejočekávanější skládačkou současnosti a jeden z nejvyhlíženějších telefonů vůbec. Apple bude poslední velkou značkou, která do tohoto segmentu vstoupí a mohlo by tedy pro ni platit známé pořekadlo „to nejlepší nakonec“.
Jenže to nakonec není tak úplně jisté. Zprávy z posledních týdnů hovořily o příchodu tohoto telefonu příští rok, nicméně aktuálnější informace naznačují další odklad. Apple má údajně problémy s některou z klíčových komponent, které jsou potřebné pro konstrukci.
Problémy se údajně týkají pantu, jenž je u skládacího telefonu samozřejmě kritickým a tím zcela nejdůležitějším prvkem. Očekávání vložená do iPhonu Fold ze stran fanoušků, ale i Applu, jsou tak vysoká, že se může z tohoto telefonu vyklubat obrovské zklamání.
Bude iPhone Fold zklamáním?
Důvodů, proč by mohl první skládací iPhone pohořet a být spíše zklamáním, je hned několik. Jedním z nich je právě ono možné odložení na rok 2027. Pokud by dorazil příští rok, stál by proti lehce vylepšeným iPhonům 18 a byl by jasnou hvězdou mobilního světa.
Pokud ale dorazí až o rok později, bude se muset postavit výročnímu iPhonu, který Apple připraví k oslavě 20. výročí svého ikonického telefonu. Ten by se měl stát obrovskou událostí a je velmi pravděpodobné, že by skládacímu modelu ukradl veškerou pozornost.
Je možné, že by si Apple nakonec ponechal iPhone Fold jako onen výroční iPhone? Pravděpodobně ne, protože i když se jedná o velmi očekávaný přístroj, pořád je to vlastně „jen“ skládací telefon, kterých je na trhu velké množství a nejedná se v zásadě o nic výjimečného.
Nenaplněná očekávání
Dalším důvodem, proč by mohl být iPhone Fold zklamáním, je kombinace dlouhých příprav a faktu, že očekávání do něj vložená jsou až moc vysoká. Je prakticky nemožné, aby skládací iPhone splnil očekávání všech, a pokud dorazí a bude se podobat konkurenci, vyvolá spíše zklamání.
Hodně se mluví o displeji bez předělu. Je otázka, do jaké míry je to vůbec technicky možné, ale pokud bude mít ohebný displej viditelný předěl jako konkurenční přístroje, fanoušci zcela uspokojeni nebudou. Nebo když dorazí iPhone Fold jen s dvojicí fotoaparátů, jak se spekuluje.
Moderní skládačky umí nabídnout pokročilé fotografické sestavy, které zahrnují i teleobjektiv s optickým zoomem. Pokud bude Apple podobné věci ignorovat, zklamání se nevyhne a je evidentní, že je před ním ještě pořádný kus cesty. Uvidíme, kdy a v jakém stavu iPhone Fold nakonec dorazí.