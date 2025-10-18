Na co kouknout na Disney+? Vybrali jsme nejžhavější novinky (12. díl)

Disney+ přináší spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. Na co vám doporučujeme se podívat v nadcházejících dnech?
Dynastie Murdgauhových: Smrt v rodině (2025)
Minulý týden se třemi epizodami odstartoval na Disney+ seriál Dynastie Murdgauhových: Smrt v rodině. Aktuálně tvůrci na platformu posílají čtvrtou epizodu, ve které se vracíme za vlivnou právnickou rodinou z Jižní Karolíny.
Životy členů rodiny se obrátily vzhůru nohama, když se jejich syn zapletl do nehody. S postupem času a vyšetřování navíc vyplouvají na povrch temná tajemství rodiny.
Datum premiéry: 22.10. 2025
Záchranáři Nashville (2025)
Pokud máte rádi akčnější seriály, bude vás novinka Záchranáři Nashville (Disney+ zveřejní odkaz v den premiéry) rozhodně bavit. V tomto novém seriálu sledují tvůrce záchranáře elitního sboru, který každý den řeší složité případy.
Zároveň tito lidé žijí vlastní životy, ve kterém prožívají radostné ale i smutné chvíle. Děj se poté odehrává v jednom z nejdynamičtějších měst ameriky.
Datum premiéry: 22.10. 2025
Záchranáři L. A. (2025)
S již 9. sérií obsahující 10 epizod se na Disney+ vrací oblíbený seriál Záchranáři L. A. V energickém městě volají na tísňovou linku denně desítky lidí, kteří se ocitli v nouzové situaci.
Hasiči, záchranáři ale i policejní složky se díky tomu každý den ocitají v nebezpečných situacích, při kterých riskují vlastní život. Zároveň se ale musí vypořádat i s osobními trablemi.
Datum premiéry: 22.10. 2025
Na volné noze (2025)
Disney+ si pro své diváky připravilo nový seriál Na volné noze. Seriál sleduje ambiciózní ale talent pozbývající podnikatele. Ti se sejdou ve sdílené kanceláři mimo komfortní zónu, aby uspěli na poli podnikání.
To je však doposud největší úspěch této skupinky podnikatelů, kterým se ale řádně chlubí. Nyní jsou však vlastními pány, ze své práce udělali vášeň a i když se sotva dokáží uživit, touží změnit svět.
Datum premiéry: 23.10. 2025
The Kardashians (2025)
Se 7. sérií se na Disney+ vrací rodina, kterou všichni znáte a milujete. Řeč je o pořadu The Kardashians, kde tvůrci sledují život těchto celebrit. Před kamery se vrací Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall a Kylie, aby odhalily pravdu, která se ukrývá za novinovými titulky.
Datum premiéry: 23.10. 2025
LEGO Ledové království: Pomsta papuchalků (2025)
Celovečerní film LEGO Ledové království: Pompsta papuchalků (Disney+ zveřejní odkaz v den premiéry) je určen pro malé diváky, kteří se nebojí zábavy, skvělých písniček a především zimy. Hlavní hrdinky Anna a Elsa se tentokrát snaží vnést do svého domova v Arendelle moderního ducha.
V tom se ale objeví starý známý padouch Vévoda z Weseltonu. Ten má se sídlem naprosto jiné plány a rozhodně se mu nelíbí, co dvojice hrdinek plánuje. Pro realizaci svých temných plánů se tak rozhodne využít hejno hrozivých papuchalků.
Datum premiéry: 24.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.