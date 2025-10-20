Co si pustit na Oneplay? Vybrali jsme 7 novinek, které vás budou bavit (32. díl)

Máte Oneplay a chcete tipy, na co se podívat nového? Připravili jsme přehled těch nejzajímavějších novinek, které stojí za to.
Sláva králi Jelimánovi (2014)
Pro nejmenší diváky si Oneplay připravilo animovaný seriál Sláva králi Jelimánovi. Král Jelimán se tentokrát účastní totálně jedinečného a totálně šíleného televizního seriálu.
K němu se navíc přidá spoustu barvitých a neméně zajímavých charakterů. Přítomen samozřejmě bude i Mauricius a Mort. Na takové dobrodružství džungle rozhodně připravena není.
Datum premiéry: 20.10. 2025
Centrální inteligence (2016)
Hlavním hrdinou snímku Centrální inteligence je muž jménem Bob, jenž býval na střední škole terčem šikany. Z toho ale vyrost a na sraz po několika letech se spolužáky se vrací jako namakaný agent CIA.
Aktuálně navíc pracuje na velmi utajeném případu, se kterým ale potřebuje pomoct. Osloví tedy bývalého krále kampusu Calvina. Ten se rozhodne mu pomoci, avšak nečeká, do čeho se pouští. Ve světě plné přestřelek číhá smrt na každém rohu.
Datum premiéry: 24.10. 2025
Příběhy opředený život A. J. Fikryho (2022)
Známý herec Kunal Nayar hraje ve filmu Příběhy opředený život A. J. Fikryho majitele knihkupectví, kterému se hroutí život. Ztratil ženu, jeho knihkupectví upadá a k tomu všemu ztratil vzácné vydání básní Edgara Allana Poea. V tom mu ale dorazí záhadný balíček, který všechno změní.
Datum premiéry: 24.10. 2025
To (2017)
Pokud se u filmu rádi bojíte, tak rozhodně oceníte snímek To. Děj film se odehrává ve městě Derry v momentě, kdy po městě začnou mizet děti.
Skupinka chlapců a děvčat tak musí čelit svému největšímu strachu. Ve městě řádí ďábelská entita v podobě klauna Pennywise. Jeho vražedná a násilnická historie se přitom táhne několik staletí do minulosti.
Datum premiéry: 25.10. 2025
To Kapitola 2 (2019)
Oneplay do své nabídky rovnou zařazuje pokračování hororu To s názvem To Kapitola 2. Tentokrát se děj odehrává o několik let poději, kdy jsou přátelé již dospělí a žijí své vlastní životy. Až na Mika se navíc z městečka Derry všichni odstěhovali.
Mike nicméně své staré přátelé povolává zpět. Do města Derry se totiž vrátilo pradávné zlo v podobě Pennywise a Mike věří, že jen on a jeho přátelé ho dokážou konečně zastavit.
Datum premiéry: 25.10. 2025
Dahmer: Zpověď sériového vraha (2017)
Pro své diváky si Oneplay připravilo dokumentární seriál Dahmer: Zpověď sériového vraha. Novinářka Nancy Glass získala exkluzivní přístup k odsouzenému Jeffreymu Dahmerovi. Během natáčení s ním navázala upřímný vztah, díky čemuž jí sériový vrah odhalil ty nejtemnější detaily svých vražd.
Dokument dále odhaluje exkluzivní rozhovory nejen s příbuznými, ale také s přeživšími. Někteří z nich se vůbec poprvé rozhodli mluvit o tom, co vše se jim stalo.
Datum premiéry: 26.10. 2025
Mr. & Mrs. Smith (2005)
Akční klasika Mr. & Mrs. Smith si konečně nachází cestu na Oneplay. Film sleduje kdysi vášnivý vztah Jane a Johna, ze kterého je teď akorát tak velká nuda. A jak se zdá, nezachrání je ani manželská poradna.
Vše se ale začne měnit v moment, kdy se na povrch vyklube pravda. Ona je nájemnou vražedkyní a on je elitní zabiják. Jejich vztah tak nabere nečekané obrátky a jeden druhého se snaží dostat.
Datum premiéry: 26.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.