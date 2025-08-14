Nové telefony řady Xiaomi 16 přinesou 50Mpx selfie kamerku s autofocusem

Xiaomi 16 dorazí s novým procesorem Snapdragon 8 Gen 2 Elite a 50Mpx selfie kamerou. Vlajková řada nabídne 4 modely, včetně kompaktního Xiaomi 16 Pro.
Xiaomi chystá pořádná děla
Xiaomi 16 se stanou prvními telefony, které bude pohánět nový vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite 2 od Qualcommu. To znamená, že tyto přístroje odstartují novou generaci vlajkových telefonů a dočkat bychom se jich mohli pravděpodobně ještě koncem září.
Kromě základního provedení Xiaomi 16 se dočkáme také modelu Xiaomi 16 Pro, u kterého výrobce zmenší displej, a to na zhruba 6,3 palce. Bude se tedy jednat o kompaktní vlajku. Pozici největšího telefonu v rámci řady zaujme Xiaomi 16 Pro Max a varianta Xiaomi 16 Ultra dorazí později.
Tolik tedy k novému složení hlavní série telefonů Xiaomi a můžeme se přesunutou k jedné z hlavních novinek, kterou můžeme očekávat. Vypadá to, že se z ní budou těšit hlavně milovníci selfie snímků, protože řada Xiaomi 16 má dorazit s výrazně vylepšenou čelní kamerkou.
Nejnovější úniky týkající se řady Xiaomi 16 odhalují čelní kamerku, kterou budou tyto telefony osazeny. Měli bychom se dočkat fotoaparátu s rozlišením 50 Mpx, což je v porovnání s aktuální selfie kamerkou u Xiaomi 15 o rozlišení 32 Mpx výrazný nárůst.
Vyšší rozlišení sice automaticky neznamená kvalitnější fotografie, ale Xiaomi doplní čelní kamerku svých nových telefonů také o systém automatického ostření. Ten už bude mít na kvalitu selfie snímků vliv a určitě přispěje k celkově lepší ostrosti výsledných fotografií.
Selfie kamerka v rámci řady Xiaomi 16 pak bude schopná zaznamenávat videa ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu a prý se dočkáme i širokého zorného pole. Vypadá to, že by telefony Xiaomi 16 mohly v oblasti selfie snímků opravdu vynikat.
Rozdíly mezi Xiaomi 16 a Xiaomi 16 Pro
Všechny tři telefony v rámci nové řady, tedy Xiaomi 16 i dvojice Xiaomi 16 Pro a Pro Max, by měly dostat v rámci selfie kamerky 50Mpx snímač o velikosti 1/1,3″. Vrcholná dvojice Pro a Pro Max ale bude navíc podporovat ultra vysoký dynamický rozsah a dostane i 3D ToF snímač.