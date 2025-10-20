Logo Mobilizujeme.cz

Nový Xiaomi 15T jen za 10 990 Kč? Právě teď na novinkách ušetříte až 5 500 Kč

PR článek
Xiaomi 15T | Zdroj: Mobil Pohotovost
Xiaomi 15T | Zdroj: Mobil Pohotovost

Právě startují dva týdny, kdy můžete pořídit bestseller od Xiaomi supervýhodně. Při nákupu novinek Xiaomi 15T a 15T Pro se vám totiž vrátí až 3 500 Kč zpět ve formě cashbacku.

Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti můžete navíc využít i výkupní bonus a ISIC slevu, díky čemuž cena novinek klesne na rekordně nízkou laťku, a vy tak ušetříte až 7 144 Kč. Akce platí od dnešního dne a končí 2. listopadu, anebo vyprodáním zásob, proto se nevyplatí čekat.

Vlajkový výkon jen za 10 990 Kč

Nová řada Xiaomi 15T přináší výbavu, kterou byste čekali spíš u telefonů za víc než dvacet tisíc. Hlavními lákadly nových Xiaomi 15T a 15T Pro jsou bezesporu foťáky s optikou Leica. U vyššího modelu se úplně poprvé setkáme i s novým 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5x optickým zoomem, což oceníte třeba při focení památek nebo momentek, které se nachází dál od vás. Kromě foťáků se modely mohou pyšnit i vlajkovým čipsetem Dimensity 9400+, anebo velkou 5 500mAh baterií s podporou rychlého 90W nabíjení.

Úplně nejvýhodněji teď pořídíte Xiaomi 15T Pro, na který uplatníte ten nejvyšší cashback 3 500 Kč. Pokud využijete i výkupní bonus, vyjde na pouhých 14 490 Kč místo jeho běžné ceny 20 990 Kč. U základních 15T modelů na vás čeká cashback 2 500 Kč, takže i ty vychází skvěle.

Ceny modelů po odečtení cashbacku a bonusu:

Po nákupu telefonu máte 14 dní na registraci zde. Následuje až 21denní schvalovací lhůta, po které vám automaticky přijde bonus na účet, který jste při registraci uvedli.

