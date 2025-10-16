Další pohroma pro iPhone 17 Pro. Oranžová verze se vám může změnit na růžovou

Nový iPhone 17 Pro v barvě Cosmic Orange trápí problém s měnící se barvou. Některým uživatelům zoranžověl do růžova.
Na iPhone 17 se valí další pohroma
Nové iPhony 17 se setkaly s velmi vřelým přijetím a uživatelé je milují. Jenže stejně jako každá generace, ani tato se nevyhnula menším či větším porodním bolestem, se kterými se potýkají hlavně modely Pro a Pro Max, tedy vrcholné vlajky.
Majitelé si stěžují na prohýbající se záda, snadné škrábání oblasti okolo magnetického nabíjení, nebo méně kvalitní povrch v oblasti hran fotomodulu. Nyní se na iPhone 17 Pro a Pro Max valí další pohroma, a to konkrétněji na nejzajímavější barevnou verzi v nabídce.
Apple letos všechny doslova uhranul oranžovým kabátkem vlajkových iPhonů 17 Pro a Pro Max, který dostal označení Cosmic Orange. Toto barevné provedení se těší vysoké popularitě a vypadá opravdu skvěle, ale zdá se, že to s jeho vlastnictvím nebude tak růžové. Nebo naopak bude.
Možná kosmická, ale velmi nestálá
Na platformě Reddit se objevila fotografie jednoho z majitelů této barevné varianty, kterému se oranžový odstín změnil na růžový, či spíše na růžovo-zlatý. Tato dramatická změna odstínu se zdá nejvýraznější na modulu fotoaparátu a hliníkovém rámu.
Oblast pod fotoaparátem zůstala oranžová a prozatím není úplně jasné, co by mohlo tuto změnu odstínu způsobit. Uživatelé ale odhadují, že by ji mohla zapříčit oxidace hliníkového rámu a nedokonalé ochranné těsnicí vrstvy určené k zabránění kontaktu mezi kovem a vzduchem.
Tato proces může urychlit také narušení nátěru, nebo vystavení určitým živlům. Uživatel, kterému se to stalo, uvádí, že zvažuje návštěvu Apple Store a pokus o výměnu za nový telefon. Ostatně, měl by na ni právo, protože si objednal oranžový a ne růžový telefon.
Prohlédněte si svůj iPhone
I když se jedná pravděpodobně o ojedinělý případ, situaci není radno podceňovat. Pokud máte podezření, že váš oranžový iPhone 17 Pro mění barvu, nejprve ho pečlivě prohlédněte za neutrálního světla. Nesnažte se jej čistit prostředky na bázi alkoholu, ty by mohly situaci zhoršit.
Určitě pořiďte fotografie, abyste celou situaci zdokumentovali a poté se neprodleně obraťte na podporu Applu, nebo navštivte obchod, kde jste svůj iPhone zakoupili. Je velmi pravděpodobné, že se dočkáte výměny kus za kus.