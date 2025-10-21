Stačí umístit do WC mísy a propojit s telefonem. Gadget zařídí rozbor vašeho…

Mějte zdraví pod kontrolou jako nikdy dřív. Kohler Dekoh sleduje vaše tělesné funkce přímo z toalety a radí se stravou.
Značka Kohler přichází s netradičním zařízením
Zdraví je pro nás to nejdůležitější a je třeba se o něj dobře starat. V dnešní době přitom existuje spoustu chytrých produktů, jež vám pomáhají žít zdravý životní styl. Společnost Kohler nyní na trh přináší zařízení jménem Dekoda, které je opravdu netradiční.
Jedná se totiž o zařízení s moderní technologií a spoustou senzorů, jež vám pomáhají kontrolovat váš zdravotní stav. Tento produkt ovšem nenosíte, nýbrž je vložíte do toalety. Konkrétně ho jednoduše zaháknete za záchodovou mísu a pořádně utáhnete.
Přítomné senzory poté míří směrem do mísy a kontrolují stav vaší stolice. Optické senzory využívají spektroskopii a pozorují interakci světla se sledovaným objektem. Na základě toho dokáže zjistit, jestli se například ve stolici nenachází krev.
Šikovné propojení s telefonem
Zdravý životní styl začíná již u toho, co jíme, což se dá velmi snadno kontrolovat. Stolice toho ale také mohou hodně prozradit a zařízení Dekoh se snaží veškeré anomálie detekovat.
Informace následně posílá do aplikace Kohler Health, která je zatím dostupná jen pro iOS, avšak brzy bude k dispozici i pro Android. Samotné zařízení se nabíjí pomocí USB-C, přičemž konektor je na vnější části zařízení, která je snadno dostupná a Dekoh tak pro nabíjení nemusíte vytahovat.
Kdekdo by také mohl napadnout otázku bezpečnosti. Právě proto jsou ale senzory namířeny pouze dolů a kromě obsahu mísy nic nevidí. Data posílaná do aplikace jsou navíc opatřena end-to-end šifrováním.
Výrobce také upozorňuje, že pro co nejlepší fungování je vyžadována světlá mísa. Ve tmavých senzory zkrátka více chybují. K zařízení je napárován i ovladač se senzorem otisků prstů, díky čemuž Dekoh rozpozná, kdo je na toaletě a snadno tak data posílá do správného telefonu.
Kolik Dekoh stojí?
Zařízení Dekoh od společnosti Kohler se začne prodávat už 21. října. K dispozici je ale pouze v USA a je nepravděpodobné, že by se oficiální cestou dostalo i do Česka. Cenu výrobce stanovil na 599 dolarů (cca 12 500 korun).
Produkt však nelze využívat bez aplikace, která vám na základě analýzy dat dokáže radit se stravou či jak upravit životní styl. Tato aplikace funguje jen při aktivním členství, které startuje na 6,99 dolarech za měsíc (zhruba 145 korun).