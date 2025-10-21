Apple přiznal chybu. Tohle si zapněte, pokud na iPhonu nechcete Liquid Glass

Nové nastavení v iOS 26.1 dává uživatelům na výběr – průhledné tekuté sklo, nebo kontrastní zobrazení bez rušivých efektů.
Tekuté sklo úplná trefa do černého nebyla
Když Apple představil v červnu systém iOS 26 postavený okolo nového designového prvku Liquid Glass, při prezentaci vypadalo vše úžasně. Systém byl krásně plynulý, jednotlivé prvky průhledné, elegantní a vše odpovídalo estetice Applu, na které si kalifornský výrobce zakládá.
Jenže praxe ukázala, že Liquid Glass, tedy tekuté sklo, není zrovna dvakrát praktický prvek a že průhlednost některých ovladačů, přepínačů a ostatních částí způsobuje značnou nepřehlednost rozhraní. Apple tedy začal tekuté sklo redukovat a průhledné efekty trochu potlačovat.
Tekuté sklo se dostalo nejenom na iOS a iPhony, ale také na systémy iPadOS, na macOS a do hodinek Apple Watch. Zkrátka do všech systémů Applu. Nyní vyšla nové beta verze iOS 26 a ta umožňuje další redukci průhledných prvků, které ne každému vyhovují.
Zvolte si míru průhlednosti tekutého skla
Pokud se vám tekuté sklo příliš nezamlouvá a průhledné prvky nejsou váš šálek čaje, co nejrychleji si nainstalujte čtvrtou betu systému iOS 26.1. Ta totiž dostala nové nastavení, které tento prvek potlačí opravdu razantně a výrazně zvýší kontrast segmentů, kterých se týká.
Apple přidal do nastavení (Nastavení → Zobrazení a jas → Liquid Glass) možnost výběru preferovaného efektu tekutého skla, a to ve dvou úrovních. K dispozici je možnost Průhledné, které ukazuje tekuté sklo tak, jak bylo zamýšleno a druhá úroveň nastavení se jmenuje Tónované.
Toto nastavení efekt tekutého skla výrazně potlačí, jednotlivé prvky jsou méně průhledné a zobrazení je tedy podstatně kontrastnější. Apple tuto možnost přidal do systému na základě zpětné vazby od uživatelů, protože je evidentní, že ne všichni jsou s průhlednými prvky spokojeni.