Pozor na nový malware LunaSpy. Může vám ukrást všechna citlivá data

Telefon s malwarem | foto: Pixabay
Na Androidu se šíří nebezpečný malware LunaSpy. Umí ukrást data, sledovat uživatele a získat přístup ke kameře i mikrofonu. Jak si na něj dát pozor?

Nebezpečný malware na Androidu

Jak známo, virtuální svět může být pořádně nebezpečné místo a jedním z hlavních kanálů, kterým se snaží hackeři dostat do soukromí uživatelů, jsou mobilní telefony. Většina z nás v nich má opravdu takřka vše, včetně velmi citlivých dat a soukromých informací.

Před nedávnem se mezi telefony s Androidem dostal nový malware, který je aktivní od února 2025. Jmenuje se LunaSpy a do telefonu se většinou dostává prostřednictvím aplikací. Někdy je ukrytý v platformách pro zasílání zpráv a někdy se maskuje jako antivir.

Byl objeven také v aplikaci, která se tvářila jako nástroj pro ochranu bankovnictví a tento malware může být pořádně nebezpečný. Rozsah jeho schopností je široký a zahrnuje jak krádež dat a informací, tak sledováním polohy, či kompletní získání kontroly nad telefonem.

Falešná zpráva jako okno do telefonu

Výzkumníci, kteří tento zákeřný malware odhalili, uvádí, že se do telefonu snaží dostat přes falešnou zprávu. Ta nabádá k instalaci určitého programu, po instalaci spustí falešnou kontrolu na viry a zobrazí, že byla nalezena vážná hrozba.

To má samozřejmě za cíl vyvolat u uživatelů paniku a u těch méně zkušených to určitě může fungovat. Uživateli se na toto konto zobrazí dlouhý seznam oprávnění, které musí pro odstranění hrozby potvrdit, čímž si malware otevře dveře do všech koutů telefonu.

Žádná oprava se samozřejmě nekoná a LunaSpy namísto toho získá hesla z prohlížečů, messengerů a umí také sledovat polohu uživatele. Dále dokáže číst zprávy a nahrávat zvuk i video z mikrofonu a kamery, takže se jedná o velmi nebezpečného záškodníka. V telefonu umí také spouštět příkazy.

Jak se proti LunaSpy bránit?

Předně se vyvarujte instalaci aplikací mimo oficiální aplikační obchod, což sice není 100% ochrana, ale je to dobrý základ. Instalaci aplikací prostřednictvím odkazů, které se k vám dostanou přes komunikační platformy, pak zavrhněte úplně. Dobré je zaměřit se také na oprávnění.

Pokud po vás některá nově nainstalovaná aplikace chce až moc vysoký počet podezřelých oprávnění v rámci telefonu, zpozorněte a raději ji odinstalujte. Pro kompletní smazání nebezpečného záškodníka bude rozhodné dobré provést obnovení továrních dat.

Zdroj: Kaspersky

