Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?

Chytré brýle od Samsungu mají mít mikrofon, kameru i AI asistenta. Podle firmy jde o budoucnost, která jednou nahradí dnešní chytré telefony.
Segment nositelné elektroniky roste
Nositelná elektronika je čím dál populárnější a rozšiřuje se do víc a víc segmentů. Aktuálně se těší vysoké oblíbenosti například chytré prsteny. Samostatnou kapitolou je pak nositelná elektronika v podobě náhlavních souprav a chytrých brýlí, které mají obecně velký potenciál.
Do tohoto segmentu vstoupil před nedávnem Apple, který představil svou první náhlavní soupravu Vision Pro. Ta sice úplně neuspěla, ale kalifornský gigant již připravuje nástupce a pracuje také na chytrých brýlích. A velmi podobnou cestou se vydal i jeho rival v podobě Samsungu.
Ten před nedávnem oznámil práce na náhlavní soupravě v podobě headsetu s kódovým označením Project Moohan (Galaxy XR). Pracuje na něm s Googlem i společností Qualcomm a jeho vydání se již blíží. Mimo něj ale jihokorejský gigant připravuje také chytré brýle.
Moc detailů ohledně těchto chytrých brýlí od Samsungu se prozatím neví, nicméně se mluví o tom, že populární značka pracuje rovnou na dvou modelech. Ty mají interní označení Project Haean a Project Jinju a o přípravě elektroniky tohoto typu se mluvilo již před nedávnem.
Jejich design by se měl podobat brýlím Ray-Ban Meta a nabídnou i podobné funkce. Brýle od Samsungu by se měly dočkat vestavěného mikrofonu i kamery a samozřejmě budou vybaveny osobním asistentem, kterého bude pohánět umělá inteligence.
S brýlemi bude možné telefonovat, půjdou přes ně odesílat textové zprávy, ale i zaznamenávat obsah a ovládat přehrávání médií. Pravděpodobně budou fungovat na bázi propojení s telefonem, ale v tomto směru jsme se prozatím žádných informací nedočkali.
Chytré brýle jako budoucnost?
Samsung má v plánu se v segmentu chytrých brýlí co možná nejrychleji prosadit, protože v ní vidí budoucnost. A to dokonce tak velkou, že jihokorejský výrobce věří, že nahradí klasické chytré telefony. Datum vydání těchto brýlí zůstává neznámé, ale představeny by měly být příští rok.