Revoluce u ChatGPT: Chatbot za vás nakoupí, e-shopy už nebudete navštěvovat

ChatGPT brzy zvládne i nákupy. Díky spojení se Shopify můžete zboží rovnou koupit. AI se tak posouvá blíž k roli univerzální platformy.

ChatGPT jako nákupní platforma?

Když se řekne umělá inteligence, většina uživatelů si vybaví ChatGPT a firmu OpenAI, která za tímto chatbotem stojí. Právě ChatGPT stál u vzestupu AI a platí za její synonymum. Společnost OpenAI samozřejmě své dítko neustále vylepšuje, aby udrželo krok s dobou a kvůli nejnovější funkci se spojila se Shopify.

To je velká e-commerce platforma, která umožňuje podnikatelům vytvářet a provozovat vlastní e-shopy. Cílem této spolupráce je přinést zákazníkům možnost provádět přímo v rozhraní chatbota ChatGPT online nákupy. Když se přes ChatGPT bude uživatel informovat na nějaké zboží, rovnou ho bude moct přímo přes něj i zakoupit.

Jedná se o poměrně velký krok k tomu, aby byla tato platforma zase o něco univerzálnější a všestrannější. Postupem času se může klidně z ChatGPT stát plnohodnotný nákupní nástroj, který nahradí tradiční e-shopy.

ChatGPT od OpenAI | foto: Unsplash

Nová funkce již brzy v provozu

Možnost nakupování přímo z ChatGPT přes platformu Shopify prý již běží, a to v rámci testování. Aktuálně nalezený zdrojový kód naznačuje, že funkce je takřka připravena a již brzy by se tedy mohla dostat do ostrého provozu. Možnost nakupovat přímo z konverzace s AI je velmi lákavá a některé části zdrojového kódu dokonce odkazují přímo na pokladu.

To znamená, že by se uživatel dostal od dotazu na konkrétní zboží k jeho pořízení jen jedním kliknutím, což nákup urychlí a zjednoduší. Hlavní výhodou je ale samozřejmě to, že nebude pro nákup nutné přeskakovat mezi weby a vše si vyřídíte v rámci jednoho okna. Hlavní otázkou je ale to, které obchody toto nakupování umožní.

Spojení s platformou Shopify slibuje pořádnou dávku obchodníků, protože se jedná o jednoho z největších hráčů v segmentu s opravdu širokou nabídkou. Pro prodejce se bude zase jednat o příležitost oslovit více lidí a získat další zákazníky, protože všemožné chatboty využívá při svých toulkách víc a víc uživatelů.

AI jako budoucnost nákupů?

Faktem je, že OpenAI, respektive ChatGPT, nejsou první, kdo se snaží spojit umělou inteligenci s nakupováním. Microsoft například nedávno spustil program Copilot Merchant Program, který přidává k AI nástrojům možnost nákupů, a něco podobného nabízí i Perplexity. Jak to tak vypadá, z AI by se mohl brzy stát jeden z předních nákupčích kanálů.