Logo Mobilizujeme.cz

Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?

Ondřej Koníček
Xiaomi AI Glasses | foto: Xiaomi
Xiaomi AI Glasses | foto: Xiaomi

Chytré brýle od Samsungu mají mít mikrofon, kameru i AI asistenta. Podle firmy jde o budoucnost, která jednou nahradí dnešní chytré telefony.

Segment nositelné elektroniky roste

Nositelná elektronika je čím dál populárnější a rozšiřuje se do víc a víc segmentů. Aktuálně se těší vysoké oblíbenosti například chytré prsteny. Samostatnou kapitolou je pak nositelná elektronika v podobě náhlavních souprav a chytrých brýlí, které mají obecně velký potenciál.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Do tohoto segmentu vstoupil před nedávnem Apple, který představil svou první náhlavní soupravu Vision Pro. Ta sice úplně neuspěla, ale kalifornský gigant již připravuje nástupce a pracuje také na chytrých brýlích. A velmi podobnou cestou se vydal i jeho rival v podobě Samsungu.

Ten před nedávnem oznámil práce na náhlavní soupravě v podobě headsetu s kódovým označením Project Moohan (Galaxy XR). Pracuje na něm s Googlem i společností Qualcomm a jeho vydání se již blíží. Mimo něj ale jihokorejský gigant připravuje také chytré brýle.

Chytré brýle Ray-Ban od firmy Meta | foto: Meta
Chytré brýle Ray-Ban od firmy Meta | foto: Meta

Čtěte také: Meta chystá hodinky se zajímavým prvkem, který ještě ani Apple Watch nemají

Chytré brýle od Samsungu

Moc detailů ohledně těchto chytrých brýlí od Samsungu se prozatím neví, nicméně se mluví o tom, že populární značka pracuje rovnou na dvou modelech. Ty mají interní označení Project Haean a Project Jinju a o přípravě elektroniky tohoto typu se mluvilo již před nedávnem.

Jejich design by se měl podobat brýlím Ray-Ban Meta a nabídnou i podobné funkce. Brýle od Samsungu by se měly dočkat vestavěného mikrofonu i kamery a samozřejmě budou vybaveny osobním asistentem, kterého bude pohánět umělá inteligence.

S brýlemi bude možné telefonovat, půjdou přes ně odesílat textové zprávy, ale i zaznamenávat obsah a ovládat přehrávání médií. Pravděpodobně budou fungovat na bázi propojení s telefonem, ale v tomto směru jsme se prozatím žádných informací nedočkali.

Chytré brýle jako budoucnost?

Samsung má v plánu se v segmentu chytrých brýlí co možná nejrychleji prosadit, protože v ní vidí budoucnost. A to dokonce tak velkou, že jihokorejský výrobce věří, že nahradí klasické chytré telefony. Datum vydání těchto brýlí zůstává neznámé, ale představeny by měly být příští rok.

Zdroj: Sedaily

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu
Ondřej Koníček

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu

Pozor na nový malware LunaSpy. Může vám ukrást všechna citlivá data
Ondřej Koníček

Pozor na nový malware LunaSpy. Může vám ukrást všechna citlivá data

Dodavatel displejů pro Apple iPhone dostal zákaz dovozu do USA na 14 let
Ondřej Koníček

Dodavatel displejů pro Apple iPhone dostal zákaz dovozu do USA na 14 let

Nové telefony řady Xiaomi 16 přinesou 50Mpx selfie kamerku s autofocusem
Ondřej Koníček

Nové telefony řady Xiaomi 16 přinesou 50Mpx selfie kamerku s autofocusem

Apple vrací do aplikace Kalkulačka na iOS užitečné tlačítko. Lidé si ho vyprosili
Ondřej Koníček

Apple vrací do aplikace Kalkulačka na iOS užitečné tlačítko. Lidé si ho vyprosili

Za kolik se bude prodávat iPhone 17? Na internet unikly ceny, má se zdražovat
Tomáš Rajnoch

Za kolik se bude prodávat iPhone 17? Na internet unikly ceny, má se zdražovat

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně
Ondřej Koníček

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně

O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč
Luboš Srb

O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome
Ondřej Koníček

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome