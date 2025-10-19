Recenze Xiaomi 15T Pro – Bestiální smartphone za nekompromisní cenu

Chcete špičkový mobil za super peníze? Xiaomi 15T Pro vyjde na méně než 19 tisíc a nadchne precizním zpracováním, výkonem i fotoaparátem.
Xiaomi zkrátka nezpomaluje
Xiaomi je výrobcem, který na trh sype jeden smartphone za druhým. Svými modely přitom zaplavuje takřka všechny kategorie. Nyní na trh posílá model Xiaomi 15T Pro. Telefon, jenž má velmi dobrou výbavu, solidně vzhlížející fotoaparáty, moderní design a velmi přívětivou cenu.
Moderní smartphone se vším všudy
Za léta na trhu se Xiaomi etablovala jako značka, jež umí vytvořit velmi kvalitní přístroj. Nové Xiaomi 15T Pro je toho jasným důkazem a pro konstrukci je využit hliníkový rám a matně upravená skleněná záda. Celkový design sází na mírně zaoblené rohy a rovný rám.
Díky tomu je ergonomie na skvělé úrovni a i přes větší rozměry, se v ruce drží velmi jistě. Novinka od Xiaomi také působí velmi bytelně a dobrému pocitu přidává i zvýšená odolnost dle normy IP68. I když je tedy design elegantní, rozhodně nejde o žádné ořezávátko.
Levý bok
Pravý bok
Při pohledu na zadní stranu zaujme masivní fotoaparát. Je ale spíše větší než širší, což je rozhodně dobře. Celkově kopíruje design zařízení a potěší vyvedení v barvě telefonu.
Ovládacími prvky telefon nijak nevybočuje. Na pravé straně je zamykací tlačítko a ovládání hlasitosti, zatímco ve spod se ukrývá šuplík na SIM, USB-C a reproduktor. Jeho doplňuje druhý reproduktor nad displejem. Hlasitost je velmi dobrá, jen kvalita není zrovna nejlepší.
Bystré oko si poté všimne, že Xiaomi tentokrát upustilo od infraportu. Loňská generace ale i letošní řada Xiaomi 15 tuto technologii přitom nabízí. Čtečku otisků prstů výrobce umístil pod displej. Je na dobrém místě a potěší ukázkovou rychlostí i přesností.
Displej bez jakékoliv výtky
Jelikož jsem již tak trochu nakousl displej Xiaomi 15T Pro, tak prozradím, že se zde nachází 6,83palcový AMOLED panel s rozlišením 1280 x 2772 pixelů. Obnovovací frekvence je skvělých 144 Hz a svítivost se vyšplhala na 3 200 nitů. Displej je krásně čitelný a nabízí velmi povedené barvy.
Syté podání jednoznačně vyhovuje systému HyperOS 2. Pokud jste ale fandy střídmějšího podání, přijdete si na své. V nastavení lze podání barev upravit a najít to optimální zobrazení. Pochválit musím i rychlou regulaci jasu, ačkoliv bych uvítal, kdyby v nočních hodinách displej malinko více rozzářila.
Xiaomi následně nabízí i speciální možnosti, které ještě více optimalizují barvy displeje. Lze zapnout takzvané Super rozlišení nebo AI HDR vylepšení. V tomto případě se telefon snaží uměle zlepšit rozlišení videa a zvýraznit barvy. Rozdílu si ale všimnete jen velmi málo a je třeba sledovat již v základu video s vysokým rozlišením.
HyperOS 3 zaujme, ale i zklame
Hned po vybalení z krabičky běží v telefonu Android 15 s nadstavbou HyperOS 2.0. Podle dostupných zpráv to ale vypadá, že právě Xiaomi 15T Pro bude jedním z prvních modelů značky, který se dočká Androidu 16 s HyperOS 3.0. Zpět ale k aktuální sestavě, která si v tomto případě vede velmi dobře.
Po stránce optimalizace nemám žádnou výtku. Stejně jako k ovládání, které probíhá pomocí osvědčených gest. HyperOS 2 následně vyniká v možnostech přizpůsobení. Upravit si můžete font textu, velikost ikonek nebo jejich rozložení.
U HyperOS mám ovšem i jednu výtku. Systém nabízí spoustu předinstalovaných aplikací a zprvu jsou díky tomu domovské plochy velmi přeplácané. V nativních aplikacích se navíc zobrazuje reklama a to zkrátka příjemné není. Je to ale pochopitelné. Xiaomi se snaží co nejvíce stlačit cenu zařízení a licenční poplatky od vývojářů těchto aplikací tomu zkrátka pomáhají. Naštěstí si ale vše nepotřebné můžete jednoduše odinstalovat.
Zpět ale k příjemnějším věcem a konkrétně k umělé inteligenci. V novém Xiaomi 15T Pro jí najdeme spoustu a navíc v češtině. AI zde pomůže s úpravou textu nebo převodem řeči na text. Skvěle funguje i živý překlad a pozor, i v tomto případě je čeština podporována. AI dokáže pomoci i při focení. Vymaže například nechtěné objekty nebo dopočítá pozadí.
Samozřejmě nechybí ani oblíbené Circle to Search. Podržením ovládacího tlačítka ve spod displeje obrazovka zamrzne, vy zakroužkujete co potřebujete a Google již hledá relevantní informace. Asistenta pro každodenní využití dodává Google a jde o jazykový model Gemini.
Skvěle se dále používá Aktivní displej, kdy si sami zvolíte styl nebo design hodin. Nastavit lze časový harmonogram a na příchozí notifikace upozorní rozsvícené okraje displeje.
Xiaomi dokonce myslí i na ty, kteří nemají rádi výřez pro fotoaparát. V tomto případě lze notch skrýt a podél celé šířky displeje se vytvoří virtuální černé pozadí jen s těmi nejdůležitějšími informacemi.
Za ty peníze super výkon
O chod zařízení se v případě Xiaomi 15T Pro stará čip MediaTek Dimensity 9400+ ve spolupráci s 12 GB RAM. Pokud vám ale ani takto bohatá paměť nestačí, můžete ji virtuálně rozšířit až o 12 GB. Celkový výkon je tak na velmi vysoké úrovni a například testu Antutu benchmark odnesl skvělých 2 774 417 bodů.
A co to znamená v praxi? Na běžný chod telefonu to bohatě stačí, stejně jako na pohánění AI funkcí. Také veškeré hry, včetně těch nejnáročnějších, si zahrajete na vysoké detaily. Výkon je prakticky neomezený a Xiaomi 15T Pro zvládá vlastně vše na jedničku.
Velmi dobře si telefon vede i při odvodu tepla. Samozřejmě jej dokážete zahřát, avšak není to hned a navíc není zahřátí nijak výrazné. Neomezuje výkon ani nekazí pocit při hraní.
Slabší výdrž kompenzuje nabíjení
V době, kdy někteří výrobci využívají nové baterie s větší hustotou, bych si dokázal představit, že Xiaomi bude tím, jež tuto technologii implementuje právě do modelové řady „T“. To se bohužel neděje a tak tu máme klasický akumulátor s 5 500mAh kapacitou.
To samozřejmě není vůbec zlé, avšak při větší zátěži zkrátka s více jak dnem počítat nemůžete. Samozřejmě se můžete uskromnit a telefon využívat méně. V tomto případě zvládne Xiaomi 15T Pro klidně i dva dny.
Kde naopak asijská značka nezklamala, je nabíjení. Pomocí kabelu to umí o maximálním výkonu 90 W a bezdrátově až 50 W. Kabelem se tudíž na plnou kapacitu dostanete za méně než 40 %. Jen škoda, že adaptér Xiaomi do balení již nepřibaluje.
Fotoaparát se skvělými výsledky
Xiaomi dlouhodobě patří mezi výrobce, kteří u svých vlajkových modelů nabízí velmi kvalitní fotoaparát, jenž vynikne na papíře i v reálném využití. V případě Xiaomi 15T Pro je nasazen hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1.6 a optickou stabilizací obrazu.
Stejným rozlišením disponuje i periskopický čip s pětinásobným optickým zoomem, jenž taktéž disponuje technologií OIS. Partu doplňuje 12Mpx ultra-širokoúhlý senzor se šířkou záběru 120˚. Za zmínku samozřejmě stojí i spolupráce s Leica. Optimálnímu zachycení barev následně dopomáhá speciální snímač barevného spektra.
Při fotografování si uživatel může vybrat ze dvou základních stylů Leica. Ty zobrazují barvy živěji nebo naopak přirozeněji. Tak či onak, barevné podání je velmi dobré a snímky jsou ostré po celé ploše. Čip si skvěle poradí i v interiéru s horším osvětlením nebo v noci. Noční režim dokáže silně eliminovat šum, zachovat věrné barevné podání a také po stránce ostrosti jsou fotky velmi dobré.
Pětinásobný optický zoom posléze hodně těží z optické stabilizace obrazu. Čip je zároveň dostatečně kvalitní a fotky jsou díky tomu velmi dobře vyobrazeny. Detaily jsou na vysoké úrovni a dobře se pracuje také se šumem. To platí i pro noční focení, kde čip přijme dostatek světla a za pomoci nočního režimu vyprodukuje nadmíru kvalitní snímek.
Nejslabším článkem je rozhodně ultra-širokoúhlý čip. Fotky nejsou špatné, to rozhodně ne. Vyšší míra detailů by ale potěšila a v noci by si mohl snímač vést o dost lépe. Přes den jsou ale fotky krásně prokreslené a potěší šíří záběru.
V neposlední řadě pochválím 32Mpx selfie snímač. Je širokoúhlý, což oceníte především při skupinovém focení. Kvalita je navíc velmi dobrá a barevné podání opět záleží na zvoleném režimu.
Co se týče dalších předností foto sestavy, pochválit musím podporu videa až v 8K rozlišení, přítomnost spousty speciálních režimů, propracovaný Pro režim a především skvěle optimalizovanou aplikaci.
Jak fotí Xiaomi 15T Pro?
Noční snímky
Ultra-širokoúhlé snímky
Zoom 2×
Zoom 5×
Závěr recenze Xiaomi 15T Pro
Novinka Xiaomi 15T Pro je velmi kvalitním smartphonem s precizním zpracováním, vysokým výkonem, šikovným systémem a velmi dobrými fotoaparáty. Na druhou stranu bych si dokázal představit čistější prostředí, lepší ultra-širokoúhlý čip nebo větší baterii.
Přesto všechna negativa rozhodně maže příjemná cena. Za zhruba 19 tisíc jen těžko seženete všestrannější smartphone. Pokud ale přeci jen Xiaomi 15T Pro nezaujalo, podívat se můžete například na Honor 400. Z kompaktnějších modelů najdete v podobné cenové relaci například Apple iPhone 16 nebo Google Pixel 9 Pro.
Mobilní telefon Xiaomi 15T Pro pořídíte u našeho partnera MP.cz.
Hodnocení
Špičkové zpracování
Přeplácané HyperOS
AI v češtině
Slabší baterie
Vysoký výkon
Slabší ultra-širokoúhlý fotoaparát
Hlavní fotoaparát a zoom
Atraktivní cena
Xiaomi 15T Pro: specifikace
Konstrukce
kov a sklo, 162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g, zvýšená odolnost IP68
Displej
6,83″, AMOLED, 2772 × 1280 px, 144 Hz, poměr stran 19,5:9, jemnost 447 PPI