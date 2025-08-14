Apple vrací do aplikace Kalkulačka na iOS užitečné tlačítko. Lidé si ho vyprosili

Apple se poučil z kritiky a do iOS 26 vrací tlačítko C/AC v kalkulačce. Funkce zmizela v iOS 18 a vyvolala pozdvižení. Teď se opět vrací zpět.
Apple napravuje trapné pochybení z minulosti
Když vyšel před zhruba rokem iOS 18, jednalo se o poměrně velký upgrade se spoustou zajímavých novinek. Ne vše se ale Applu povedlo a součástí této verze byla také nechvalně známá aktualizace kalkulačky, v jejímž rámci bylo odstraněno tlačítko pro vymazání obsahu.
Tento krok se stal natolik kontroverzní, že si vysloužil poměrně rozsáhlý článek v novinách The Atlantic. A není se čemu divit. Tlačítko pro smazání, označováno jako C, nebo AC, je jedním z esenciálních prvků každé kalkulačky, ať už virtuální, nebo opravdové.
Většina uživatelů používající kalkulačku na iPhonech nesla tuto změnu nelibě a dobrou zprávou je, že je kalifornský výrobce vyslyšel. V rámci nového iOS 26 se totiž tlačítko C/AC vrací do kalkulačky, což určitě všichni její uživatelé uvítají všemi deseti.
Apple tedy do kalkulačky v rámci systému iOS vrací tlačítko pro kompletní smazání obsahu na řádku a dobrou zprávou je, že zachoval i tlačítko pro postupné mazání. To zůstalo na svém místě a nachází se v řadě tlačítek pod řádkem s čísly, úplně vlevo.
Toto tlačítko se hodí v případě, když uděláte chybu v jednom čísle a chcete smazat jen jeho část. Tlačítko C naopak použijete v případě, že chcete smazat celou sekvenci čísel (a zároveň zachovat předchozí řetězec) a to se nachází hned vedle tlačítka pro postupné mazání.
V rámci klávesnice nahradilo tlačítko +/-, které ale úplně nezmizelo a bylo posunuto do levého spodního rohu. Dává to smysl, protože v reálném světě je použitelnost klávesy +/- menší, než C/AC. Přepínač negativního čísla zase nahradil tlačítko pro přepnutí kalkulačky na vědeckou.
iOS 26 se blíží do ostrého provozu
Apple představil nový iOS 26, který navazuje na iOS 18, v červnu tohoto roku, na akci WWDC 2025. Aktuálně probíhá testování formou beta verzí a ostré nasazení iOS 26 do provozu je naplánováno na září, kdy se premiéry dočkají nové iPhony 17.