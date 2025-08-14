Dodavatel displejů pro Apple iPhone dostal zákaz dovozu do USA na 14 let

Společnost BOE dostala zákaz dovozu displejů do USA kvůli podezření z krádeže technologií Samsungu. Apple i trh se smartphony čekají výrazné změny.
Světový gigant v problémech
Čínská firma BOE je největším výrobcem displejů pro mobilní telefony na světě a jen vloni dodala panely pro více než 600 milionů telefonů. Jejích služeb využívá také Apple, který má samozřejmě silně diverzifikované dodavatele, a kromě BOE spolupracuje i se Samsungem a LG.
Například v rámci odlehčeného iPhonu 16e dodává BOE mezi 60 a 70 % panelů a je tedy jeho hlavním dodavatelem. Diverzifikace zdrojů je v tomto odvětví nezbytná a zaručí stálé dodávky důležitých komponent i v okamžiku, kdy narazí jeden z výrobců na problémy.
Velké problémy nyní dohnaly právě BOE, a to v Americe. Tamní úřad v podobě Komise pro mezinárodní obchod (ITC) zakázal společnosti BOE dovážet do USA své displeje, a dokonce již byly vydány předběžné opatření jak vůči BOE, tak dalším sedmi firmám.
Zbývajících sedm firem jsou dceřiné společnosti čínského giganta, takže americké úřady si hlídají všechny kanály, přes které by mohlo BOE do USA dodávat displeje. Důvodem tohoto zákazu je údajná krádež obchodního tajemství ze strany čínského výrobce.
Této krádeže se mělo BOE dopustit vůči svému hlavnímu konkurentovi v podobě Samsungu, respektive jeho divizi Samsung Display. Světová jednička mezi displeji měla získat a zneužít obchodní tajemství svého konkurenta prostřednictvím zpronevěry.
Samsung díky tomu utrpěl značné škody a zákaz dovozu displejů BOE na území USA byl stanoven na 14 let a 8 měsíců. To je opravdu nesmírně dlouhá doba, která bude stát čínského výrobce nemalé prostředky a je pravděpodobné, že příští rok ho na pozici jedničky v segmentu vystřídá konkurence.
Apple může z tohoto zákazu těžit
Zákaz dovozů displejů BOE do USA znamená, že si bude muset Apple hlídat to, aby do Ameriky nedovážel iPhony osazeny těmito displeji. Na americké území se budou moct dovážet jen iPhony s displeji od Samsungu či LG, kteří z této situace samozřejmě budou těžit.
A prospěch by z ní mohl mít také Apple. Ten totiž údajně není spokojený s kvalitou displejů od BOE pro nové iPhony 17, které kvůli problémům s vyladěním výroby praskaly. Apple by tak mohl tento zákaz použít jako záminku k trvalému ukončení spolupráce s čínským gigantem.