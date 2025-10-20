Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (93. díl)

Od mrazivých zločinů po lásku a apokalypsu. Přinášíme aktuální přehled toho nejzajímavějšího, co Netflix přidává v týdnu od 20. října.
Monstrum z Florencie (2020)
Hned na začátek týden si Netflix připravil pro diváky děsivý dokument Monstrum z Florencie. Tvůrci se vrací do dob 70. a 80. let minulého století, kdy ve Florencii řádil sériový vrah. Ten zde zabil osm mladých párů. Dokument ukazuje, jak se případ již desítky let vyšetřuje.
Tento strhující seriál mapuje brutální válku mafiánů, která odstartovala už v 90. letech. Na startu přitom byli jen dva muži – John Stanfa a Joey Merlino.
Datum premiéry: 22. 10. 2025
Chlapec v pruhovaném pyžamu (2008)
Do své nabídky Netflix zařazuje oceňovaný drama snímek Chlapec v pruhovaném pyžamu. Hlavním hrdinou je osmiletý Bruno, jenž je synem velitele koncetračních táborů. Tento velitel je převelen do jednoho tábora v Polsku, kde se i se svou rodinou přestěhuje.
Bruno se sice nesmí vzdalovat od domu, avšak zákaz neuposlechne a pravidelně vyráží k plotu tábora, kde se i přes naprosto rozdílné životy skamarádí s jedním klukem.
Hlavní hrdina nicméně netuší, že jeho kamarád je vězen. Film nabízí spoustu emočních scén, přičemž příběh obou chlapců končí velmi tragicky.
Datum premiéry: 23. 10. 2025
Tohle nikdo nechce (2025)
S druhou sérií se na Netflix vrací oblíbený seriál Tohle nikdo nechce. Diváci se mohou těšit hned na 10 epizod, které dorazí také v českém jazyce. Příběh seriálu se poté vrací ke vztahu rabína a podcasterky.
On je poměrně upjatý, zatímco ona točí podcasty o sexu a nevěří v boha. Oba žijí naprosto odlišné životy a přesto se snaží svůj vztah udržet při životě.
Datum premiéry: 23. 10. 2025
Elixír (2025)
Z netradičních končin, konkrétně z Indonésie, si to na Netflix zamíří hororový snímek Elixír. V obyčejné vesnici se objeví záhadný elixír, jenž má temnou moc.
Ve vesnici totiž přivede k životu všechny nemrtvé a začne apokalypsa. Diváci poté sledují rozhádanou rodinu, která musí spojit síly, aby dokázala přežít.
Datum premiéry: 23. 10. 2025
Dům plný dynamitu (2025)
Dům plný dynamitu je nový snímek z produkce Netflixu. V tomto thrilleru neznámý pachatel vypustí na Spojené státy americké balistickou střelu. Nikdo ale neví odkud vyletěla a kdo ji vlastně odpálil.
Američané se to snaží zběsile zjistit a ve štábu plného odborníků vládne chaos. Neznámý útočník může kdykoliv znovu vypálit a USA tak musí rychle naplánovat adekvátní odplatu.
Datum premiéry: 24. 10. 2025
Vysněný život pana Kima (2025)
Jihokorejská produkce posílá na Netflix seriál Vysněný život pana Kima, jenž sleduje úspěšného manažera ve středním věku. Ten ale prodělá kariérní sešup, díky čemuž se vydává na cestu za sebepoznáním. Kim se tak znovu učí jak žít život a hledá to, co mu přinese skutečnou radost.
Datum premiéry: 25. 10. 2025
