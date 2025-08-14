Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu

T-Mobile představil T Phone 3. Nabízí 120Hz displej, čip Snapdragon 6 Gen 3, duální fotoaparát a asistenta Magenta s AI. Cena začíná na 1 Kč s tarifem.
Nejnovější mobil od T-Mobile
Operátor T-Mobile představuje již třetí generaci svého vlastního telefonu T Phone, který je zase o kousek vyspělejší. Kromě solidní výbavy zaujme T Phone 3 také uhlazeným designem, který je postaven okolo horizontálně umístěného duálního fotoaparátu.
Vzhled oživují detaily jako záda se dvěma odstíny, nebo fialové boční tlačítko. Konstrukce je kompletně plastová a disponuje základním krytím IP54. Co se týče biometrického zabezpečení, tak telefonu neschází snímač otisků prstů, ani technologie rozpoznání obličeje.
Na čelní straně se nachází 6,6palcový TFT displej s FullHD+ rozlišením a vysokou frekvencí 120 Hz. Jeho poměr k tělu telefonu čítá 88,3 % a selfie kamerka se nachází v centrálně umístěném výřezu. Telefon je Dual SIM v kombinaci nanoSIM + eSIM.
O pohon telefonu T Phone 3 se stará procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, což je relativně úsporné osmijádro, které by mělo v oblasti výkonu většině běžných a méně náročných uživatelů stačit. Doplňuje ho operační paměť 6 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti 128 GB (+ microSD).
Duální fotoaparát nabízí rozlišení 50 + 2 Mpx a jedná se o sestavu hlavní jednotky s makro fotoaparátem, což se dnes už moc nevidí. Primární objektiv je opticky stabilizovaný a čelní selfie kamerka disponuje rozlišením 13 Mpx. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabíjení výkon 25 W.
T Phone 3 se opírá také o rozsáhlou implementaci AI, která se jmenuje Magenta a pohání ji model Perplexity. Telefon má virtuální asistenta, slíbeny 3 velké aktualizace systému (+ 5 let bezpečnostních záplat) a disponuje také NFC čipem pro bezkontaktní platby.
Cena a dostupnost
T-Mobile T Phone 3 je dostupný od 14. srpna 2025 a jeho plná cena byla stanovena na 4 001 korun. Pokud si ho ale zákazník pořídí spolu s tarifem Next neomezeně XL, vyjde ho na pouhou 1 korunu.