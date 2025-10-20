Internet zasáhl masivní výpadek. Způsobil ho Amazon

Obří výpadek internetu postihl miliony uživatelů. Příčinou je selhání cloudové služby Amazon Web Services.
Svět bez internetu
Výpadky internetu většího či menšího rázu se čas od času dějí a není na nich nic zvláštního. Dnes, tedy 20. října 2025, se ale udál jeden z největších výpadků, který ovlivnil spoustu velkých světových webů, jenž přestaly zcela fungovat.
Server Down Detector doslova zavalily reporty o nefungujících stránkách a z těch největších byly zasaženy například Snapchat, Roblox, Fortnite, nebo Duolingo. Problém začal zhruba o půlnoci tichomořského času, tedy v 9 ráno našeho času.
Ukázalo se, že za tímto obřím výpadkem stojí Amazon, respektive jeho cloudová služba AWS (Amazon Web Services). Právě tato divize byla zasažena výpadkem a to způsobilo následnou nefunkčnost webů, které využívají jejich služeb.
Amazon je světovou jedničkou
Amazon a jeho cloudové služby jsou aktuálně v tomto byznysu světovou jedničkou a například vloni divize AWS vydělala 108 miliard dolarů. Tyto služby využívá obrovské množství firem, takže její výpadek může způsobit opravdu obří problémy.
Přesné příčiny tohoto výpadku nejsou prozatím známy, ale je pravděpodobné, že se jednalo o něco relativně jednoduchého. Ve hře je například chybná konfigurace DNS nebo BGP a současná situace ukazuje, že se můžou výpadky stávat i u těch největších poskytovatelů.
Amazon sice již vydal prohlášení, dle kterého byl výpadek opraven, ale některé služby se stále potýkají s problémy týkajících se připojení. Například Roblox i nadále zobrazuje hlášku „Connection Error“ a připojí se až na několikátý pokus.
Na AWS spoléhají i ti největší hráči
Pokud jste se tedy chtěli v několika minulých hodinách připojit například na Facebook, Reddit, Disney+, nebo do her Fortnite či Roblox a neuspěli jste, chyba se nestala na vaší straně. Na cloudové služby od Amazonu vsází i ti největší giganti a většinu z nich tento výpadek postihl.
Drtivá většina ovlivněných webů a služeb je sice již zpět online, ale některé stále nefungují tak, jak by měly. Dobrou zprávou je každopádně to, že vyšetřování neukázalo, že by za tímto výpadkem stál kybernetický útok a že se jednalo „jen“ o chybu, kterou se povedlo relativně rychle napravit.